Costo promedio de una filtración de datos en Latam alcanza los 2.46 millones de dólares: reporte IBM

En su reporte anual Cost of a Data Breach[1], IBM Security dio a conocer que el costo de una filtración de datos en Latinoamérica alcanzó los 2.46 millones de dólares en 2023, un máximo histórico en el reporte y un aumento del 76 % desde 2020.

De acuerdo con la compañía, los costos de detección y escalamiento se duplicaron durante este mismo período, representando la porción más alta de los costos en las filtraciones e indicando un cambio hacia investigaciones más complejas.

Considerando el creciente impacto financiero de las filtraciones de datos, IBM Consulting anunció la apertura oficial de un nuevo Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en la ciudad de São Paulo, Brasil, que brindará servicios de seguridad en toda América Latina.

Algunos hallazgos

De acuerdo con el reporte, en América Latina, los ataques de infiltrados malintecionados (malicious insider) fueron los más costosos (2.59 millones de dólares), seguido de ataques con credenciales robadas y comprometidas por 2.56 millones de dólares y, en tercer lugar, por la pérdida accidental o robo de datos o dispositivos, por aproximadamente 2.53 millones de dólares.

Los vectores de ataque iniciales más comunes en la región fueron el robo o compromiso de credenciales y el phishing, que representan el 16 % de las infracciones estudiadas. Desde la perspectiva de la industria, Finanzas (2.99 millones de dólares), Industrial (2.82 millones de dólares) y Servicios (2.78 millones de dólares) fueron los sectores con los costos promedio de filtraciones de datos más altos en la región.

El reporte Cost of a Data Breach 2023, analizado por IBM Security y conducido por el Ponemon Institute, se basa en un análisis a profundidad de filtraciones de datos reales experimentadas por organizaciones a nivel mundial entre marzo de 2022 a 2023. Algunos hallazgos adicionales en Latinoamérica incluyen:

La IA y la automatización aumentan la velocidad. La IA y la automatización tuvieron el mayor impacto en la velocidad de identificación y contención de las filtraciones para las organizaciones estudiadas. En América Latina, las organizaciones con un uso extensivo de IA y automatización experimentaron un ciclo de vida 94 días más corto en las filtraciones datos que las organizaciones que no implementaron estas tecnologías, y vieron, en promedio, 1.04 millones de dólares menos en costos de filtración de datos. Sin embargo, sólo el 23 % de las empresas estudiadas en América Latina utilizan ampliamente seguridad impulsada por inteligencia artificial y automatización, representando un 17 % menos que el promedio mundial.

Los atacantes están filtrando datos a través de los entornos. En Latinoamérica, 43% de las filtraciones de datos estudiadas resultaron en la pérdida de datos en múltiples tipos de entornos (como nube pública, nube privada, infraestructura local), indicando que los atacantes pudieron comprometer múltiples entornos y evitar la detección. Cuando los datos filtrados se almacenaron en múltiples entornos, también tuvieron los costos asociados más altos (2.55 millones de dólares) y tardaron más en identificarse y contenerse (339 días).

Las filtraciones más largas cuestan más. El tiempo necesario para identificar y contener una filtración de datos afecta el costo total de la filtración. Según el reporte, en América Latina, si una empresa tarda menos de 200 días en identificar y contener el incidente, el costo promedio de la filtración es de USD 2,13 millones, pero si pasa los 200 días, el costo sube a USD 2,79 millones.

IBM Consulting anunció la apertura oficial de su segundo Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en Brasil. Este nuevo SOC aprovechará las capacidades de gestión de amenazas globales de IBM para proporcionar servicios proactivos de detección de amenazas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El modelo SOC de IBM aprovecha la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la automatización para ayudar a los clientes a identificar y contener las infracciones de manera más rápida y eficiente.

“Este nuevo SOC ofrece Inteligencia Artificial, automatización, y servicios de gestión de amenazas basados en datos para ayudar a las empresas de en la región a responder rápida y estratégicamente a las ciberamenazas”.

La compañía informó que este nuevo SOC forma parte de la red global de IBM, que atiende a más de 3000 clientes en todo el mundo, administrando más de 2 millones de endpoints y 180 mil millones de eventos de seguridad potenciales por día. La red global de IBM ahora incluye SOCs en 16 ubicaciones, como Atlanta (USA), Australia, Costa Rica, Japón, Polonia, Arabia Saudita y más.

[1] This report considers Argentina, Brazil, Chile, Colombia, and Mexico as Latin America.