Cuatro claves para entender el momento cripto en el mundo fintech

Desde diciembre del año 2021, las criptomonedas han perdido hasta el 50% de su valor, las razones se derivan del contexto mundial geopolítico, económico y de incertidumbre en las inversiones a nivel mundial.



Armando Kuroda, CEO de Jaka, Fondo de Creatividad Financiera, explicó cinco puntos para entender por qué las criptomonedas están sufriendo pérdidas:

Coyuntura geopolítica global: Sin duda, desde el año pasado el conflicto entre Rusia y Ucrania indicó un riesgo potencial en los mercados, de tal manera que hubo inversionistas que optaron por retirar su inversión al representar un peligro, esto ha hecho parte de las caídas del ecosistema cripto. Macro- inflación: Tras el inicio de la guerra en Ucrania y las interrupciones de cadenas de valor, así como un desequilibrio en el mercado laboral, Estados Unidos ha sufrido una de las tasas de inflación más altas en los últimos años, con un 8%. Por lo que, a través del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal anunció recientemente el aumento de 0.75% en la tasa de interés, lo cual afecta al valor que se le asigna al dinero. Aunque no todo el panorama es negativo, ya que a nivel Latinoamérica hay monedas que se han visto fortalecidas como es el caso del peso mexicano. Performance en mercados de tecnología: Derivado de la pandemia, los últimos dos años fueron de gran desarrollo y ganancias para aquellos negocios relacionados con la tecnología, tanto para plataformas de streaming como Netflix y para las redes sociales como TikTok o Meta. Sin embargo, el contexto de recesión económica también está afectando el performance de estos, Nasdaq, la bolsa de valores especializada en empresas tecnológicas, registró durante los primeros meses del 2022 que sus índices cayeron 23%. Falta de confianza: Con lo mencionado anteriormente, más la volatilidad económica, las criptomonedas se han visto afectadas, existe una falta de confianza por parte de los inversores, ya que el ecosistema ha perdido hasta un billón de dólares en capitalización. Aunado al reciente desplome de TerraUSD, protocolo Blockchain centrado en las stablecoins, hecho que puso en duda la fiabilidad de las monedas estables, por lo cual, la plataforma Celsius decidió suspender la retirada de fondos, debido a que las criptomonedas son activos no regulados y al perder su valor, los inversores no tendrían protección de su dinero.

De acuerdo con Armando Kuroda, el contexto actual de las criptomonedas puede representar algo positivo: “estamos frente a una oportunidad de construir sin el ruido del precio, es una limpia de stakeholders que solo estaban especulando y se van a quedar los emprendedores e inversionistas que tengan verdadera convicción por los negocios”. Kuroda, consideró que para las star-ups que se dedican al ecosistema cripto, el contexto actual puede ser un momento complicado por la falta de liquidez y la posible baja de valor, sin embargo, a mediano y largo plazo sigue siendo una industria en desarrollo.



Jaka, recientemente anunció un Venture Partner para Latinoamérica de la mano del fondo de inversión europeo Shift Capital, a través del cual se podrían inyectar hasta 500 mil dólares por emprendimiento en México y Latinoamérica.



De acuerdo con, Adli Takkal, líder de Shift Capital, el contexto de macroeconomía muestra un panorama volátil: “acabamos de salir de la crisis del COVID-19, en donde se invirtió mucho dinero y generó en una rueda inflacionaria, después inició una guerra que involucra a países que son proveedores de alimentos y energía y, finalmente, la cadena de suministro global está totalmente retrasada y bloqueada. Como consecuencia de ello, Estados Unidos y la FED han buscado reducir la inflación, pero no podrán combatir la inflación, dar poder adquisitivo y a la par mantener la inversión y el mercado”.



Por lo cual, la caída del mercado se está dando de manera global, afectando no solo a las criptomonedas, sino a la economía en general. Sin embargo, las criptomonedas podrían retomar su financiamiento y lograr un nuevo apalancamiento, para que el mercado siga su curso y no se generé el cierre de servicios o empresas.