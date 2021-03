Currículum vitae del CIO: 9 mejores prácticas

Abundan los consejos contradictorios sobre cómo redactar un currículum vítae sólido, y cuando se dirige a un puesto de CIO, hay aún más aspectos que se deben considerar. A nivel ejecutivo, una historia profesional bien elaborada es esencial. Esto requiere la capacidad de resaltar y enfatizar su experiencia y logros en un marco cohesivo y perfeccionado que lo lleve directamente a su próximo rol de liderazgo.

A continuación los expertos de la industria ofrecen nueve mejores prácticas para redactar un currículum de CIO ganador:

1. Sea breve

Al apuntar a un puesto de C-suite, puede ser tentador demostrar su valor con volumen. Pero para pasar por la puerta, debe mantener su currículum breve, alrededor de dos o tres páginas como máximo. Al seleccionar su CV, todavía querrá incluir su historial laboral, puestos que ha ocupado, logros relevantes, antecedentes educativos y las fechas de cada puesto, por lo que el arte está en cómo abordar los logros y la experiencia relevante.

“Si no puedo mirar tu currículum y en cinco segundos saber quién eres y qué haces, ya estás perdido. Como máximo, obtienes diez segundos de tiempo de un reclutador antes de que tomen una decisión sobre el futuro de tu carrera. No quiere correr ese riesgo ”, dice John Garvens, consultor de Salesforce, entrenador técnico y entrenador de carrera.

La brevedad lo obliga a elegir los logros más relevantes para el puesto en cuestión: lea la descripción del trabajo y asegúrese de que su currículum enfatice lo que buscan en un CIO. Si no está postulando para un puesto específico, elija los logros que sean más relevantes para un puesto de CIO en general, especialmente aquellos que reflejen sus habilidades como líder.

“Los reclutadores sólo están interesados ​​en los últimos 10 a 15 años de experiencia y, en el caso de TI, no pierda el tiempo hablando de software o hardware antiguo que las empresas y los negocios ya no usan”, afirma Dawn D. Boyer, Ph.D. CEO de D. Boyer Consulting y redactor de currículums y consultor de carrera.

2. Sea claro

Su currículum debe ser claro y bien organizado, pero evite el uso de gráficos, tablas u otras opciones de formato que puedan interferir con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), dice Boyer. Ella sugiere usar una fuente simple y ceñirse a “líneas, espacios y sólo fuentes en negrita o cursiva para enfatizar cualquier punto”.

“No olvide lo obvio. Después de nombrar la empresa, la ubicación y la fecha, diga algo sobre la empresa, su estructura, tamaño, ingresos, etc. Después de su cargo, asegúrese de comenzar con un párrafo sobre responsabilidades. Luego, señale los logros con tantas cuantificaciones como sea posible ”, asevera Marc Lewis, director ejecutivo de la firma de búsqueda de ejecutivos Leadership Capital Group.

Un currículum es el primer paso para conseguir una entrevista, por lo que debe compartir lo suficiente como para mostrar por qué es un buen candidato, pero no tanto como para que el currículum se empantane de información.

“Recuerde que su currículum es sólo lo que lo lleva a la fase de la entrevista, por lo que no necesita dedicar toda su vida a él. Una vez que esté en el proceso de entrevista, puede expandirse aún más para darle al empleador potencial un sentido más profundo sobre lo que lo hace único ”, de acuerdo con Ed Addario, CTO de Currencycloud.

3. Establezca su historia profesional y su marca

Antes de embarcarse en la redacción de su currículum ejecutivo, tómese un tiempo para considerar cómo desea retratar su marca profesional. Su experiencia profesional puede contar una historia a los reclutadores y gerentes de contratación, y desea pintar una imagen de cómo ha desarrollado sus habilidades y experiencia. Asegúrese de que sus páginas de redes sociales, LinkedIn y otros sitios web profesionales se alineen con su currículum, contando la misma historia.

Por ejemplo, en este cambio de imagen del currículum, Mark Bye trabajó con Andrew Ysasi, presidente de Adamovio y vicepresidente de Vital Records Control, para desarrollar y establecer la historia de su carrera para su currículum. Ysasi pudo tomar la historia profesional de la carrera de Bye y posicionarla de manera que les diga a los reclutadores y gerentes de contratación por qué está calificado para un puesto de TI a nivel ejecutivo. Debe dejar en claro qué puesto desea, por qué está calificado para él y cómo su trayectoria profesional lo convertirá en el candidato ideal para el puesto.

4. Céntrese en el valor de su empresa

En el pasado, el valor comercial de un CIO se centraba más en las operaciones, la eficiencia y la reducción de costos, señala Derek Choy, CIO de Rainforest Q&A. Esas siguen siendo habilidades importantes para su currículum, pero las empresas quieren ver cómo sus habilidades de liderazgo pueden aportar valor a la organización. Las empresas quieren contratar a un CIO que pueda tener un impacto en la calidad de los procesos, productos, servicios y software de la organización a través de sólidas habilidades de liderazgo.

“Si bien es bueno tener datos sobre cuánto dinero le ahorró a una empresa, debe demostrar que sabe cómo ser un líder durante el proceso de desarrollo, optimizando no sólo el costo, sino también la eficiencia del proceso. Los CIO deben demostrar que saben cómo trabajar con personas, productos y herramientas para servir mejor a una empresa ”, afirma Choy.

5. Adapte su currículum a la descripción del trabajo

Si está interesado en la transición a un puesto de nivel de CIO, querrá dedicar tiempo a analizar las descripciones de los puestos de trabajo que le interesan para ayudarlo a adaptar su currículum. Leer descripciones de puestos relevantes puede darte una idea de qué habilidades y experiencia serán importantes para destacar en tu currículum para el puesto que deseas.

Por ejemplo, Ysasi ayudó a Matthew Bond a reescribir su currículum para puestos de nivel de CIO al buscar descripciones de trabajo relevantes con Bond para ayudar a determinar el tema general de su currículum. Después de revisar varias descripciones de puestos relevantes, Ysasi y Bond pudieron adaptar su currículum para reflejar las habilidades y la experiencia que las empresas buscaban en un CIO.

Antes de enviar su currículum, tómese el tiempo para realizar los cambios o ajustes necesarios para asegurarse de que su currículum se adapte perfectamente a la descripción del trabajo. En lugar de enviar el mismo currículum vitae a cada empresa, tómese un momento para revisar la descripción del trabajo e identificar cualquier habilidad o experiencia que pueda agregar a su currículum.

6. Transmita su capacidad de liderazgo transformacional

Las empresas buscan CIO transformadores que puedan liderar el negocio, modernizar la infraestructura de TI y alentar a los trabajadores talentosos. Los departamentos de TI deben ser más fluidos que en el pasado a medida que se acelera el ritmo de la tecnología, por lo que las organizaciones necesitan líderes que puedan impulsar ese cambio.

“Por ejemplo, la implementación de software solía tener lugar de forma anual o trimestral, mientras que las empresas ahora publican constantemente nuevas actualizaciones. La optimización del proceso de desarrollo en sí es ahora el enfoque principal, con el mayor énfasis en ahorrar tiempo y proteger la calidad. Los CIO de hoy desempeñan un papel clave para facilitar esto al tener una comprensión más profunda de las personas, los productos y las herramientas que crean el software de la empresa ”, asevera Choy.

Hay muchas formas de demostrar que tiene cualidades de liderazgo transformador en tu currículum. Por ejemplo, si ha trabajado en una industria fuera de la industria a la que se postula, puede enfatizar cómo esa experiencia le brinda una perspectiva única, dice Addario de Currencycloud.

“Si un candidato sólo está cambiando un trabajo para trabajar en la empresa de la competencia, probablemente se haya enfrentado a desafíos muy similares, pero probablemente se le ocurrieron soluciones similares. Los candidatos que provienen de una industria adyacente aportan una perspectiva completamente diferente sobre la forma en que se hacen las cosas ”, agrega Addario.

Encuentre formas de diferenciarse de la competencia mientras demuestra su capacidad como líder de TI innovador y transformador.

7. Mostrar una progresión profesional constante

Cuando escribe su currículum, desea mostrar una transición clara entre sus trabajos, experiencia y antecedentes. En cierto modo, es como contar la historia de su carrera de haber pasado con éxito de una oportunidad a la siguiente y cómo sus habilidades y experiencia se han convertido en las de un CIO modelo. Encuentre formas de mostrar cómo ha crecido en su carrera, a través de promociones, premios, proyectos paralelos y cualquier evento o conferencia en el que haya participado.

“Los CIO modernos deben recordar que el currículum es sólo un punto de partida; también deben mostrar liderazgo en la industria a través de sus acciones y logros. Los mejores candidatos a CIO habrán publicado trabajos, escritos en blogs, hablado en conferencias y participado en lanzamientos de productos que muestren son capaces de realizar el trabajo de transformación necesario en el puesto de hoy ”, dice Choy.

Una excelente manera de delinear el progreso de su carrera es a través de su resumen ejecutivo en la parte superior de su currículum. Aquí, puede resumir rápidamente los aspectos más destacados de su carrera en un formato fácil de leer, para que los reclutadores y gerentes de contratación no tengan que buscarlo en su currículum. En cada currículum vitae de ejemplo, verá un resumen ejecutivo sólido que transmite el historial profesional del candidato en un formato pequeño. Su resumen ejecutivo les brinda a los reclutadores una imagen clara de la trayectoria profesional que ha establecido en el resto del documento.

8. No olvides formatear

No es necesario ser diseñador gráfico para hacer un currículum estéticamente atractivo: los encabezados, las fuentes y las formas simples que se encuentran en Microsoft Word pueden ser suficientes para llamar la atención sobre los puntos altos de su currículum. Es posible que desee resaltar su resumen ejecutivo con un recuadro azul, incluir una foto en la parte superior e incluso agregar un código QR que lleve a los lectores directamente a su página de LinkedIn.

Por ejemplo, en el cambio de imagen de su currículum, el currículum original de Bond presentaba una fuente básica Times New Roman, listas con viñetas y texto en negrita. Todo lo que normalmente esperaría ver en un currículum típico. Pero si está apuntando a la C-suite, lo último que quiere hacer es enviar un currículum “típico” que se mezcle con la multitud. En otro ejemplo, un CIO global experimentado llevó su currículum al siguiente nivel con una plantilla de currículum visualmente estética creada por el diseñador de currículum de Ysasi.

Si no puede encontrar elementos creativos mientras conforma su currículum, siempre puede optar por trabajar con un diseñador profesional para obtener el aspecto correcto. Usando colores, formas, viñetas, encabezados, pies de página y saltos de página, puede evitar fácilmente enviar un currículum que se vea idéntico a todos los demás candidatos. Los gerentes de contratación y los reclutadores tienen que examinar cientos de currículums, por lo que hacer un esfuerzo adicional con el diseño de su currículum puede tener un gran impacto.

9. Sea humano

Además de evaluar sus capacidades de liderazgo, algunos reclutadores ejecutivos también usan su currículum para ayudar a comprender quién es usted como individuo antes de su primera llamada telefónica o entrevista. Gracias a la tecnología, es más fácil que nunca mostrar a los reclutadores y gerentes de contratación más de su personalidad a través de blogs, carteras y cuentas de redes sociales.

“En el mundo actual, su perfil de LinkedIn es su currículum vitae. Como reclutador, me importa mucho más lo que hay en LinkedIn que el currículum que me envías. Para ilustrar, no me importan mucho los cursos que tomó en UCLA porque muchos otros han tomado los mismos. Pero si me dices que creaste una aplicación que se conecta a una impresora 3D para construir brazos robóticos para soldados heridos porque tu hermano luchó en Afganistán, eso es realmente interesante. Quiero hablar contigo ”, afirma Peter Bugbee, socio comercial de recursos humanos de Liferay.

Incluya vínculos a cualquier contenido relevante que pueda demostrar cómo se ha posicionado dentro de la industria. Si está activo en Twitter, LinkedIn, GitHub, Spiceworks o Facebook, puede incluir enlaces en su currículum. Si ha logrado obtener seguidores en línea en un sitio web social, puede demostrar su capacidad para dominar a una audiencia y liderar a otros. No es necesario ser un líder intelectual para convertirse en CIO, pero interactuar con la comunidad en plataformas profesionales puede ayudar a establecer su legitimidad en la industria.

Sarah K. White, CIO.com