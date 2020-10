Diez desarrolladores mexicanos, entre los 100 finalistas del Maratón Behind the Code

Diez desarrolladores mexicanos forman parte de los Top 100 finalistas del “Maratón Behind The Code Edición América Latina”, una iniciativa organizada por IBM que reunió a desarrolladores, estudiantes y entusiastas de la región en una competencia de codificación de cinco semanas.

La competencia consistió en resolver desafíos de negocio mediante el uso de tecnologías disruptivas como Machine Learning, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Kubernetes, entre otras, disponibles en IBM Cloud.

Los 100 desarrolladores seleccionados, cuyos nombres se pueden ver en la página web del Maratón (www.maratona.dev/es), representarán a sus países en el desafío on-line y en vivo de la Grand Finale en noviembre y viajarán a un resort en una playa mexicana en 2021 para reunirse con los patrocinadores que propusieron los 8 desafíos.

Después de completar el último desafío durante la Grand Finale, los 5 mejores ganarán un viaje para visitar el año próximo la IBM Alpha Zone, una aceleradora para startups situada en Tel Aviv, Israel. En esta visita podrán participar en una experiencia inmersiva enfocada a impulsar sus habilidades y aprender sobre algunas de las tecnologías más innovadoras de hoy.

Un reto para el conocimiento práctico

Durante la competencia, los participantes debieron resolver ocho desafíos de negocios virtuales, planteados por empresas e instituciones patrocinadoras -BCP, ICBC Argentina, Alestra, Universidad Anáhuac, BanCoppel, CompuSoluciones, Digital House y Tortuga Code – y, basados ​​en diversas tecnologías, pudieron crear diferentes soluciones, tales como un entrevistador virtual para ayudar en el reclutamiento de personas, una aplicación para ayudar a identificar a los estudiantes que tienen riesgo de desertar sus estudios, o una plataforma para ayudar al análisis y predicción de posibles fraudes o aumento de cartera vencida, entre otros.

Cuanto más rápido se resolvieron los desafíos y más preciso era el código, más puntos acumulaban los desarrolladores. Al final de cada desafío, se lanzó un ranking con los 100 mejores puntajes. Los primeros clasificados de cada desafío compitieron por premios como becas completas, cursos gratuitos, iPads y más.

Para ayudar a los desarrolladores con cada desafío, IBM proporcionó contenido y tutoriales sobre todas las tecnologías necesarias. De esta forma, los participantes podían mejorar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades.

“Esta competencia reunió a más de 70,000 programadores, quienes aprendieron a desarrollar utilizando tecnologías disruptivas en IBM Cloud para resolver los desafíos”, manifestó Marcelo Spaziani, Vicepresidente de Ventas y Value Creation para IBM América Latina. “Hoy en día, la computación en la nube es el mayor facilitador de innovación para organizaciones de cualquier tamaño e industria. Con (el) Maratón Behind The Code hacemos que nuestra plataforma en la nube esté disponible para todos, con recursos, técnicas y tutoriales para impulsar sus habilidades profesionales y prepararlos para enfrentar los verdaderos desafíos del mundo empresarial”, concluyó el directivo.