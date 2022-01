Crecimiento de videos de formato corto atrae a la ciberdelincuencia

Las aplicaciones de video corto o short video han experimentado un gran crecimiento a raíz de la pandemia ya que han demostrado ser una forma innovadora de comunicar, conectar y entretener. Situación que la ciberdelincuencia ha aprovechado para estafar a los adictos a este tipo de contenido, reveló una investigación de Satnam Narang, ingeniero investigador de Seguridad de Tenable.

De acuerdo con el reporte de GroupM, durante 2021 las plataformas de entretenimiento han reportado un incremento del 90% en la cifra de usuarios activos mensuales (MAUs), mientras que las plataformas de videos cortos presentaron un alza de 300% en cuanto a usuarios activos al mes y el tiempo que pasan en estas apps creció 84%. El nuevo competidor de TikTok, YouTube Shorts no es la excepción. Lanzado en fase beta en marzo de 2021, YouTube Shorts permite a los canales de YouTube subir vIdeos de formato corto que aparecen en YouTube en un carrusel separado, con un botón de menú dedicado y desplazamiento vertical, similar al feed de TikTok.

“La ciberdelincuencia ha aprovechado el éxito de estos videos cortos”, así lo informó el ingeniero de investigación de Tenable, Satnam Narang, quien reveló que los estafadores están robando videos de formato corto existentes de TikTok y volviéndolos a publicar en YouTube Shorts, acumulando millones de visitas y ganando decenas de miles de suscriptores. Dichas estafas generalmente se dividen en tres categorías: 1) Robar videos para aumentar las vistas y suscriptores; 2) Estafas de afiliados de citas para adultos, y 3) Promoción de productos y suplementos para bajar de peso dudosos de venta al por menor.

Satnam Narang destacó que durante la última década ha detectado a estafadores migrar de una plataforma a otra. Si bien la forma en que operan estas estafas variará según la plataforma y sus matices únicos, los tipos de estafas son todas muy similares. Además ha identificado un hilo común entre todas las investigaciones que ha realizado en las redes sociales y es que las citas de adultos están a la vanguardia de las estafas en plataformas y servicios emergentes. Por lo tanto, no es de extrañar que los YouTube Shorts estén plagados de estafas de citas para adultos.

Los estafadores están creando canales de YouTube falsos llenos de videos robados de TikTok, incluyendo retos de baile como Buss It y Big Bank, así como otros retos, como Wear It Big y Why Aren’t You In Uniform. Estos falsos canales de YouTube suelen colocar un enlace en la parte superior de los comentarios de sus videos de YouTube Short. Estos enlaces pasan por una serie de redirecciones antes de aterrizar en un anuncio de citas para adultos.

El número de usuarios activos mensuales de las aplicaciones de video de formato corto explica el por qué son un atractivo para la ciberdelincuencia. TikTok en México se triplicó en 2020, pasando de 4,6 millones en 2019 a 15,0 millones en 2020, según eMarketer. Esto implica un aumento del 222,5% año tras año. A nivel mundial, TikTok acumuló 689 millones de usuarios activos en 2021. Por su parte, YouTube Short es una plataforma de videos cortos que hizo su aparición en septiembre de 2020 y ya registra una base de usuarios existente de 2,000 millones de inicios de sesión mensuales.

A fin de evitar ser víctima de las estafas antes mencionadas, Satnam Narang recomendó las siguientes acciones a seguir:

● Ser escéptico, es decir, dudar y luego actuar; aunque sólo se trate de seguir a un usuario, dar un “me gusta” a un video o comentar.

● Si le dirigen a un sitio de citas para adultos, no rellene las preguntas ni se inscriba en el sitio web, ya que le pedirán que pague una membresía premium para comunicarse con cuentas falsas.

● Si le dirigen a un sitio web que ofrece productos como ropa de gimnasio o productos para adelgazar, no los compre ya que está pagando una prima o puede que le cobren más dinero en secreto después por los suplementos para adelgazar.

● Por último, no se suscriba ni de ¨like¨ al contenido del video, ya que ayuda a amplificar el contenido dentro de YouTube Shorts, dando a los estafadores más atención para aprovecharse de otros usuarios.

Debido a la gran aceptación por las aplicaciones como Tiktok y Youtube Shorts, se prevé que para 2022 el 82% del tráfico en internet corresponda a video, lo cual refuerza que las apps de videos de formato corto se conviertan en una de las maneras preferidas de entretenimiento y por consiguiente el número de estafas siga en aumento.

“Los estafadores no van a desaparecer fácilmente. Están decididos a aprovechar el éxito masivo de plataformas como YouTube Shorts y TikTok. Tomar ventaja de la funcionalidad existente en YouTube para denunciar estos canales es realmente la mejor manera de que los usuarios ayuden a limpiar la plataforma. Es decir, hasta que surja la siguiente gran plataforma social y los estafadores acaben encontrando el camino hacia ella”, concluyó el investigador Satnam.