Con la versión “Utah”, ServiceNow expande más la plataforma de flujo de trabajo

La compañía también duplica sus esfuerzos de automatización del éxito del cliente, aunque se opone a la tendencia al omitir GPT.

Con el lanzamiento del release denominado “Utah”, la empresa ServiceNow está ampliando el alcance de su Now Platform para automatizar el flujo de trabajo en nuevas áreas y mejorar su rendimiento en otras.

Desde que ServiceNow introdujo los espacios de trabajo basados ​​en roles como parte de su nueva interfaz de usuario, Next Experience, en marzo de 2022, la cobertura ha crecido con cada lanzamiento. Las adiciones de Utah incluyen espacios de trabajo dedicados para la respuesta a incidentes de seguridad y resiliencia operativa para ayudar a los trabajadores a concentrarse en lo que se debe hacer en momentos de crisis. El primero es una expansión de los movimientos de ServiceNow para respaldar a los equipos de seguridad cibernética durante el año pasado, y el segundo, una herramienta más amplia para generar respuestas de secuencias de comandos a interrupciones de todo tipo.

También hay un nuevo espacio de trabajo para arquitectos empresariales en el que ServiceNow se posiciona en el saturado mercado de la gestión del gasto en SaaS. Este espacio de trabajo está destinado a ayudar a las empresas a administrar carteras de aplicaciones para reducir la redundancia y el costo. Otras adiciones están destinadas a ayudar a las empresas a administrar sus espacios de trabajo físicos, ofreciendo a los administradores de instalaciones un lugar para realizar un seguimiento de los arrendamientos de edificios o para reorganizar los espacios de oficina.

Algunas de las mejoras de Utah son cosméticas, como Theme Builder, que permite a las empresas personalizar rápidamente la apariencia de los flujos de trabajo creados en Now Platform sin tener que editar hojas de estilo HTML personalizadas. Otros cambios son más profundos, como mejorar el motor de búsqueda integrado de la plataforma para que el resultado más relevante se presente primero o segundo, en lugar de séptimo u octavo, explicó Jon Sigler, vicepresidente sénior de ServiceNow para Now Platform.

Otras mejoras incluyen nuevos flujos de trabajo para recursos humanos y líderes de equipo para optimizar el rendimiento de la fuerza laboral y administrar incidentes de salud y seguridad, destacó la compañía.

Para los CIO, el desafío con este lanzamiento será superar las ideas preconcebidas de que ServiceNow es una plataforma de gestión de servicios de TI (ITSM), aseveró Stephen Elliot, vicepresidente del grupo de operaciones en la nube y desarrollo de IDC.

“Los CIO, y en particular los vicepresidentes de operaciones de infraestructura de TI, tienen una perspectiva particular sobre lo que hace ServiceNow y cómo lo hacen. Pero si mira hacia atrás en los últimos dos años, obviamente tienen estas otras capacidades que sirven a los directores de recursos humanos, los propietarios de la experiencia del cliente, la experiencia de los empleados y cosas por el estilo”.

Prepárate para el impacto

De hecho, Now Platform se ha vuelto tan expansiva que a ServiceNow le preocupa que los clientes no obtengan tanto valor de ella como lo que están pagando. Hace un año, la compañía presentó una nueva aplicación, ServiceNow Impact , para actuar como un administrador de éxito del cliente siempre activo, no sólo para los CIO, sino también para otros líderes dentro de la empresa responsables de los flujos de trabajo que se ejecutan en Now Platform. Con el lanzamiento de Utah, se están mejorando las herramientas de Impact para ayudar a los ejecutivos a monitorear su instancia de ServiceNow y agregar una hoja de ruta de adopción de productos que recomienda qué aplicaciones adoptar a continuación.

También está ampliando el catálogo de aceleradores (guías prácticas automatizadas para la adopción) con nuevas recomendaciones sobre la creación de paneles personalizados de adopción de ServiceNow para diferentes miembros del equipo ejecutivo y sobre la realización de evaluaciones de madurez de ITSM.

La aplicación Impact y sus aceleradores tienen acceso a los datos de la instancia de ServiceNow de una empresa, por lo que los usuarios pueden realizar un seguimiento del progreso hacia la implementación de un servicio en particular, aseguró Amy Lokey, vicepresidenta sénior y directora global de experiencia de producto de ServiceNow.

“Puede ver un informe en tiempo real sobre sus próximos pasos en términos de obtener el máximo valor de su instancia, del software que tiene bajo licencia”, agregó.

Para Elliot, de IDC, la capacidad de Impact para personalizar las métricas según los intereses de un usuario, ya sea en recursos humanos, ITSM o gestión de servicios de campo, es clave. “Es una forma bastante inteligente de ayudar a los clientes a comprender el valor que están recibiendo”, dijo.

Sin GPT

Una característica notable por su ausencia en el lanzamiento de ServiceNow Utah es la Inteligencia Artificial generativa.

Otros proveedores de software empresarial están hablando mucho sobre sus planes para incorporar el bot de IA generativo de OpenAI, ChatGPT, o alguna variación del mismo, pero en la mayoría de los casos siguen siendo sólo planes. El CEO de Salesforce, Marc Benioff, quiere que usted se “prepare para dejarse sorprender por Salesforce Einstein GPT”, pero Salesforce aún no está listo para sorprenderle . Y Microsoft, otro gran inversor en Open AI y proveedor de la infraestructura en la nube subyacente a sus servicios, ha invitado a algunas empresas a probar Microsoft 365 Copilot , una versión de GPT para Word, Excel y Teams, pero ni siquiera dice cuándo lo hará.

Sin embargo, ServiceNow no está ignorando el fenómeno, según Sigler. “Entendemos que es un maremoto y que cambia las reglas del juego y es perturbador, por lo que estamos en eso”, dijo.

Sin embargo, es poco probable que los proveedores que se apresuraron a incorporar la funcionalidad de IA generativa demasiado pronto cumplan con las expectativas de los clientes, que han sido establecidas por la versión gratuita de ChatGPT basada en el modelo GPT-3.5 y planteadas por demostraciones recientes de las capacidades de GPT- 4. OpenAI solo abrió las API para ChatGPT a los desarrolladores empresariales a principios de marzo de 2023, y los datos de capacitación para ese modelo se cortaron en septiembre de 2021.

“Lo miramos muy de cerca, pero esta es un área que cambia todos los días”, dijo. “Si hablas con empresas que han introducido una función de IA generativa, es hace tres versiones”.

Los desarrolladores ahora pueden solicitar a Microsoft un acceso limitado a sus API GPT-4 a partir del 1 de abril. Sin embargo, Sigler declaró que los clientes de ServiceNow tendrán que esperar por la funcionalidad basada en él.

“Microsoft planea hacer ese tipo de cosas disponibles en noviembre y estamos trabajando de cerca con ellos, lo que nos permitiría usar lo último y lo mejor”, dijo, y agregó que podría decir más en los próximos meses.

IA en acción

Sin embargo, GPT no es una bala de plata, advirtió Elliot, de IDC, y se requieren diferentes modelos analíticos para diferentes tareas. ServiceNow es muy consciente de eso y ha realizado una serie de adquisiciones específicas de tecnologías de inteligencia artificial en los últimos tres años. “Fueron muy pragmáticos acerca de por qué estaban comprando esas empresas”, resaltó.

Esas tecnologías están apareciendo en varias áreas en el lanzamiento del Utah. Por ejemplo, hay mejoras en la función de búsqueda en lenguaje natural de ServiceNow, destinadas a ayudar a los usuarios a encontrar la documentación relevante más rápidamente. La IA también aparece en Document Intelligence, un proceso más simplificado para extraer información de los documentos.

También se está utilizando para ayudar a optimizar los procesos de forma más amplia en toda la empresa. ServiceNow aplicó por primera vez su función de optimización de procesos basada en IA a los flujos de trabajo de ITSM, pero ahora la está ampliando para abarcar la gestión de servicios de campo y otras áreas. Aunque en octubre de 2021, ServiceNow se asoció con el especialista en minería de procesos Celonis , que también depende en gran medida de la inteligencia artificial para optimizar los procesos en toda la empresa y está decidido a desarrollar sus propias capacidades también.

“Estamos 100% comprometidos con que la optimización de procesos sea nativa de nuestra plataforma, y ​​esta es la primera versión en la que realmente puedo decir, cuando se trata de nuestros procesos y cómo los manejamos, nadie será mejor que nosotros”, concluyó Sigler.

Peter Sayer, CIO.com