Diez errores comunes a la hora de confeccionar una estrategia en la nube

La consultora tecnológica Gartner ha radiografiado los principales desaciertos que cometen las empresas cuando desarrollan su plan de acción ‘cloud’, y es que este debe coexistir con otros esfuerzos estratégicos.

La transición a la nube es una realidad; y es que las empresas han comprendido el valor diferencial que les puede aportar para la consecución de sus objetivos de negocio. Sin embargo, la consultora tecnológica Gartner ha identificado ciertos errores comunes a la hora de esbozar una estrategia en la nube por parte de las empresas. Algo que han puesto de manifiesto durante la Conferencia de Infraestructura de TI, Operaciones y Estrategias de la Nube 2022, una cita celebrada en Reino Unido que ha congregado a analistas y expertos en el sector para discutir sobre cómo habilitar y explotar la nube.

Una estrategia cloud es, según los propios analistas, un punto de vista conciso sobre el papel de la computación de la nube en el seno de la organización. “Una buena estrategia en la nube debe ser un documento breve y consumible, que conste de diez a veinte páginas o diapositivas”, explicó Marco Meinardi, vicepresidente analista de Gartner. “Además, la estrategia de negocio debe impulsar la estrategia en la nube y orientar a quienes la van a aplicar. Debe coexistir con otros esfuerzos estratégicos, no tratar de rehacerlos”, ha incidido. Así, los líderes empresariales y de TI deben crear una estrategia en la nube de manera conjunta y evitar caer en los errores que se describen a continuación.

Más allá de TI

La computación en la nube no tiene únicamente que ver con el área de tecnología. Quienes están fuera del departamento de TI también poseen habilidades y conocimientos fundamentales para el éxito de la estrategia de nube. “Los líderes empresariales y de TI deben evitar el error de diseñar una estrategia centrada en TI y luego tratar de ‘vendérsela’ al resto del negocio”, dijo Meinardi. “Las empresas y TI deben ser socios igualitarios en la definición de la estrategia de la nube”.

Estrategia de salida

Es difícil diseñar una estrategia de salida de los proveedores de la nube, que es una de las razones por las que muchos líderes no crean una. Muchas organizaciones creen que no necesitan una estrategia de salida porque no esperan ningún retorno cloud. Sin embargo, una estrategia de salida es vital para el éxito de la propia estrategia en la nube de la organización. “Es como contar con una póliza de seguros en el cajón que, con suerte, nunca necesitarás usar”.

Confundir términos

Una estrategia en la nube es diferente a un plan e implementación de la nube, de hecho, la estrategia debe venir primero. Es la fase de decisión en la que los líderes empresariales y de TI deciden el papel que la computación en la nube desempeñará para la organización. El papel de la implementación de la nube viene después, poniendo en práctica la propia estrategia de la nube.

Nunca es demasiado tarde

Nunca es demasiado tarde para comenzar una estrategia en la nube. “Si las organizaciones impulsan la adopción de la nube sin una estrategia, esto en última instancia provocará la resistencia de las personas que no están alineadas con los impulsores y principios clave de la estrategia”, dijo Meinardi. “Como resultado, esta resistencia ralentizará la adopción de la nube y potencialmente pondrá en peligro todo el proyecto de la nube”.

Equiparaciones

Muchas organizaciones asumen que tener una estrategia de nube implica trasladar todo a la nube. “Este enfoque disuade a muchos líderes empresariales y de TI de idear una estrategia porque piensan que significa que se verán obligados a empezar a utilizar la computación en nube para todo”, defendió Meinardi. “Las organizaciones deben mantener la mente abierta y asociarse con un experto en tecnología no relacionada con la nube, como un arquitecto empresarial, que pueda aportar un punto de vista amplio en la definición de su estrategia“.

Mezclar conceptos

Muchas organizaciones confunden su estrategia de nube con su estrategia de centro de datos. Aunque las organizaciones deben mantenerlas separadas, tienen que asegurarse de que se alinean entre sí porque eso afecta al papel que la computación en nube desempeñará en su organización. “Las decisiones sobre la estrategia de la nube son carga de trabajo por carga de trabajo, no decisiones sobre el centro de datos”.

Ahorro de costos

Otro error común que cometen las organizaciones es adoptar la computación en nube porque el director general, el director de informática o el jefe de una unidad de negocio creen que hacerlo supondrá un ahorro de costes. Los analistas de Gartner recomendaron tratar los mandatos de los ejecutivos como un patrocinio para diseñar una estrategia de nube y no como una estrategia de nube en sí misma. La estrategia de la nube también debe mantener la conexión con el negocio, asegurando que las organizaciones sepan por qué se mueven las cargas de trabajo y cuál es el objetivo.

Rigidez

Es probable que las organizaciones usen varios servicios en la nube diferentes con el tiempo. Dado que el uso de los servicios en la nube podría volverse cada vez más amplio y diverso, los líderes empresariales y de TI deben diseñar una estrategia amplia que se adapte a múltiples tipos de escenarios, servicios en la nube, proveedores y entornos que no sean de la nube.

Subcontratación

Subcontratar la estrategia de nube de una organización puede sonar atractivo, pero no debe hacerse: es demasiado importante. En su lugar, los analistas de Gartner aconsejaron que los líderes empresariales y de TI recurran a terceros, incluso al proveedor de la nube, para la implementación. Esta puede ser una forma rentable de adquirir las escasas habilidades en la nube que necesita su organización.

Cloud-first

Un enfoque de cloud-first implica que si alguien pide una inversión, el lugar por defecto para construir o colocar el nuevo activo es la nube pública. Pero cloud-first no significa sólo nube. Si los líderes empresariales y de TI adoptan este principio, su estrategia debe elaborar las excepciones a la elección por defecto que harán las aplicaciones y deberán hacerlo en otro lugar que no sea la nube”, concluyó Meinardi.

-IDG.es