El 66% de los mexicanos teme comprar en línea por la posibilidad de sufrir un fraude

A medida que el comercio electrónico crece en popularidad, también lo hace el fraude. De acuerdo con una encuesta a consumidores mexicanos realizada por Clearsale, más personas han experimentado fraude en línea al menos una vez más que en comercios físicos (40% vs 34%).

México es hoy un mercado difícil para la prevención del fraude, por encima de Brasil, que fue hace algunos años el país número uno en fraude en línea, de acuerdo con datos de la empresa.

Y si bien los comercios han mejorado sus medidas de seguridad y el comercio electrónico en México ha crecido en popularidad durante la pandemia (creció en al menos 80% el año pasado, según datos de la AMVO), los miedos de los mexicanos siguen latentes.

Clearsale detalló los hallazgos encontrados en una encuesta sobre las barreras que los mexicanos experimentan para comprar en línea: para los mexicanos, las mayores preocupaciones son el almacenamiento de sus datos personales y las medidas de seguridad que utilizan los minoristas a los que compran.

¿Por qué los mexicanos no compran en línea?

El 66% admitió que no tiene interés en comprar en línea por la posibilidad de experimentar una estafa. En este sentido, las principales preocupaciones para aquellos que consideran que no es seguro comprar en comercios online son las pobres medidas de seguridad (67%) y no saber cómo sus datos personales son resguardados (63%). También 61% cree que si algo sale mal, no sabrían a quién tendrían que acudir y 31% no tiene cómo saber si el sitio web es legítimo o no.

Además, siete de cada10 consideran que el fraude en línea es común. El 20% de ellos considera que es muy común y un tercio de los encuestados no cree que los minoristas sean demasiado cautelosos con los datos de los compradores (34%).

Al respecto, el 87% de las personas afirmó que habría más probabilidades de que compren en línea si se les asegura que los comercios tienen protección contra el fraude.

Respecto a los tipos de fraude con los que están familiarizados, el fraude con tarjetas de crédito es el más conocido entre las personas (59%). El 45% está familiarizado con el fraude en línea y otro 45% con las estafas de phishing y por correo electrónico.

Finalmente, más de la mitad de los encuestados se sienten confiados de comprar productos de ecommerce en el extranjero (57%), comparado con otros retailers online que conocen.

La seguridad es importante

La experiencia de los mexicanos en el comercio en línea va atada a cuán protegidos se sienten cuando realizan compras online: