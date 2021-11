Consejos de TI populares que todo CIO debería ignorar

Todos tienen una opinión. El problema es que algunas opiniones simplemente no vale la pena escucharlas.

Los consejos son baratos. Pero, desafortunadamente, muchos líderes de TI terminan pagando un alto precio por escuchar recomendaciones que resultan ser engañosas, egoístas o simplemente equivocadas.

La mayoría de los malos consejos de TI se dispensan de forma inocente. Esto se debe a que una sugerencia engañosa, como una mentira, tiende a convertirse en una verdad aceptada cuando un número suficiente de personas la repite con la suficiente frecuencia.

¿Está cansado de escuchar consejos que, cuando se aplican a situaciones del mundo real, resultan ser inexactos, ilógicos o simplemente equivocados? Entonces querrá estar atento a los siguientes siete ejemplos populares de consejos de TI “útiles” que siempre deben ignorarse.

El desarrollo deslocalizado siempre es más barato

Lo que hace que este consejo sea potencialmente destructivo es que pone énfasis en el costo versus el beneficio. “Los CIO deberían pensar en cómo ser un centro de beneficios en lugar de un centro de costos”, afirma Ed Mullin, vicepresidente y CIO de la firma de consultoría de gestión empresarial y de TI Think Systems.

Nuevas ideas y soluciones tecnológicas más rápidas y mejoradas son las chispas que impulsan el crecimiento empresarial y brindan a las empresas una ventaja competitiva. “En una era en la que la mayoría de los desarrolladores trabajan de forma remota, podría parecer una idea racional reemplazar el talento local más caro con desarrolladores offshore más baratos, pero ¿a qué costo se pierde el conocimiento industrial y se [reduce] la eficiencia en el desarrollo de soluciones específicas de la empresa?”, pregunta Mullin.

Un mejor enfoque del costo del desarrollo de aplicaciones en comparación con el valor es centrarse en ayudar a los equipos existentes a trabajar de manera más inteligente y rápida. Luego, si se han considerado todos los factores y la deslocalización todavía parece una opción lógica, pruebe el enfoque con cautela por etapas. “Intente deslocalizar algunos proyectos / aplicaciones menos importantes y pruebe las aguas”, sugiere Mullin. “Es posible que desee considerar un enfoque híbrido en el que sus expertos sean locales y su talento más táctico sea remoto o en el extranjero”.

El valor de una nueva tecnología solo se puede realizar buceando en

Adoptar un nuevo sistema cuando su valor comercial o impacto empresarial aún no se comprende completamente puede ser peligroso. Una nueva tecnología puede prometer acelerar la productividad o diferenciar su negocio de sus competidores, pero los riesgos deben ser reconocidos de antemano, advierte Justin Donato, vicepresidente de TI del proveedor de software de gestión de flujo de trabajo / automatización Nintex.

Los CIO deben resistir la tentación de sumergirse de lleno en una nueva tecnología prometedora. “Los líderes técnicos y sus equipos de ingeniería quieren probar y probar nuevas tecnologías; es parte de lo que los apasiona por la TI ”, dice Donato. “El CIO debe desempeñar un papel activo en la navegación de TI desde la generación de ideas hasta las implementaciones estratégicas impulsadas por el valor”.

Sin un caso de negocio sólido que defina los objetivos finales del proyecto, así como su plazo de desarrollo y la comprensión de cómo será el éxito en última instancia, es muy fácil que una iniciativa se deshaga. “Los sobrecostos presupuestarios, las oportunidades comerciales perdidas y el daño a la reputación son parte de lo que hace que estos proyectos [nuevos, sin probar] sean tan riesgosos”, explica Donato.

Siempre que haya alguna duda, no hay duda

Cuando Robert De Niro pronunció esas palabras en la película de acción de 1998, Ronin, sonaron sabias y perspicaces. Sin embargo, tenga cuidado si un colega le dice algo similar.

“Siempre que haya alguna duda, no hay duda” significa que debe confiar en sus instintos. “En otras palabras, si algo no se siente del todo bien, entonces hay un problema”, explica Nati Aviv, jefe de DevOps y TI en la empresa de tecnología de seguridad de red Perimeter 81. “Pero en el mundo real de TI, esto simplemente no es ‘ t cierto “.

Si ve un síntoma que indica un problema potencial, como una queja de un cliente o una alerta de rendimiento, considere que puede haber un problema, pero no asuma lo peor. “No saque conclusiones precipitadas antes de conocer todos los hechos”, insta Aviv. “Investigue antes de escalar; podría ser un falso positivo o una falla “. Lo más importante es no dañar inadvertidamente la reputación del equipo de TI o desgastar a otras partes cuya asistencia puede ser necesaria en algún momento futuro para ayudar a resolver un problema real. “Tratar cada sospecha como una crisis genera una presión indebida en su equipo”, dice.

Las suites integradas siempre ofrecen una utilidad y un valor superiores

Si bien una suite integrada, una colección de herramientas o servicios agrupados bajo una sola marca, puede parecer lógico, conveniente y con un precio atractivo, es posible que no esté a la altura de su promesa. “Su equipo de TI sólo necesitará tratar con un proveedor en lugar de muchos, pero ¿qué pasa si este conjunto de herramientas no cumple con las expectativas o simplemente está a la par para el rendimiento cuando intenta alcanzar o superar sus objetivos de transformación digital?”, pregunta Nishant Patel, director de tecnología del proveedor de sistemas de gestión de contenido Contentstack.

Cuando una organización se encierra en una suite, también queda poco espacio para explorar alternativas posiblemente superiores. “El enfoque todo en uno prohíbe a las organizaciones adoptar soluciones nuevas o mejores que estén disponibles en el mercado”, observa Patel. “Las empresas deben esperar que las necesidades digitales se expandan y que la flexibilidad y la agilidad sean fundamentales para obtener resultados”.

Patel sugiere buscar una arquitectura que pueda soportar una amplia gama de servicios “mejores en su clase”. “Usted adapta su elección en aplicaciones o servicios para que se adapten mejor a sus necesidades específicas”, dice, y señala que existe una amplia gama de proveedores preparados para abordar las necesidades específicas de la empresa. “Adoptar este enfoque de microservicios también significa que puede conectarse y, si no funciona, puede reemplazar fácilmente el servicio”, aconseja. “No es necesario estar casado con un sistema heredado”.

Deje que los resultados hablen por sí mismos

Los resultados no pueden hablar. Sin embargo, las iniciativas exitosas son impulsadas con frecuencia por defensores y evangelistas internos. Estos partidarios juegan un papel crucial en el desarrollo del proyecto.

“De lo contrario, los tecnólogos corren el riesgo de ser vistos solo como una máquina táctica y no como un factor de influencia en la dirección estratégica”, dice Ginna Rahaauge, CIO del proveedor de servicios de infraestructura de comunicaciones Zayo. La narración de historias, explica Raahauge, brinda la oportunidad de conectar los puntos entre las decisiones estratégicas y los resultados que son más significativos para el cliente o las partes interesadas, lo que impulsa la relevancia y la confianza.

Los tecnólogos internos se centran principalmente en crear soluciones y luego centran su atención en el próximo proyecto o problema desafiante. “Históricamente, no se sienten cómodos con el marketing o contando la historia detrás de los resultados”, observa Raahauge. Finalmente, dejar que los resultados hablen por sí mismos corre el riesgo de ignorar las contribuciones significativas de los CIO y sus equipos, particularmente en tiempos de transformación masiva o de ritmo rápido.

Invertir en nueva tecnología es una excelente manera de generar enormes beneficios

A los CIO se les advierte con frecuencia, a menudo por parte de los proveedores, que la adopción de la última tecnología empresarial de moda seguramente generará enormes beneficios. Sin embargo, la verdad es que cualquier innovación significativa solo tendrá éxito después de que el líder de TI trabaje en estrecha colaboración con sus contrapartes comerciales para alinear los intereses y necesidades de la empresa y de TI.

“Cualquier iniciativa creada en un silo es una receta para el desastre”, dice Sunil Kanchi, CIO del proveedor de soporte de transformación digital UST.

Kanchi sugiere examinar cómo los beneficios comerciales prometidos de la nueva tecnología se combinarán con las iniciativas de reingeniería y mejora de procesos existentes. “Un enfoque empresarial holístico para la implementación de sistemas de tecnología… dará lugar a los beneficios deseados y una implementación exitosa”, dice.

La deuda técnica sólo conducirá a dolores de cabeza de TI

La deuda técnica se produce cuando se le pide a un equipo de desarrollo que acelere la finalización y entrega de un proyecto. En esencia, es el resultado de priorizar la velocidad sobre la calidad del código. La deuda técnica es similar a la deuda financiera en el sentido de que eventualmente debe reembolsarse. Pagar la deuda técnica generalmente requiere dedicar personal para resolver problemas de compatibilidad, brechas de seguridad, problemas de rendimiento y los otros dolores de cabeza que ocurren cuando los desarrolladores trabajan a una velocidad vertiginosa.

Todo esto suena bastante mal, pero Snir Yarom, director de tecnología del proveedor de servicios de prueba de codificación en línea Codility, sostiene que la deuda técnica, como la deuda financiera, puede ser algo bueno cuando se gestiona de forma inteligente. Yarom cree que dedicar del 20% al 30% de la capacidad de ingeniería de TI de forma continua para mejorar la tecnología y reducir la deuda técnica resulta, en la mayoría de los casos, en un alto retorno de la inversión positivo. “Permite que toda la organización tecnológica se mueva más rápido, una ventaja competitiva significativa para todas las empresas de tecnología”, afirma.

Una organización que puede producir con regularidad software confiable y de alta calidad puede mejorar su rentabilidad, productividad y participación de mercado al tiempo que mejora el desempeño organizacional general, dice Yarom. “Asegurar que sus equipos de ingeniería operen a su máxima velocidad en todo momento no es una cuestión de preferencia, sino una cuestión de continuidad empresarial”, concluye.

John Edwards, CIO.com