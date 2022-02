¿Cómo un chatbot puede convertir a su empresa en el próximo unicornio?

El actual ecosistema de startups mexicanas es robusto y está en constante crecimiento. Tan sólo en el país, ocho de estas compañías han alcanzado la categoría de unicornio, es decir, empresas valuadas en más mil millones de dólares. De acuerdo con los datos del reporte Fintech in Latin America. The State of the Ecosystem de Latam Fintech Hub, en 2021 se invirtieron al menos 1,072 millones de dólares en esa industria, lo que significa 14% del total del capital de riesgo en América Latina.

“El uso estratégico de tecnologías de punta ha desempeñado un papel preponderante en estos avances, particularmente el de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a herramientas como chatbots, que han servido para dinamizar y llevar a otro nivel la operación de una empresa, tanto al interior de la misma como al exterior. Es un momento ideal para las industrias innovadoras con jugadores disruptivos”, comentó César Cárdenas, CEO de Artificial Nerds.

En ese sentido, la incorporación de chatbots impulsados por IA y Machine Learning (ML) ha sido la pieza clave de una startup en su camino a convertirse en unicornio.

Potenciador de talento

Los asistentes virtuales suelen considerarse una parte fundamental de la atención al cliente que ofrece una empresa, específicamente porque tienen la capacidad de atender diversas consultas de manera simultánea y sin restricciones de horario.

De acuerdo con Artificial Nerds, los beneficios de un chatbot para una startup van más allá de responder las dudas frecuentes de sus clientes, también los acompañan en todas las etapas de su recorrido de compra, mejoran la experiencia de usuario, los apoyan para resolver problemas, hacen sugerencias personalizadas con base en su preferencias y hábitos de consumo, les envían notificaciones de pagos, promociones e información de productos.

“Estos últimos cuando se combinan con canales de mensajería como WhatsApp tienen un impacto mayor, pues datos revelan que el 93% de los clientes se sienten satisfechos con los asistentes virtuales, además estos ‘bots’ mejoran en 32% el lifetime value, generan 40% más leads calificados que otros canales, incrementan 10% el engagement y tienen una tasa de lectura del 90%”, agregó el CEO de Artificial Nerds.

De tal modo, los chatbots flexibilizan operaciones complejas de una empresa para apoyar el desarrollo y desempeño de sus equipos de trabajo.

Toma de decisiones basadas en ciencia

Pero para que una startup se convierta en unicornio, no sólo debe potenciar su talento, sino perfeccionar los productos y servicios que ofrece a sus usuarios. En este rubro los chatbots también pueden ser aliados de oro más allá de la atención al cliente. Cuando su IA es de punta, permite recopilar y analizar cantidades enormes de datos de sus consumidores para luego tomar en cuenta esa información en sus procesos de toma de decisiones.

Estas herramientas son una excelente inversión y permiten que las empresas generen ahorros con su implementación. El informe Chatbots are here to stay. So what are you waiting for?, de Accenture afirma que empresas que han implementado chatbots han reportado hasta un millón de dólares de ahorro en costos, en comparación con canales de atención como el mail, lo que representa un retorno de inversión de hasta ocho veces.

“Llevar una startup al sueño de unicornio no es fácil, afortunadamente las nuevas tecnologías están aquí para apoyar a los emprendedores con sus proyectos y para crear empresas más innovadoras, resilientes y competitivas”, añadió el CEO de Artificial Nerds.