Día de la Tierra: TI enfrenta el cambio climático

Cuando no esté buscando desechos sólidos, el dron se emparejará en una red con un dron volador montado con una cámara. El dron volador utiliza un algoritmo de detección de aceite desarrollado por la Universidad Técnica Danesa y detección de imágenes basada en la nube en datos de transmisión que se analizan desde un almacén de datos proporcionado por Kinetica.

El dron de vela, llamado WasteShark, deambulará de forma autónoma por las aguas de la zona donde el río Aarhus desemboca en el puerto y recogerá residuos sólidos como botellas de plástico, vasos desechables, bolsas de plástico, etc.

Las cámaras conectadas por enlace de radio registran continuamente áreas de interés y los videos se almacenan en la nube. Cualquier científico puede acceder a los videos desde cualquier parte del mundo y seleccionar una parte para analizar. “De esta manera, los científicos ya no necesitan acampar en las montañas durante días o semanas cerca del glaciar para obtener los datos”, dice Yarlequé. “La tecnología acerca a los científicos a su objetivo de estudio y pueden recopilar datos a kilómetros de distancia”.

La plataforma de análisis está conectada con el sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) Salesforce de C40 y su almacén de datos interno para extraer los datos que necesitamos y mantener los paneles. La plataforma también está integrada con Google Analytics, a través del conector de Google Analytics, que permite a la organización extraer datos de Google Analytics del C40 Knowledge Hub directamente en los paneles de control. Esto permite a los usuarios realizar un análisis más profundo de las métricas “que de otro modo no hubiéramos podido”, dice Pruzan.

