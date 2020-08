Después de participar en el Maratón Behind the Code, publicista se especializa en IA

En medio de tantos desarrolladores, la publicista Priscilla Bomfim, de 33 años, se sintió fuera de lugar en diversos momentos durante el Maratón Behind the Code 2019, organizado por IBM. No por eso se rindió. Al contrario. Con autoconfianza y motivación, llegó a la etapa final de la competencia, al lado de otras siete mujeres, de un total de 100 participantes que viajaron a la Praia do Forte, en Salvador Bahía, Brasil, donde tuvo lugar la etapa final de la competencia.

Este año, el Maratón Behind the Code Edición América Latina comenzará el 15 de agosto y concluirá en noviembre. Los interesados en México y en otros ocho países de la región pueden inscribirse en el sitio https://www.maratona.dev/es

Un viraje en su carrera profesional

Sin experiencia en programación, Priscilla descubrió un mundo nuevo lleno de opciones, tanto para aplicar nuevas herramientas y tecnologías en el mercado donde trabaja (marketing digital), como para evaluar una posible transición en su carrera profesional. La idea de cambiar de área ya existía, y la participación en esta competencia acabó por encender la mecha. “Era una semilla que estaba en mi cabeza, y el Maratón la incentivó y demostró que es un camino posible”.

A pesar de enfrentar dificultades técnicas en su formación, Bomfim decidió hacer lo que estaba a su alcance. En algunos momentos, dijo, se sentía “aterrorizada” por los comentarios de los demás participantes sobre las líneas de códigos en el grupo de Slack. “Tal vez sentí el síndrome del impostor: no pertenecía al área de TI, ni tampoco soy desarrolladora”.

En entrevista, aseguró que su bagaje de comunicación y negocios fue decisivo para conseguir entender los problemas propuestos, para aprender rápidamente a solucionar los desafíos. Cada vez que concluía uno, la inseguridad disminuía y Priscilla percibía su evolución. Por eso, la primera sugerencia que la publicista da a los participantes de la edición 2020 es encarar el Maratón como aprendizaje. “Como mínimo, conocerás a mucha gente y aprenderás mucho”, aseveró.

A pesar de no ser del área, a Priscilla siempre le gustó la tecnología, de ahí el motivo de direccionar su carrera hacia la comunicación digital. En los últimos años, vio despertar en su interior las ganas de aprender a programar y comenzó a investigar sobre el asunto. Fue entonces cuando se enteró del Maratón Behind the Code en un blog de tecnología. Para ella, esta competencia despertó mucho más que una simple curiosidad, al grado que este año comenzó a cursar una especialidad en Inteligencia Artificial en la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

“He descubierto un área que no formaba parte de mi realidad, creía que era algo distante. Como no tenía ninguna base de programación, ni de bases de datos, encontré este curso enfocado en Inteligencia Artificial”, señaló. Hoy, Priscilla también forma parte de comunidades de tecnología en Curitiba, Brasil –de donde es originaria–, algunas específicas para mujeres y ha incentivado a colegas y amigas para participar en la edición de este año del Maratón.

El plazo de inscripción vence el sábado

Las inscripciones para la segunda edición del Maratón Behind the Code 2020 a nivel América Latina están abiertas y el plazo concluye el próximo sábado 15 de agosto. Para más información, consulte el sitio https://www.maratona.dev/es