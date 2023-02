El amor en los tiempos de las Telecom-2023

Durante 1995 se llevó a cabo el primer periodo de expansión de internet, pues según datos de Internet Live Stats el número de páginas web creció de 2,700 a 23,500. También, ese año vio nacer empresas relevantes para el desarrollo del mundo digital, como Amazon, eBay, AltaVista y “match.com”, la primera plataforma para encontrar el amor por la red.

A partir de ahí, el avance de internet y las tecnologías móviles trajeron consigo un crecimiento en el uso de aplicaciones y plataformas de ligue, que después, con el uso de algoritmos y mayor información, se hicieron más eficientes, fáciles y entretenidas para que las personas puedan entablar relaciones de amor y amistad.

Amor digital en México

Al 14 de febrero de 2023 (día de San Valentín), en México 61.3% de los internautas, equivalente a 54.8 millones de personas, declaran que han empezado una relación de amor o amistad a través de internet en algún momento, aumento relevante frente a 50.6% en 2022. Al segmentar este dato por género, resulta que 58.9% de las mujeres y 64.2% de los hombres, lo que no representa una diferencia estadísticamente significativa, han conocido a alguien a través de internet. Sin embargo, si analizamos la información por preferencia sexual se observan cambios relevantes, con 76.2% de las personas que se declaran homosexuales o bisexuales y 59.2% de los heterosexuales.

Otro dato importante en el comportamiento de los “ligadores virtuales” se muestra en la preferencia por las diferentes plataformas digitales utilizadas para dichos fines. Actualmente, la principal red utilizada fue Instagram, con 50.9% de las menciones, seguida por WhatsApp (47.2%), aplicaciones de citas (41.3%) y Facebook (39.4%). Cabe destacar que existen usuarios que siguen usando herramientas tradicionales como llamadas telefónicas (11%), correo electrónico (6.4%) y mensajes cortos o SMS (4.1%).

Aplicaciones de ligue

En México, 4 de cada 10 usuarios de internet han usado alguna aplicación de ligue, lo que se explica por la alta penetración de equipos inteligentes y paquetes de datos cada vez más accesibles. Incluso, actualmente algunos operadores ofrecen planes de navegación extra para el uso especifico de este tipo de aplicaciones. Además, la posibilidad de uso “gratuito” de estas plataformas ha ayudado a democratizar, masificar y normalizar su uso.

A pesar de lo anterior, solamente 13.6% de los internautas declaran que actualmente se encuentran usando de forma activa una aplicación de ligue. Entre las personas que no las utilizan, 35.3% mencionan que ya tienen una pareja, 29.1% no les interesa esta herramienta, 26.4% las consideran inseguras y 9.1% no creen que sean efectivas.

Otro cambio observado este año en los hábitos de ligue es el uso simultáneo de diversas plataformas, para tener una mayor probabilidad de encontrar a su media naranja.

Tinder continúa siendo la aplicación más popular del país pero ya no por mucho margen. Actualmente, esta aplicación, la cual lleva 8 años en el mercado, es utilizada por 72.7% de las personas, prácticamente la misma penetración que el año pasado.

En segundo lugar, y con un crecimiento exponencial, se encuentra Bumble, la plataforma de citas donde sólo las mujeres pueden iniciar conversaciones. Esta herramienta es utilizada por 68.2% de la base, lo que se traduce en un aumento de 20 puntos porcentuales en el año.



Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

Otras plataformas relevantes usadas por las personas son Grindr (13.6%), Badoo (11.4%) y Happn (6.8%).



Hábitos de uso en aplicaciones de ligue

Una muy buena noticia para los enamorados digitales es que estas herramientas son muy efectivas en su labor de Cupido. En promedio, los usuarios declaran utilizarlas 3.5 veces a la semana. En un mes logran un promedio de 19.6 “matches” con los que llegan a hablar y suelen interactuar con 5 personas al mismo tiempo.

Con ello 90.4% de los usuarios han tenido al menos una cita, mientras que 54.6% las llevan a cabo de forma continua.

Pero ¿en qué se fijan los usuarios al momento de buscar a su pareja? 9 de cada 10 mencionan intereses en común, 73% que sea guapo o guapa y 68% en la edad.

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit



Además, 27% han gastado dinero dentro de la aplicación en los últimos 6 meses, con lo que obtienen beneficios para tener mayor visibilidad, “super-likes”, usar la aplicación sin límites y ser visibles solo a las personas que ellos indiquen. En promedio, los usuarios que pagan reportan un gasto de $210 al mes.

Finalmente, a la hora de las confesiones, 11.4% aceptan que han puesto información en su perfil que no coincide con sus características reales y 9.1% utilizan alguna aplicación de edición de fotos para modificar su apariencia.



Percepción de seguridad en aplicaciones de ligue

Como en todo, incluso en el amor o en el ligue, no todo es “miel sobre hojuelas”, ya que 3 de cada 4 usuarios de aplicaciones de ligue consideran que estas presentan riesgos para su seguridad o integridad, por lo que 25% se sienten “algo inseguros” y 20.5% “muy inseguros” al momento de utilizarlas.

Los principales riesgos que los usuarios perciben son contactar perfiles falsos (84.1%), actos delictivos (81.8%), robo de identidad (61.4%) y ciberacoso (59.1%).

Y la precaución está justificada, ya que 1 de cada 5 usuarios se ha visto afectado por el uso de estas plataformas. De ellos, la mitad ha contactado perfiles falsos, 2 de cada 10 ha sido víctima de clasismo o ha sufrido robo de identidad y 14% de ciberacoso.

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

Ante estas malas experiencias los usuarios han adoptan ciertas medidas de seguridad para tener un encuentro agradable. En específico, prácticamente todos los usuarios buscan que los perfiles tengan más de una foto, mientras que 86% buscan que sean perfiles verificados y 63% procuran tener conversaciones largas antes de conocer al enamorado en potencia.

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

Sin embargo, a pesar de estas medidas de seguridad, 72.7% de los usuarios se ha visto en la necesidad de bloquear perfiles y 59.1% ha tomado medidas más fuertes, como realizar la denuncia de perfiles en estas aplicaciones. Las causas principales para bloquear o denunciar una cuenta son ciberacoso, identificar un robo de identidad y spam.

Una vez que se ha dado el “match” viene lo más emocionante, tener una “date”. Pero no nos debe ganar la emoción sin antes tomar unas cuantas medidas de seguridad, entre las que destacan citas en lugares públicos, comentar con alguien de confianza acerca del encuentro y agregar a la persona a redes sociales antes del encuentro.

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit





Con todo, los datos no mienten, la tecnología ha llegado para modificar y facilitar nuestras relaciones sociales y esto no tiene freno ni reversa. Las aplicaciones de ligue son los antros y bares para ligar de hoy, pero con mucha más información para tomar la decisión correcta y no besar muchos sapos antes de la princesa o príncipe azul. Claro, siempre con responsabilidad y todas las medidas de seguridad.

-Fernando Esquivel | Alberto Piedras, The CIU

[1] Análisis elaborado con base en la encuesta anual de “El Amor en los tiempos de las Telecomunicaciones”, elaborada por The Competitive Intelligence Unit, con base en el siguiente diseño muestral: Encuestas realizadas en las principales ciudades de la República Mexicana, representando a usuarios de internet con un grado de confianza de 95% y un error de estimación de ± 5%. Técnica de Entrevistas: En línea. Población Objetivo: Hombres y mujeres usuarios de internet. Edades: 18 años y mayores