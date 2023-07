Decisiones que toman los CIO para cumplir los nuevos mandatos de accesibilidad

Ya no es un tema secundario: las nuevas regulaciones significan que la accesibilidad está aumentando en la agenda de liderazgo tecnológico empresarial.

Los CIO líderes están capacitando a sus equipos para hacer que el patrimonio digital sea tan accesible como los edificios físicos de la empresa, y tienen razón al hacerlo. La legislación importante está a punto de remodelar el panorama digital, particularmente en Estados Unidos y en toda Europa, lo que significará que los CIO deben centrar su atención en la accesibilidad digital.

“Hemos visto grandes avances en la diversidad y la inclusión en torno al género y la etnia, pero hay otro gran elemento de la sociedad que las empresas no están sirviendo bien, a saber, las personas con necesidades de accesibilidad, ya sean físicas o neurodiversas”, asevera Peter Bricknell, director de producto en Hassell Inclusion, una agencia de inclusión y accesibilidad digital con sede en el Reino Unido. “Sin un apoyo proactivo, esta gran comunidad puede quedar excluida de nuestro mundo cada vez más digital”.

Las personas con enfermedades de la vista, la neurodiversidad o las habilidades motoras a menudo quedan excluidas de los beneficios de Internet, pero la próxima legislación ayudará a corregir este descuido.

Darren MacLeod, jefe de TIC, transformación digital y soporte operativo en los aeropuertos de Highlands and Islands, que opera 11 aeropuertos en Escocia, enfatiza que, además de la legislación, es importante prepararse para las crecientes necesidades de los clientes. “Si se observa la demografía, tenemos una población que envejece, por lo que la capacidad de tener herramientas de accesibilidad es realmente importante para nosotros, ya que reconocemos plenamente la necesidad de ser inclusivos. Hay que ser consciente de que el mundo está cambiando”.

Highlands and Islands Airports es un negocio único, ya que es un centro de transporte vital para una de las regiones más remotas y escasamente pobladas de Europa. Los aeropuertos brindan transporte esencial para que los residentes escoceses reciban tratamiento y suministros médicos, y MacLeod, en colaboración con los líderes en tecnología de accesibilidad Jadu, supervisó una transformación de accesibilidad de los servicios digitales de los aeropuertos.

La legislación en detalle

Durante 2020, hubo un aumento del 23% en las demandas en Estados Unidos por servicios digitales que no cumplieron con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990. Entre las organizaciones afectadas se encuentran las organizaciones de educación, entretenimiento, ocio y venta minorista. Según UsableNet, un proveedor de servicios de accesibilidad especializados, el 20% de las empresas afectadas por una demanda de la ADA habían sido demandadas al menos una vez antes en virtud de la misma legislación.

Una mayor carga regulatoria para una buena accesibilidad está a punto de llegar a los escritorios de los CIO. En septiembre de 2022, se introdujo la Ley de Accesibilidad de Sitios Web y Aplicaciones de Software y se espera que los legisladores estadounidenses la voten pronto. La nueva Ley refleja el entorno digital y exige que la accesibilidad se refiera tanto a las aplicaciones de software como a los sitios web. La Ley entiende que la web es una plataforma y que muchas interacciones con los ciudadanos y los clientes se realizan a través de aplicaciones alojadas en la web y deben cumplir los mismos niveles de accesibilidad que un sitio web de contenido puro.

La Ley también establece sus objetivos, “establecer estándares uniformes de accesibilidad para sitios web y aplicaciones de empleadores, agencias de empleo, organizaciones laborales, comités mixtos de gestión laboral, entidades públicas, instalaciones públicas, entidades de prueba, proveedores comerciales y para otros fines”.

“Nos adelantamos a la legislación para demostrar que no se trata de ser legal”, señala Steven Nguyen, gerente de producto y propietario del servicio de Colaboración y Servicios Web de la Universidad de Minnesota. “La ley ayuda a hacer cumplir un cambio cultural, pero tiene que ser algo que uno quiera hacer”. Nguyen ha estado a la vanguardia de la accesibilidad en la U de M con el apoyo del CIO y el equipo de liderazgo de la institución.

Para los CIO europeos e internacionales, la Ley Europea de Accesibilidad (EAA) entrará en vigor en 2025 y sigue la Directiva de Accesibilidad Web de la Unión Europea (UE). La EAA impondrá demandas regulatorias a las organizaciones del sector privado en el mercado único más grande y alineará el sector comercial con el sector público en toda la UE, que ha tenido que proporcionar una buena accesibilidad desde septiembre de 2020. Al igual que su contraparte estadounidense, la EAA cubre operaciones así como terminales de pago, máquinas expendedoras de billetes de autoservicio, terminales de información y teléfonos inteligentes.

Experiencia de usuario con discapacidad

En 2023, sería inimaginable que una organización no proporcione acceso físico a sus edificios o servicios a los clientes. Sin embargo, el entorno digital está plagado de problemas de accesibilidad. “Puede llevar mucho tiempo al cliente”, estima Paul Lamont, director de producto de Experian, la empresa de análisis de datos y generación de informes de crédito al consumidor con sede en Dublín. Afirma que los clientes con necesidades de accesibilidad quedan atrapados en un proceso largo y enfrentan mayores riesgos, por lo que ha estado desarrollando Support Hub, un nuevo portal de servicios para aquellos con necesidades de accesibilidad, que ofrece herramientas digitales para brindar un mejor acceso a los servicios financieros y no financieros, incluidos los servicios públicos. como agua, telecomunicaciones y organizaciones minoristas. “Los consumidores con problemas de accesibilidad enfrentan un costo real y pueden dejar de pagar, por ejemplo”, dice.

Añade que los servicios digitales deben adaptarse a los clientes con problemas de accesibilidad. “Las personas neurodivergentes pueden necesitar un tiempo de espera más largo para la toma de decisiones, por ejemplo”, dice. “Pero eso requiere demandas técnicas a nivel de sistemas y CRM”. Además, Bricknell agrega:

“Las personas disléxicas pueden tener dificultades para recordar las contraseñas, por lo que es importante ofrecer diferentes formas de identificar a las personas, como el uso de huellas dactilares o tecnología facial, entonces todos se benefician”. Peter Bricknell, director de producto en Hassell Inclusion

La conclusión es que no cumplir con las necesidades de experiencia del usuario de las personas con discapacidades es malo para el negocio. La Organización Mundial de la Salud informó en 2022 que hay más de dos mil millones de personas en todo el mundo con baja visión o ceguera. Y según los consultores de gestión McKinsey, la accesibilidad digital deficiente representa 6.9 mil millones de dólares en ingresos perdidos. “Esperamos que el costo para las empresas aumente para 2030 a medida que aumenta la demanda de productos y servicios accesibles debido al rápido envejecimiento de la población mundial”, asegura McKinsey en su informe Bridging another digital divide: Accesibilidad para consumidores ciegos y con baja visión.

“La accesibilidad aumenta el alcance de su producto y mercado”, dice Bricknell. “En un mercado que se está poniendo difícil, ¿por qué excluiría activamente al 20% de los clientes? Además, todos vamos a necesitar una buena accesibilidad en algún momento de nuestras vidas, así que hagámoslo ahora mismo”.

MacLeod, de Highlands and Islands Airports, también está de acuerdo en que la accesibilidad es clave para ellos en el mundo físico de un aeropuerto. “Es por eso que ves letreros de alta calidad en amarillo y negro. Tiene sentido que el entorno digital sea el mismo”.

Los proyectos de accesibilidad requieren el patrocinio del CIO u otros miembros del equipo de liderazgo sénior. Tanto el programa de la Universidad de Minnesota como el de Experian recibieron el apoyo total del CIO. “Esta es una innovación corporativa”, dice Lamont de Experian. “Si no cuenta con el apoyo del SLT, entonces el fracaso es inminente”.

A medida que las organizaciones se preparan para las nuevas exigencias normativas, la accesibilidad digital deberá convertirse en un elemento central del proceso de desarrollo. “Me encantaría ver que la accesibilidad se dijera al mismo tiempo que la seguridad y la protección de datos”, declara Bricknell en Hassell Inclusion. MacLeod agrega que el uso de metodologías ágiles es útil, especialmente si la organización puede contratar la experiencia de personas con problemas de accesibilidad que puedan criticar las iteraciones de desarrollo. “Hemos puesto la experiencia vivida en el centro de esto”, explica Lamont. La firma de servicios financieros HSBC también anunció recientemente que 1,000 de sus empleados recibirán capacitación en accesibilidad para el banco global.

Cómo Experian creó el soporte de accesibilidad

La participación de Lamont en el desarrollo de Support Hub comenzó en marzo de 2020, justo cuando se desató la pandemia de Covid-19.

“La industria de servicios financieros ha dejado de pensar que el análisis de datos descubrirá las vulnerabilidades de un consumidor”, señala. “Con los datos, puede equivocarse, y eso es vergonzoso y ofrece una mala experiencia para el consumidor. Los datos no brindan necesariamente la información necesaria para tomar la acción de soporte correcta, o una que el consumidor podría esperar razonablemente. Por ejemplo, si un cliente tiene una propensión a la adicción al juego, puede haber varias acciones posibles para apoyar a un consumidor, y los datos no siempre pueden brindar a las empresas este nivel de detalle”.

Como resultado, Support Hub llena un vacío en el mercado, ya que los proveedores de servicios realmente no necesitan el diagnóstico de un problema de accesibilidad. Requieren saber cómo tomar la acción de soporte correcta para beneficiar al cliente, sin importar sus necesidades.

Debido a que las organizaciones no sabían cómo ayudar a los clientes con los desafíos de accesibilidad, el problema se multiplicó y los clientes encontraron problemas con sus diferentes servicios financieros, como banca, tarjetas de crédito e hipotecas, pero también con sus proveedores de servicios públicos. “Los consumidores no sienten que tienen un verdadero control sobre cómo se usa su información”, asevera Lamont. “Esto lleva a que los consumidores no compartan sus necesidades de apoyo, y eso crea más obstáculos”.

Al desarrollar Support Hub, que cuenta con la participación de 16 marcas de servicios financieros y no financieros diferentes, Lamont y Experian buscan brindarles a aquellos con desafíos de accesibilidad digital un portal único desde el cual administrar todos sus servicios esenciales y, espera, beneficiar a todos. involucrado. “Es una plataforma central y el consumidor tiene el control total”, concluye. “Trabajamos con el cliente para asegurarnos de que se implementen todos los procesos correctos”.

Mark Chillingworth, CIO.com