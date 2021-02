Cuatro hábitos simples para proteger sus datos en línea

Todos hemos estado ahí, mirando nuestro teléfono inteligente esperando que se instale una nueva aplicación. Deslizamos rápidamente los términos y condiciones antes de presionar “aceptar”, emocionados y listos para usar la última tecnología.

Las aplicaciones actuales ofrecen una comodidad y unos beneficios increíbles para las personas, las empresas y los gobiernos que las utilizan. Pero es muy probable que esté renunciando a algo a cambio: información personal.

La información personal es como el dinero: tiene valor. Al conocer sus puntos de vista e intereses, hábitos de gasto y los lugares a los que vamos, las empresas pueden brindarle una experiencia en línea más personalizada y aplicaciones gratuitas.

Además de su valor intrínseco en la economía de la información actual, los datos personales también son vulnerables a los piratas informáticos y otros riesgos. Al obtener nuestra información, el resultado a menudo es la pérdida de fondos, el crédito dañado o incluso meses dedicados a reparar su reputación financiera y personal. Peor aún, los piratas informáticos a veces comparten públicamente información personal sensible, a veces vergonzosa, para humillar o intimidar.

Con el comienzo reciente del nuevo año, muchos de nosotros hicimos resoluciones de Año Nuevo. En enero también es cuando la Alianza Nacional de Seguridad Cibernética reconoce el Día de la Privacidad de Datos para empoderar a las personas a actuar .

Entonces, ¿por qué no resolver ahora para proteger mejor su información personal? No significa que deba sacrificar la conveniencia o la nueva tecnología. Significa asegurarse de que su información se use solo de la manera en que se sienta cómodo.