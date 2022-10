¿Cuál es el papel del CIO hoy? Redefiniendo el liderazgo transformacional de TI

Con el software y los datos en el corazón de nuestros negocios, una vez más es hora de abordar la evolución de este rol en constante cambio. Esta es la opinión de un humilde reclutador de ejecutivos.

Cuando sus hijos, amigos o conocidos le preguntan a qué se dedica usted, ¿cómo les responde? “Soy el futuro de nuestro negocio” suena un poco megalómano, y “gestiono la función tecnológica” no hace justicia al impacto de su trabajo.

Dado que mi equipo y yo pasamos todo el día ayudando a las empresas a definir sus necesidades de liderazgo tecnológico, tengo un gran interés en crear cierta claridad en torno al rol del CIO. Entonces, hice lo que siempre hago cuando necesito información: le pregunté a un grupo de CIO. Esto es lo que tenían que decir.

¿Qué tan técnico debe ser un CIO?

El año pasado, estaba contratando a un CIO para una gran empresa de servicios globales cuya organización de TI empleaba a más de 600 personas. Mi cliente, el CEO, estaba muy contento con la capacidad de nuestro candidato principal para influir, liderar, pensar estratégicamente, establecer asociaciones comerciales y ejecutar. Justo antes de pasar a una oferta, mi cliente preguntó: “¿Pero es lo suficientemente técnico?” Le aseguré que nuestro finalista era lo suficientemente técnico, pero pensé: “¿Qué significa eso? ¿Se le pedirá a este ejecutivo de nivel C que escriba código?

John Hill, CIDO de MSC Industrial Supply, pasa menos tiempo pensando profundamente en la tecnología y más en llevar la agilidad digital organizacional a MSC . “Los CIO no necesitan ser expertos en tecnología”, señala. “Los CIO de hoy son los diseñadores de organizaciones que pueden mantener 25 pelotas en el aire; y saben cómo encajan todas esas bolas en la visión digital dentro de unos años”.

Cuando hablo de tecnología con los CIO, descubro que en realidad ya no estamos hablando de tecnología. De lo que tendemos a hablar ahora es de “plataformas”. Pero, ¿qué son estas plataformas y por qué son tan importantes? Para Wafaa Mamilli, CIDO del negocio de salud animal Zoetis, las plataformas están en el centro de su función . “Mi trabajo como CIDO es liderar un equipo que utiliza plataformas para impulsar nuestros negocios existentes y crear nuevas líneas de negocios”, asevera. “Mi rol se trata menos de tecnología y más de encontrar la siguiente área para la generación de ingresos y valor”.

El ascenso del CIO como creador de valor

Mamilli plantea un punto importante sobre el papel cambiante del CIO. Después de tantos años de “TI es un centro de costos”, es refrescante ver a tantos líderes tecnológicos describir su rol como creación de valor e incluso cambio de modelo de negocios.

Como lo ve Sanjib Sahoo, director digital de Ingram Micro, “una vez que una empresa se ha transformado de TI tradicional a un negocio basado en plataformas, el rol de liderazgo tecnológico debe cambiar a la creación de valor”, dice. “Los líderes tecnológicos del futuro tendrán la profundidad tecnológica y la perspicacia comercial para ser el puente hacia el valor. Tal vez el CIO, CTO o CDO se convierta en el director de valor, pero cualquiera que sea el título, el enfoque no está en desarrollar un motor de IA o llevar una nueva herramienta al mercado. Está en mejorar el EBITDA y la experiencia de todos los involucrados en el viaje. La atención se centra en el cambio del modelo de negocio, no solo en otra herramienta tecnológica en la bolsa”.

Los CIO en el centro de la transformación digital

Incluso mientras escribo esto, me doy cuenta de que mis primeras tres citas no son de directores de información, sino de directores de información digital. Estos ejecutivos “digitales” generalmente administran la organización de TI, pero su título significa algo más. Ya que estamos haciendo algunas preguntas fundamentales sobre el rol del CIO, analicemos un poco este concepto “digital”. ¿Qué es digital y qué significa para el CIO?

Independientemente de si tiene digital en su cargo o no, como CIO, tiene una responsabilidad significativa para crear un negocio digital, pero no es dueño de lo digital de la misma manera que lo es de TI. “Lo digital no es una función de TI”, aclara Irvin Bishop, CIO de Black & Veatch . “Lo digital es ventas, marketing, finanzas, legal y operaciones, todo. Dedico mucho tiempo a evangelizar, llevar la antorcha digital y colaborar con mis socios comerciales sobre cómo hacer que nuestras inversiones pasen de funcionar a crecer y transformarse”.

Deepak Kaul, CIO de Zebra Technologies, refuerza el papel fundamental que desempeñan los CIO en el impulso de la alfabetización digital : “La transformación digital no es un evento de una sola vez”, afirma. “Para cuando terminemos de implementar una ola, habrá una nueva. Los CIO están evolucionando de tecnólogos y estrategas a catalizadores. Los futuros CIO serán evangelistas de la destreza digital”.

El rol de datos en evolución del CIO

Los datos entran en una categoría similar a la digital. Los CIO son responsables de crear una capacidad de análisis y datos empresariales, pero no son propietarios de los datos como una función. Si ese es el caso, ¿dónde debería ubicarse la función de datos y análisis? Algunas empresas lo ponen bajo finanzas, otras marketing y otras operaciones. En la opinión de este humilde reclutador de ejecutivos, la mayoría de las empresas terminarán con un modelo de centro y radios, que Kaul está empleando en Zebra.

“En TI, tradicionalmente nos hemos centrado en proteger la fuente única de la verdad, pero nuestras funciones comerciales quieren experimentar con los datos”, asegura Kaul. “Entonces, en Zebra, creamos un modelo hub-and-spoke, donde el centro es la ingeniería de datos y los radios son expertos en aprendizaje automático integrados en las funciones comerciales. Mantuvimos el almacén de datos, pero lo ampliamos con un lago de datos empresarial basado en la nube y una plataforma de aprendizaje automático. Los datos centrales del cliente se mantienen prístinos en el almacén de datos, pero una vez que los datos ingresan al lago, las funciones comerciales pueden experimentar. Este modelo nos permite pasar de una posición defensiva de datos a una posición ofensiva de datos”.

El nuevo mandato del CIO en relación con el riesgo empresarial

Ahora lo tengo. El rol del CIO tiene menos que ver con la tecnología y más con las plataformas, la creación de valor, los datos, la alfabetización digital y el cambio del modelo de negocios. ¡Pero espera! ¿Qué pasa con el riesgo? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Cuál es la responsabilidad del CIO por la otra cara de la moneda de la inversión digital?

Esta es una pregunta que Rhonda Gass, CIO de Stanley Black & Decker, enfrentó de frente . Durante un tiempo en Stanley Black & Decker, el grupo de productos lideró la hoja de ruta de tecnología comercial, las inversiones en tecnología de operaciones lideradas por la fabricación y la tecnología empresarial liderada por TI. “Los riesgos individuales en un silo en particular pueden parecer menores, pero a medida que esos riesgos se acumulan, pueden generar un gran impacto en nuestros clientes, empleados o marca”, refiere Gass. “Reconocimos que la empresa necesitaba una visión empresarial del riesgo digital, por lo que mi equipo asumió ese rol de liderazgo. Como CIO, observo a toda la empresa y dirijo la gestión de riesgos digitales”.

Los CIO como catalizadores del cambio cultural

Ya sea que se centren en lo digital, los datos, las plataformas o el valor, todos estos CIO, al parecer, están conectando los puntos de forma activa. Dado que la mayoría de los líderes se centran con láser en su propio negocio o función, alguien debe analizar todo el negocio en busca de oportunidades, riesgos y, quizás lo más importante, el cambio cultural. Hay algo de ironía en el hecho de que los CIO, con su experiencia en tecnología, son responsables de gran parte del cambio cultural desde el punto de vista de las personas, pero cada vez más, ese es el caso.

Para Madhuri Andrews, CIDO de Jacobs Engineering, crear un cambio cultural está en el centro de su función: “Mi función es tanto como socia consultora del negocio como mentora de la organización de TI”, dice. “Si puedo conectar a las personas con el propósito, pensarán de manera más creativa. Puedo profundizar en cualquier tecnología, pero mi papel más importante es garantizar que el trabajo que estamos haciendo en TI esté conectado con la estrategia general de Jacobs”.

El CIO del futuro

Entonces, ¡ahí lo tienes! La definición simple del rol de CIO es tener responsabilidad por lo digital, los datos, el cambio cultural, la transformación del modelo de negocio, la estrategia de plataforma y la creación de valor. O como dice Will Lee, CIO de The Hanover: “Durante años, los CIO han trabajado arduamente para hacer de TI una utilidad donde, como la electricidad, simplemente funcione. Pero ahora, los CIO están pasando de administrar una empresa de servicios públicos a ser socios comerciales reflexivos centrados en soluciones comerciales. Nuestro papel será trabajar con nuestros líderes empresariales para cocrear el sueño”.

Bueno, cuando lo pones de esa manera, “Yo soy el futuro de nuestro negocio” podría no estar tan fuera de lugar, después de todo.

Martha Heller, CIO.com