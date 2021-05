Dar el salto de experto en TI a líder en TI

La transición a un rol de liderazgo de TI requiere nuevas habilidades, autoconciencia y un ojo para el valor comercial de la tecnología a medida que se convierte en una persona clave para la colaboración empresa/TI.

Sí, el salto al liderazgo es grande, especialmente en el área de TI. Esto se debe a que la transición de “experto en TI” a “líder de TI” requiere un cambio significativo en las habilidades y una nueva mentalidad sobre el papel que juega la tecnología en el negocio.

Para convertirse en un líder de TI, su conocimiento técnico sigue siendo importante, pero también deberá desarrollar una comprensión más profunda del lado comercial de la organización y adquirir las habilidades necesarias para colaborar directamente con otros líderes no técnicos de la organización.

Como afirma Devon Valencia, CIO de CareSource: La transición al liderazgo puede parecerse mucho a aprender un nuevo idioma.

“Tienes que escuchar mucho en esa primera transición para entender realmente”, señala Valencia. “¿Cuáles son las normas? ¿Qué espera la gente? De qué están hablando? En todos los niveles [de la organización], la conversación, el enfoque, las prioridades y las discusiones deben ser diferentes. Se necesita un poco de tiempo para dejar de lado aquello con lo que se siente cómodo y sentirse cómodo con las nuevas prioridades”.

Ese proceso de dejar ir y aprender de nuevo puede ser profundo, lo que lleva a un enfoque fundamentalmente alterado de su trabajo, dice Sue-Jean Lin, vicepresidente senior y CIO de Alcon.

“Los expertos en TI están capacitados en pensamiento lógico, gestión de proyectos y orientación de procesos, que son habilidades fundamentales importantes. Sin embargo, es esencial que los líderes sean intuitivos y comprendan las necesidades presentes y futuras del negocio. Tener la habilidad de trabajar con ambigüedad es muy importante. El liderazgo requiere saber las preguntas correctas para hacer y examinar los problemas de manera diferente”, asevera Lin.

Se trata de relaciones

Ser un líder de TI sólido requiere la capacidad de establecer relaciones y conexiones dentro y fuera de la organización.

A medida que hizo la transición al rol de CIO, Lin, de Alcon, sabía que era “esencial establecer y hacer crecer las relaciones que brindarían resultados impactantes para la organización”, dice. Con el tiempo, este énfasis en la construcción de relaciones le ha valido la pena, mostrándole el “valor del discernimiento y la comunidad” como líder de TI.

“Es importante comprender cómo aprovechar el conocimiento y la experiencia de otros líderes del CIO o de otra comunidad de pares”, afirma Lin.

Dan Baldree se hace eco de ese sentimiento. Él comenzó como consultor senior de TI empresarial para el condado de Santa Clara, California, ascendió de rango durante 11 años y ahora es el director de TI del condado. Para él, la clave para una transición sin problemas al liderazgo era “todo acerca de las relaciones”, explica. La mayoría de esas relaciones las construyó demostrando que es una persona confiable a la que acudir cuando es necesario hacer algo.

“Habiendo sido ese colaborador individual y un experto, no se deja todo eso atrás; todavía conserva esas habilidades”, refiere Baldree sobre la transición. “Y si usted necesita intervenir y ocuparse de algo que deba hacerse, siempre está dispuesto y hará lo que sea necesario”.

Esa capacidad de intervenir y ayudar es algo que ahora busca en su propio personal cuando asciende a puestos de liderazgo.

Hábleles sobre la tecnología adecuada

La comunicación es otra habilidad clave que usted necesitará desarrollar para dirigir la transición hacia un rol de liderazgo, ya que a menudo deberá explicar temas complejos de TI a personas fuera del departamento de Tecnología. Proporcionar la información más importante en términos que todos comprendan puede requerir algo de práctica. Baldree ofrece algunos consejos.

“No se pierda en la jerga o en un montón de siglas. Conozca a su audiencia o pregunte quién es su audiencia, qué necesitan escuchar, qué buscan, cuáles son sus metas y si puede presentar las cosas de una manera que les ayude a llegar a donde necesitan estar o usted las necesita”, agrega.

Aquí, desarrollar la confianza es clave, dice Valencia de CareSource. Como líder, trabajará en estrecha colaboración con otros líderes que, al ser menos conocedores de la tecnología, necesitarán saber que pueden confiar en su conocimiento técnico y que comprenderá cómo se relaciona con los objetivos de la organización, dice ella.

“Si no ha dedicado su carrera profesional a la tecnología, si es director de marketing o director financiero o está en un ámbito de marketing no tecnológico, la tecnología puede parecer muy complicada y apreciarla como una ‘caja negra’”, advierte Valencia. “Cuanto más progreses en tu carrera, el liderazgo debe demostrar que [sabes] lo que [estás] haciendo y que puedes ayudar [a ellos] a tener éxito”.

Lo más importante es que otros líderes confíen en que usted comprende su lado del negocio, que sabe lo que están haciendo y cuáles son sus objetivos. En este caso, es esencial comunicar que sabe cómo la tecnología puede adaptarse a sus necesidades de una manera que priorice la empresa.

“Creo que es realmente importante que primero comprenda los resultados comerciales; la tecnología viene en segundo lugar”, dice Valencia.

Aprenda su estilo de liderazgo

El solo hecho de que estés considerando dar un salto al liderazgo es una señal de que las cualidades de liderazgo ya existen dentro de ti, afirma Valencia. El siguiente paso importante que sugiere es encontrar un mentor fuerte y tener claro su interés en una posición de liderazgo. A medida que empiece a adquirir más responsabilidades en la organización, asegúrese de seguir siendo “empático y curioso”, y continúe escuchando y aprendiendo.

“No estás accidentalmente en este trabajo” porque “te lo has ganado”. Sin embargo, aconseja asegurarse de estar abierto a cometer errores y crecer a partir de ellos. “Confía en ti mismo y luego encuentra una comunidad a tu alrededor que te ayude”.

Parte de este proceso es comprender mejor qué estilo de liderazgo se adapta mejor a usted. Para Baldree, del Condado de Santa Clara, eso ha significado adoptar un estilo más abierto. Baldree, quien dice que no se preocupa mucho por la jerarquía, es sensible al hecho de que algunas personas sí lo hacen. Entonces, aunque no se centra en dónde existen las personas en una jerarquía, sabe que algunas de ellas están “orientadas de esa manera” en el lugar de trabajo. Cuando, como líder, se relaciona con personas de su organización, él siempre trata de transmitir su estilo de liderazgo abierto para que aquéllas se sientan cómodas a su alrededor.

“Hay personas que pueden sentirse intimidadas al hablar conmigo sólo por mi título”, dice. “Debo tener cuidado con eso mientras me comunico”.

Es especialmente cuidadoso con la forma en que se comunica cuando está frustrado o preocupado por algo en la organización y se enfoca en monitorear su tono y lenguaje para mantener la cultura abierta y amigable que tienen en la organización.

“Tienes que tener mucho cuidado con la forma en que te comunicas porque puedo decir cosas que, si estuviera en una posición diferente, serían irrelevantes, pero debido al hecho de que tengo este título y me siento en este lugar en particular, tiene mucho más significado de lo que podría pensar originalmente ”, dice.

Sepa en lo que se está metiendo

El liderazgo puede quitarle mucho. Es una posición en la que te encontrarás constantemente “al cuidado y servicio de los demás”, advierte Valencia.

“Puede ser abrumador y tomará todo lo que tienes, eso no hay forma de evitarlo; pero también puede ser la experiencia más gratificante, fascinante y fantástica. La gente te necesita y requiere que estés disponible para defenderlos, entrenarlos o lo que [necesiten]. También hay que tener resiliencia y energía, pero al final puede ser fantástico “.

Si usted está interesado en desempeñar un papel de liderazgo, pero prefiere límites más estrictos en su día laboral o disfruta más del lado tecnológico que del lado interpersonal, puede considerar desarrollar aún más su experiencia en una trayectoria profesional como colaborador individual.

“Tanto los expertos como los líderes son fundamentales para el éxito: los necesitamos a ambos; se complementan “, declara Lin, de Alcon. “Mientras que un experto aborda una oportunidad de manera racional y técnica, un líder ve una oportunidad de negocio de manera más instintiva y amplia. La responsabilidad del líder es comprender el imperativo del negocio y conectarlo con los expertos que lograrán los logros”.

Afortunadamente, en TI, ambos caminos ofrecen espacio para el crecimiento.

Lidera con autenticidad

Para Baldree, la decisión de seguir el liderazgo como una carrera profesional fue natural para él porque le gustaba “ayudar a las personas a ser mejores y más efectivas con sus habilidades y experiencia”, recuerda. Conoció su estilo de liderazgo desde el principio y quería ser parte de la guía de la dirección positiva de la organización. Este directivo cree que “andar el camino” es una parte esencial de un líder. No puede simplemente decir que quiere liderar sin demostrar las habilidades y los sacrificios que requiere el liderazgo en el lugar de trabajo.

Esta idea de ser auténtico como líder es algo que la gente puede sentir, añade Valencia. “Si no está siendo auténtico como líder, especialmente si está imitando otro estilo de liderazgo que cree que es efectivo, pero que no es algo natural para usted, no es probable que tenga éxito en hacer la transición.

“No tenga miedo de cometer errores y reconocer esos errores, porque eso es lo que significa autenticidad”.

Los líderes auténticos saben quiénes son y lo que les importa. Y si usted no tiene un sentido fuerte para eso, puede “retrasarlo en su rol de liderazgo”, asevera.

“Lo más importante es que tienes que saber quién eres. Si estás tratando de ser una versión de liderazgo que has visto en otra persona [no funcionará] ”, dice Valencia. “Inevitablemente, la gente puede saber cuándo eres genuino y cuándo estás actuando”.

Sarah K. White, CIO.com