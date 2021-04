Diversidad de talento y falta de digitalización, retos de la industria de la construcción

La construcción es quizás la mayor industria del mundo y representa el 13% del PIB mundial.[1] A pesar de que en México experimentó en 2020 un desplome del 17.2% anual,[2] durante febrero del presente año el sector industrial en México creció 0.4%, avance que estuvo apuntalado por el sector de la construcción con un crecimiento del 2.5%. En este sentido, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) pronostica que la construcción podría crecer cerca del 5% en 2021.

Ante este alentador panorama para el sector, es fundamental identificar los principales retos dentro de los que destacan la digitalización y la diversidad de talento, y seguir avanzando hacia una nueva realidad, no solamente bajo el contexto de la pandemia, sino hacia las nuevas tendencias que demandan enfoques novedosos, más técnicos, e inclusivos. Esto nos permitirá desarrollar el sector y explotar su potencial.

La digitalización en la construcción

La construcción es uno de los sectores menos digitalizados, sólo por delante de la agricultura y la caza.[3]

Desafortunadamente, estos hábitos son difíciles de romper y la realidad es que la construcción se encuentra apenas en una etapa muy incipiente en este ámbito.

Al igual que en múltiples industrias, una mayor digitalización va de la mano del uso correcto de los datos e información que genera el propio sector, y donde pueden almacenarse y consultarse estos para optimizar los proyectos. La disrupción de datos e información, así como la integración de plataformas de gestión de proyectos que sean capaces de interpretar y manipular esta información de manera oportuna, pueden ser un factor de cambio determinante para el sector. Aún muy poco explotados, pero que afortunadamente se encuentran cada vez más al alcance.

Actualmente estos datos e información suelen capturarse en múltiples sistemas aislados, los cuales suponen una barrera para el análisis eficaz de la información con el fin de que estos sean realmente valiosos.

Mediante los mecanismos digitales adecuados, las compañías de construcción pueden brindar mayores condiciones de conectividad entre los equipos de trabajo, ya sea en funciones corporativas o constructores de campo, así como una fuente única de datos precisos y oportunos al alcance de sus dispositivos móviles.

La información de un proyecto, consolidada en un software de gestión en la nube para la construcción, permiten desde contar con procesos más estandarizados hasta un mejor rendimiento de los recursos, mitigación de riesgos y mejora en la comunicación de la fuerza laboral remota —sumamente importante bajo el contexto actual—, ya que conecta a todos los integrantes de un proyecto en una única plataforma. Según el reporte Cómo Lograr un Buen Retorno de la Inversión en Tecnología para la Construcción 2021 de Procore, 65% de los encuestados dicen que con una adecuada gestión de proyectos en la nube, su negocio está más adaptado y preparado para el futuro.

Esto permitirá al sector generar condiciones de innovación y de mayor agilidad para contar con más ventajas de competitividad globalmente, pero también en el país.

Diversidad en el talento

Otro de los principales retos de la industria es el de diversidad en el talento, pero no sólo en inclusión de género, sino en nuevas generaciones.

En 2018, las mujeres sólo ocupaban el 13%[4] de la población que trabajaba en el sector en México. La inclusión y equidad de género brinda la oportunidad de atraer al mejor talento posible, aportando mayor productividad, más capacidad de innovación, recepción de ideas diversas y distintas capacidades de liderazgo, resultando en una mayor efectividad y toma de decisiones más acertadas. El estudio Accenture Getting to Equal 2019, reportó que la diversidad dentro de los equipos de trabajo es un factor clave para detonar la innovación, lo que sin duda también abonará a la digitalización del sector, pues los equipos en los que se registra un alto nivel de diversidad y equidad llegan a ser hasta ocho veces más innovadores.

En cuanto a la brecha generacional, la escasez de mano de obra calificada en el sector se ha convertido en un problema importante de la industria en varios mercados, lo que podría agudizarse debido a las próximas jubilaciones;[5] el 61%[6] de los baby boomers en el sector a nivel global se retirarán en los próximos 10 años. Ante esta situación, las compañías deben de estar trabajando en un relevo generacional importante, el cual debe de estar sustentado en políticas internas para la atracción y retención de talento, así como en el uso de la tecnología para atender las nuevas necesidades tanto del sector como de su fuerza laboral.

Para que la construcción avance satisfactoriamente hacia una reactivación económica conjunta, es primordial fomentar nuevas y mejores prácticas de la mano de herramientas y recursos con los que el sector pueda dar un paso al frente en dos de sus principales áreas de oportunidad actuales e históricas.

Como empresas y como industria podemos contribuir activamente al fortalecimiento de estas vertientes a través de la innovación, capacitación, y ajustes en nuestras políticas y cultura interna, creando una sinergia entre todo el ecosistema para navegar en el presente, pero aún más importante, fortalecer los cimientos para el futuro.

El autor de este artículo, Luis Miguel Herrera, es Director de Ventas para América Latina y España de Procore Technologies.

