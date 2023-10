Datos y crimen en México: tres problemáticas

Recientemente hemos sufrido el aumento del crimen organizado en todo el país. Los pocos datos que nos comparten demuestran incrementos sostenidos en secuestros, homicidios, feminicidios y robos. Sin embargo, la información con la que contamos es poco clara, escasa y de dudosa calidad. ¿Cuál es el problema que enfrentamos con los datos para combatir la delincuencia?

Antes de resolver esta pregunta, debo aclarar que sin los datos no podemos tomar las decisiones correctas.

¿Cómo implementar una política pública si no sabemos cuáles son los detonantes de ese delito? ¿Dónde ocurre con más frecuencia? ¿Qué características tienen los criminales?

Por ello es crucial tener la mayor cantidad de información para combatir el delito. Bajo esta perspectiva se han identificado tres problemas que le comento ahora.

El primero es la ausencia de un sistema de información integral con datos del crimen organizado. Existen numerosas bases de datos donde se guarda la información de los criminales, sus datos personales, sus conexiones, sus rasgos personales y conexiones familiares. Sin embargo, estas bases de datos se encuentran dispersas entre varias dependencias: pueden estar a nivel municipal, estatal o federal, compartidas con la DEA o la INTERPOL, hasta organismos no gubernamentales.

Cada organización gubernamental puede tener su propia base de datos, mantenerla y protegerla tanto como pueda, el problema central es que exista un solo sistema para compartir la información entre todas para tomar decisiones. No estoy a favor de que exista una única base datos, puede haber muchas, pero con la capacidad de compartir su información de manera oportuna con seguridad y confiabilidad de los datos.

Un segundo problema, sin importar quién sea dueño de las bases datos, es la actualización de los datos. Este ha sido “un cuello de botella” que no ha podido resolverse. Dado que los datos pueden ser ingresados desde una patrulla con computadora, una tableta o una terminal en una oficina, el problema sigue siendo el factor humano; los errores que puede cometer el policía, el capturista, detective o ministerio público para ingresar los datos, ya sea por desidia, exceso de trabajo o deliberadamente para encubrir algún delito o criminal.

Tanto la calidad de los datos, como el tiempo de actualización de las bases de datos son fundamentales para tomar decisiones oportunas. No es como en la series televisivas que supuestamente tienen los datos personales, las direcciones y número de teléfono celular. Reunir toda esa información, integrarla y analizarla en un solo sistema actualizado al día, sigue siendo un enorme reto.

El tercer y último problema es la seguridad de los datos. Nadie está exento de los hackers, virus, robo de información e incluso contaminación de los datos. Los procesos de encriptación actuales permiten un cierto grado de seguridad, pero en el caso de las bases de datos del crimen son tantos los intereses involucrados, que el riesgo de acceder a ellos, manipularlos o destruirlos se incrementa exponencialmente y con ello el costo de mantenerlos actualizados y de protegerlos.

En suma, si no contamos con datos sobre las actividades criminales y los delincuentes, no podremos detener la trata de personas, el secuestro, la pornografía infantil, el tráfico de drogas, etc., todos vinculados entre sí. Es indispensable impulsar propuestas de leyes y políticas públicas para cuidar y mantener los datos actualizados, de calidad y protegidos para la toma decisiones.

_________________________

El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.