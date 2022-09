¿De que forma las plataformas low-code están transformando el desarrollo de software?

Las plataformas de ‘arrastrar y soltar’ permiten a los desarrolladores ensamblar aplicaciones sin programación manual. Toyota, ConocoPhillips y GlobalTranz se encuentran entre esas empresas que aprovechan el código bajo para crear valor comercial.

Los sprints de codificación realizados a través de Agile no son las únicas opciones que tienen los CIO para impulsar un desarrollo de aplicaciones más rápido.

Las empresas utilizan cada vez más plataformas de desarrollo de código bajo (low-code) para organizar los componentes de la aplicación, incluidos los datos y la lógica, a través de una interfaz de arrastrar y soltar: piense en bloques virtuales de Lego que los desarrolladores pueden mover con un mouse y encajar en sus creaciones.

Low-code difiere del desarrollo sin código, en el que los llamados desarrolladores ciudadanos, a menudo analistas de negocios con poca o ninguna experiencia en programación, usan herramientas similares de arrastrar y soltar para organizar las aplicaciones. Con un código bajo , es posible que los desarrolladores aún necesiten hacer algo de codificación para integrar el acceso a aplicaciones más antiguas, para informes y para requisitos especiales de interfaz de usuario, según Forrester Research.

El ahorro de tiempo asociado con el desarrollo de código bajo puede ser significativo para las empresas que intentan lanzar software antes que sus competidores o para aquellas que buscan modernizar las aplicaciones heredadas. Por ejemplo, el 31% de los desarrolladores de aplicaciones encuestados por Forrester mencionaron desafíos para cumplir con los requisitos comerciales a tiempo como resultado del uso de codificación tradicional con lenguajes de programación, marcos y middleware para crear aplicaciones. El 36% de los desarrolladores mencionaron el uso de código bajo para crear aplicaciones móviles o web personalizadas.

Estimaciones y plataformas de mercado de código bajo

Antes de la crisis de la COVID-19, Forrester estimó que el mercado total de plataformas de desarrollo de código bajo crecería más del 40% al año hasta alcanzar los 21,200 millones de dólares para 2022. Mientras tanto, Gartner pronostica que más del 65 % de todas las funciones de desarrollo de aplicaciones serán hecho a través de código bajo para 2024.

No está claro en qué medida la pandemia frenará el crecimiento del mercado. De todos modos, las empresas tienen muchas opciones a su disposición para poner en marcha el código bajo a un precio relativamente bajo, con Salesforce, Microsoft, Appian, Mendix y OutSystems entre las principales opciones.

Los gerentes de tecnología hablaron con CIO.com sobre sus experiencias con el uso de código bajo en sus esfuerzos de entrega de software.

Low-code ayuda a los esfuerzos de campo

Con la tarea de usar datos para tomar mejores decisiones, el equipo de operaciones de tecnología de campo de Toyota Motor ha implementado una plataforma de código bajo para mejorar la experiencia de los concesionarios y consumidores de automóviles, explica Christopher Hitt, supervisor de ingeniería para las operaciones de tecnología de campo del fabricante de vehículos motorizados. Con el personal de operaciones de Toyota repartido por todo el país, la organización necesitaba una forma eficiente de transmitir información sobre sus productos a su departamento de calidad.

Christopher Hitt, supervisor de ingeniería en Toyota Motor.

Mediante el uso de Microsoft Power Apps, Power BI y el conjunto de herramientas de desarrollo de aplicaciones rápidas y de bajo código Power Automate, el personal técnico de campo creó aplicaciones, incluidos formularios e informes de inteligencia comercial, para capturar preguntas e inquietudes expresadas por distribuidores y clientes a través de teléfonos inteligentes y transmitirlas a División de calidad de Toyota. El personal también creó una aplicación que detalla cómo instalar correctamente los accesorios del vehículo y una herramienta para rastrear y aprobar visitas de campo para garantizar que los viajeros se sientan cómodos con los requisitos de viaje durante la pandemia.

Las aplicaciones fueron de vital importancia para ayudar al equipo de operaciones de tecnología de campo a servir a los distribuidores y clientes durante el brote de coronavirus, pero su creación no habría sido posible antes de que Toyota aterrizara en el desarrollo de código bajo. El personal de operaciones de campo son ingenieros automotrices, no desarrolladores de software, por lo que habrían tenido que solicitar las aplicaciones y la funcionalidad al equipo de soluciones de información de Toyota. Además, en el momento en que estos miembros del personal solicitaron las soluciones, sus requisitos probablemente habrían cambiado, por lo que no habrían recibido de IS lo que necesitaban para hacer su trabajo, señala Hitt.

“Vivimos en un mundo con necesidades relacionadas con TI que, como unidad de ingeniería, no pudimos resolver porque no sabíamos cómo crear aplicaciones o crear tableros”, afirma Hitt, y agrega que el equipo de Toyota los miembros han creado más de 400 aplicaciones utilizando prácticas de código bajo.

El trabajo low-code de Toyota destaca un movimiento de desarrollo ciudadano que, según Hitt, encaja bien con la cultura de la empresa de mostrar respeto por las personas al mismo tiempo que respalda la necesidad de una mejora continua.

Low-code para optimizar la producción de petróleo

Cuando los precios del petróleo se desplomaron en 2014, una de las bajas presupuestarias de ConocoPhillips fue el desarrollo de aplicaciones, ya que el gigante de la energía cortó los lazos con la mayoría de sus contratistas de software.

Jon Scolamiero, gerente de arquitectura y gobierno de marketing de productos en Mendix.

Pero los departamentos, que aún requerían acceso a información crítica para hacer su trabajo, crearon flujos de trabajo de aplicaciones en SharePoint y Excel. Estos ejercicios en la sombra de TI generaron déficits en la productividad y la eficiencia, dice Jon Scolamiero, quien supervisó el desarrollo de aplicaciones de ConocoPhillips de 2015 a 2018.

Scolamiero implementó una plataforma de desarrollo de código bajo de Mendix, cuyos desarrolladores trabajaron con científicos de datos de ConocoPhillips para crear aplicaciones que organizan fuentes de datos y análisis; la solución ayudó a la empresa a impulsar la producción de petróleo usando menos tiempo y menos recursos.

Animado por el éxito de la aplicación, ConocoPhillips creó 20 soluciones más en Mendix, enfocándose en todo, desde la eficiencia operativa hasta la participación del cliente. Una de las claves del éxito fue instituir la gobernanza sobre qué y cómo el personal podría crear aplicaciones usando la plataforma, mitigando el riesgo para todas las partes interesadas, dice Scolamiero.

“Obtuvimos resultados comerciales descomunales”, dice, y añade que los resultados cambiaron la conversación interna sobre el rol de TI para impulsar el negocio. El éxito de Scolamiero con Mendix finalmente lo llevó a asumir el cargo de gerente de arquitectura y gobernanza de marketing de productos para el proveedor en 2018.

La empresa de logística aprovecha el código bajo para obtener información

La empresa de logística de camiones GlobalTranz recurrió a la suite Power de Microsoft para crear la funcionalidad de la aplicación más rápidamente para su modelo de predicción de costos críticos, que ayuda a estimar el costo de los envíos de mercancías y otros factores de fijación de precios del transporte, asevera el CTO Russ Felker, quien trabajó con consultores en West Monroe en el implementación.

Russ Felker, CTO de GlobalTranz.

El motor de predicción de costos se creó con el estilo tradicional de “código alto”, aprovechando la tecnología de aprendizaje automático y muchas de las campanas y silbatos que los analistas requieren para manipular datos y brindar información al negocio, apunta Felker.

Pero los analistas de datos utilizaron Microsoft Power Automate para crear una interfaz de usuario que permite a los representantes de GlobalTranz verificar o ajustar rápidamente las tarifas y enviar la tarifa final al cliente. Esto requería dos flujos en Power Automate: uno para recopilar los datos de la API y pasarlos a Power Apps, y otro para pasar una actualización por lotes a la API para el consumo del cliente.

“Se trata de digitalizar un proceso y la interacción del individuo con ese proceso”, sostiene Felker. “El código bajo proporciona un buen camino para hacerlo”.

Clint Boulton, CIO.com