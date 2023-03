El 84% de las empresas más relevantes aún no ha establecido objetivos públicos basados en la ciencia para reducir las emisiones procedentes de las operaciones directas de sus cadenas de suministro, y sólo el 11% ha revelado objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia, destacó un nuevo estudio publicado por Tata Consultancy Services (TCS) y Microsoft.

Para su elaboración se analizaron datos públicos de empresas mundiales con ingresos combinados de 10 billones de dólares como parte del informe técnico que estudia la sostenibilidad empresarial: Decarbonization: The Missing Link to Net Zero, el cual busca evaluar cómo las empresas están utilizando los datos de su cadena de suministro en la transición hacia las cero emisiones netas.

La investigación muestra que la mayoría de las empresas tienen dificultades para validar sus datos y medir con precisión sus esfuerzos de descarbonización, y destaca la importancia de un compromiso regular con los ecosistemas empresariales ampliados, incluidos clientes, proveedores y otras partes interesadas, para mejorar la transparencia de la cadena de suministro y reducir la huella de carbono.

Swati Murthy, directora de Colaboraciones Estratégicas para la Sostenibilidad de TCS, comentó: “nuestros resultados dejan claro lo mucho que queda por hacer en innovación para que las empresas mundiales sean sostenibles, y lo crucial que es comprometerse con un ecosistema ampliado en el que participen todas las partes interesadas, incluidos clientes, consumidores, proveedores, prestadores de servicios y responsables políticos”.

El directivo agregó: “reimaginar las cadenas de suministro mundiales y utilizar las últimas tecnologías y análisis es un paso vital hacia prácticas más sostenibles. Por lo tanto, es absolutamente esencial establecer colaboraciones estratégicas más sólidas con los hiper escaladores para compartir y ampliar las soluciones con mayor rapidez, reuniendo la tecnología y los conocimientos más avanzados en materia de descarbonización y haciéndolos accesibles a todas las partes interesadas de la cadena de valor empresarial. Esta colaboración es clave para liberar el potencial de las transiciones verdes y mitigar los riesgos medioambientales y sociales a los que todos nos enfrentamos.”

Otras ideas clave de la investigación incluyen las formas en que las empresas pueden hacer que los datos sean más accesibles, cómo las empresas pueden maximizar tecnologías tales como edge-to-cloud, AI/Machine learning y gemelos digitales para la descarbonización, los sectores que establecen objetivos de ecosistemas ampliados con proveedores, y el papel de la presión reguladora en las divulgaciones financieras relacionadas con el clima (“Climate-Related Financial Disclosures”, TCFD).