Diez consejos para liderar su área de TI en la era digital

Desde navegar por la política hasta deshacerse del ROI, los CIO de Bharti Airtel, Land O’Lakes y las Naciones Unidas compartieron consejos para el liderazgo de TI en tiempos disruptivos durante un panel en el Simposio MIT Sloan CIO.

Los CIO nunca han tenido mayores oportunidades de impactar sus negocios. Dado que el 81% de los directores ejecutivos ven la tecnología como la mayor amenaza disruptiva para sus organizaciones, según el nuevo informe Outlook 2018, elaborado por la firma consultora KPMG, más líderes de TI están obteniendo libertad para invertir en capacidades digitales estratégicas para reinventar sus empresas y desestabilizar a los competidores.

Pero la disrupción significa cosas diferentes para diferentes directores ejecutivos, quienes deben averiguar qué agregar y restar de su estrategia comercial general, dice KPMG. “No siempre se trata de una transformación total, sino de una introducción centrada en la tecnología que puede crear valor y garantizar la competitividad”, explica Mike Nolan, vicepresidente de innovación y soluciones empresariales de KPMG.

Pero los líderes de TI que no pueden cerrar la brecha entre las capacidades de sus empresas y la disrupción emergente están siendo reemplazados rápidamente, un hecho del que los CIO son muy conscientes.

“[La brecha digital] se está llenando, pero nosotros no”, afirma Atefeh Riazi, director de tecnología de la información de las Naciones Unidas, aludiendo a la afluencia de directores digitales que emergen para encabezar las estrategias digitales.

Riaza, junto con el CIO de Land O’Lakes, Mike Macrie, y el CIO de Bharti Airtel, Harmeen Mehta, compartieron sus secretos para un liderazgo de TI exitoso durante un panel en el Simposio MIT Sloan CIO. Los CIO fueron todos finalistas del Premio al Liderazgo de CIO del MIT, que ganó Mehta.

A continuación se presentan los consejos que compartieron Macrie, Mehta y Riaza para los CIO quienes tienen a su cargo la transformación de sus organizaciones.

El silencio mata las buenas ideas

Los CIO exitosos comparten sus buenas ideas, en lugar de simplemente recibir pedidos de la empresa, dice Mehta, quien ayudó a su empresa a crear una aplicación de música y actualmente utiliza el aprendizaje automático para personalizar los servicios para los clientes. “Matas una buena idea en el momento en que no la expresas”, agrega. Ahora, dice Mehta, los líderes empresariales compiten por su tiempo y recursos. “Debido a que comenzamos desde el fondo de la sala, siempre pensamos que el negocio tiene que venir y ponernos en el mapa”, argumenta. “Estoy completamente en desacuerdo con eso. Tienes que ponerte en el mapa”.

Deje que el negocio lidere

Macrie dice que intenta no llevar adelante ninguna inversión en tecnología en Land O’Lakes, donde está probando el aprendizaje automático y la automatización de procesos robóticos, entre otras herramientas. “Dejo que el negocio lidere y determino cómo va la inversión”. Después, Macrie elabora una estrategia para determinar si la inversión se realizará porque “muchas de las inversiones requieren cambios en el negocio que duran años”.

Obras políticas

Para sobrevivir y prosperar, los CIO deben navegar por la política corporativa practicada por diferentes entidades comerciales, cada una de las cuales tiene sus propias agendas, dice Riaza, quien está explorando cómo los drones pueden entregar medicamentos a los necesitados y usar blockchain para establecer las identidades de las personas. “Es comprender cómo trabajar con diferentes entidades para identificar los puntos débiles y ofrecer innovación”, explica Riaza.

Crear una cultura de intercambio de conocimientos

Las organizaciones evolucionan orgánicamente mediante fusiones y adquisiciones, que pueden alterar la cultura corporativa. Una forma en que los CIO pueden distinguirse a través de cambios a veces tempestuosos es instituyendo una cultura de intercambio de datos y conocimientos. “Eso no es fácil en una organización que está muy fragmentada desde una perspectiva empresarial, y su trabajo como CIO es introducir tecnología que sea cohesiva y armonizada y que les permita compartir datos”, dice Riaza, y agrega que tuvo problemas para compartir conocimientos acerca del CRM en la ONU.

Sea agresivo

Los CIO deben hacerse valer en lugar de esperar a que el liderazgo los invite a discusiones estratégicas, señala Macrie. Sin embargo, afirma que les incumbe “establecer relaciones laborales” con sus compañeros de negocios, lo que les ayudará a generar confianza y competencia. “Cultivar esas relaciones, comprender sus metas y cómo ayudarlas a lograr esas metas ha sido fundamental para mi carrera”, confiesa. “Entonces te invitan a entrar en la sala a tomar más decisiones estratégicas y, también empiezan a acudir a ti”.

Mostrar paciencia

Algunos CIO piensan que se han topado con una tecnología revolucionaria sólo para ser frustrados por líderes sénior que no han tenido tiempo de estudiar la innovación del mercado. “Tenemos tantas conversaciones con la empresa en las que pensamos que [alguna idea de tecnología empresarial] cambiará la empresa y el mundo y ellos dicen, ‘No lo necesitamos ahora’”, afirma Macrie. Sin embargo, algunos de estos mismos líderes regresan años después diciendo que necesitan esa misma solución “mañana”. “Vemos amplios niveles de tecnología e innovación, y sólo hay que tener paciencia”, asevera Macrie. “A veces [la empresa] necesita tiempo para ver madurar el mercado”.

Entrar en el campo

Salir de oficinas cómodas y aprender cómo los empleados de base hacen su trabajo ayuda a los CIO a comprender mejor su negocio. Por ejemplo, Mehta pasó tiempo en el campo con empleados del negocio de línea fija para conocer el mejor sitio para cavar zanjas para tender cables y otra infraestructura. “En el momento en que ve esa acción, se transforma la perspectiva de lo que va a cambiar y cómo”, dice Mehta, y agrega que ir al campo permite a los CIO recomendar cambios en los procesos comerciales. “Así es como te conviertes en socio. El diálogo es muy diferente cuando lo has hecho con tus propias manos”.

No tema al fracaso

Los CIO deben tener la sabiduría y el coraje para comprender que no todas las pruebas o pilotos funcionarán. Los CIO deben lidiar con las trampas, estar de acuerdo con caerse y desempolvarse a lo largo de la carretera menos transitada, señala Mehta, cuyo equipo también presentó una aplicación de televisión. “No puedes tener miedo al fracaso porque caminarás como un niño en medio del camino porque no sabes por qué lado seguir”.

Elimine el ROI

Riaza cuestiona la noción de que cada inversión en TI debe tener un ROI bien definido. Más bien, dice que el impacto de la inversión en TI debe verse a través de la lente de si hace que una empresa sea más competitiva y si crea valor para los clientes a largo plazo, en lugar de consideraciones financieras a corto plazo. “Tenemos que cambiar la conversación. No siempre se trata de valor financiero; se trata de ser competitivo ”, afirma Riazi.

Manténgase al día con la tecnología

Para Mehta, los CIO no pueden darse el lujo de no estar al día con la tecnología y deben demostrar su profundidad en TI. “No pierda su ventaja en la tecnología”, dice. “El mundo de la generalización está muerto; es un mundo de especialización. Aquellos que se han mantenido al día con la tecnología han ido a lugares; los que no lo hicieron, no lo hicieron “.

Clint Boulton, CIO.com