Democratización tecnológica: Los sistemas empresariales se servitizan

La economía de plataformas, o plataformización, como algunas fuentes le llaman, tiene un evidente crecimiento en nuestro país, gestando una era de acceso a sistemas de gestión y de operación para prácticamente cualquier tipo de empresa, sin importar el tamaño o el giro. Hoy, es cada vez más claro que la nube es un lugar donde todos deberemos estar y la servitización está reemplazando nuestra idea de poseer. Es sin duda un cambio cultural, pero también empresarial. La pregunta es, qué tan maduros estamos en lo particular para enfrentar y sacar ventaja del reto de la democratización tecnológica.

Es posible argumentar que la cultura “as a Service” está impulsando un proceso de democratización de la tecnología al permitir que empresas y usuarios individuales accedan a tecnologías avanzadas y recursos de infraestructura a un costo más bajo y con mayor facilidad de uso y les está permitiendo no solo mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas, sino mejorar de manera significativa su eficiencia y productividad.

En los últimos años, el concepto de la democratización tecnológica se ha generalizado y convertido en un fenómeno mundial. Dispositivos como las tabletas y los teléfonos inteligentes han proliferado y su consumo masivo brinda acceso no solo a mucha información, sino a mecanismos de comunicación que comienzan a ser disruptivos en lo económico y lo social. La ubicuidad de las tecnologías de la información permite que incluso personas que viven en zonas remotas pueden acceder a Internet y beneficiarse de sus servicios asociados.

