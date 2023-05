¿Debemos detener la IA generativa?

El cine le está ganando la batalla a la Inteligencia Artificial (IA). Todos los temores que las películas han intentado influir en los investigadores, científicos de datos y una parte de la población se hacen realidad con esta percepción. Hace unas semanas la organización Instituto para la Vida Futura publicó una carta abierta firmada por varios personajes, entre ellos Elon Musk y Steve Wosniack, para solicitar que se detuvieran los avances de la Inteligencia Artificial generativa al menos por seis meses.

Posteriormente Geoffrey Heine, uno de los pioneros de IA en Google renunció a la empresa para poder hablar “libremente” en contra del desarrollo de esta tendencia. En esta colaboración quiero analizar algunas preocupaciones de la carta abierta y de Heine, para decidir si realmente debemos “detener” a la Inteligencia Artificial.

Una de las advertencias que hace la carta abierta en forma de pregunta es: “¿Debemos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedades?”. La realidad es que esto ya ocurre. Desde hace al menos cinco años –en la era Trump– vivimos en la posverdad y la desinformación es más que evidente. Lo que plantea la carta es que con el nuevo ChatGPT no nos daremos cuenta de qué es falso y qué es verdadero y viviremos en una especie de Matrix, como se aprecia en la película de este nombre.

Otra pregunta interesante: ¿Debemos desarrollar mentes no humanas que con el tiempo nos superen en número, inteligencia, obsolescencia y reemplazo? Esto es un supuesto. No sabemos si nos van a superar en numero, ni en inteligencia. Somos 8,000 millones de seres humanos actualmente y no podemos saber si estas máquinas se puedan desarrollar con esa velocidad y mismo nivel de inteligencia; habrá algunas que se desarrollen más rápidamente que otras.

Geoffrey Hinton, por su parte, tiene otras preocupaciones: la primera es que una IA pueda aprender una habilidad o conocimiento y replicarlo instantáneamente a otras máquinas logrando que “aprendan” rápidamente. Esto aún no es posible técnicamente, pero el experto afirma que podría llegar a ser en poco tiempo. Sin embargo, está suponiendo algo que todavía no ocurre.

Otra preocupación de Hinton es que la IA pueda manejar robots armados, diseñados por dictadores, que no puedan ser controlados por sus creadores, destruyendo la civilización que conocemos. De nueva cuenta, esta “preocupación” es otro supuesto. Si bien ya existen robots que se pueden manejar a la distancia (drones), la robótica está en pañales, los robots apenas pueden moverse como para tener una IA completamente autónoma, como para convertirse en Terminators en un par de años.

En conclusión, los argumentos que proponen son supuestos, no hay nada construido en este momento. Por esta razón, me parece que la carta está contaminada por la influencia del cine y de sus miedos contra la IA. Además, estos expertos buscan desacelerar los avances porque aún no están listas sus industrias –la computación, los microprocesadores y contenidos– y al intentar retrasarlos, piensan alcanzar el mismo nivel de competencia que ya existe en la industria.

El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Twitter @horus72.