Dynatrace Grail reúne observabilidad, seguridad y analítica empresarial

Dynatrace dio a conocer su tecnología core Grail dentro de la plataforma de inteligencia de software Dynatrace, que busca revolucionar el análisis y la gestión de datos al unificar los datos de observabilidad, de negocio y de seguridad de entornos multinube y nativos de la nube, conservando su contexto y proporcionando respuestas precisas e instantáneas impulsadas por IA y automatización.

Inicialmente, Dynatrace está aprovechando Grail para optimizar el análisis y la gestión de registros; en el futuro, la compañía espera ampliar la tecnología para impulsar soluciones de TI, desarrollo, seguridad y análisis empresarial.

Según Stephen Elliot, vicepresidente del grupo de I&O, operaciones en la nube y DevOps de IDC, “los entornos multinube y nativos de la nube dinámicos y en expansión son un ecosistema de diversas tecnologías y servicios, y su composición cambia cada segundo. Este paradigma hace que sea fundamental para las organizaciones adquirir una plataforma con capacidades avanzadas de IA, análisis y automatización. La plataforma debe ser capaz de incorporar todos los datos comerciales, de seguridad y de observabilidad, colocarlos en un contexto preciso en tiempo real y facilitar el acceso a información respaldada por datos cuando sea necesario”.

La incorporación de Grail a su plataforma sitúa a Dynatrace en una posición privilegiada para responder a estas necesidades. Grail es un depósito centralizado de datos causal con un motor de análisis de procesamiento paralelo masivo (MPP). Aprovecha el nuevo Lenguaje de Consulta de (DQL) para análisis de registros ricos en contexto. Funciona en conjunto con otras tecnologías core de la plataforma principal Dynatrace, incluyendo:

· OneAgent services para descubrir, activar e instrumentar automáticamente aplicaciones, microservicios, infraestructura y cualquier dependencia en entornos de nube modernos;

· Smartscape topología de full stack continuamente actualizada;

· PurePath seguimiento distribuido y análisis a nivel de código; y

· Davis IA causal para procesar datos y ofrecer respuestas precisas priorizadas por impacto comercial.

Philip Mendez, Product Owner e IT Performance Monitoring en Toyota Financial Services, dijo: “tenemos la misión de acelerar la transformación digital. El éxito requiere una visión en tiempo real de la enorme cantidad de datos que fluyen desde nuestras nubes, Grail lleva nuestras capacidades de análisis al siguiente nivel presentando registros en el contexto de la experiencia del usuario, los rastros y los eventos relacionados. Nuestros equipos ya no tienen que decidir qué datos conservar o qué hacer antes de almacenarlos. Y ya no tenemos que pagar un ojo de la cara por consultas rápidas. Grail nos permite ofrecer más valor a nuestros clientes con sistemas y experiencia de usuario siempre optimizados”.

Por su parte, Bernd Greifeneder, fundador y CTO de Dynatrace, comentó: “las organizaciones necesitan desesperadamente un enfoque revolucionario de observabilidad, seguridad y análisis de datos comerciales que supere los límites del rendimiento de sus soluciones actuales hasta en 100 veces para los casos de uso complejos, a la vez que alivia las limitaciones de costeo existentes para la gestión de entornos nativos de la nube y multinube. Grail ofrece el enfoque de Dynatrace para la IA causal que retiene el contexto de los datos con precisión y a gran escala. Comenzando con los registros, Grail hace posible que los equipos aprovechen el análisis instantáneo para cualquier consulta o pregunta de manera rentable”.