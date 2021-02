El amor en los tiempos de las Telecom y COVID-19: The CIU

Bien sabemos que el tiempo es relativo, pero lo que no ha sido ni un año, nos parece ya una eternidad, ¡o más!

Hemos pasado un año completo en resguardo. Las citas para el café, las visitas al bar, las noches de baile han dejado de ser comunes. “Los amorosos”, como les llamaría el poeta chiapaneco Jaime Sabines, se enfrentan al reto de conquistar y ser conquistados a la distancia, a través de una computadora o un smartphone, con citas virtuales y cientos de mensajes de texto.

Pero para ello no están solos, existen aplicaciones móviles específicamente diseñadas para “hacer match”, con interfaces que permiten al usuario presentarse al mundo con su mejor cara y con una breve descripción de quién es.

De acuerdo con el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 18’076,353 personas de 20 años o más solteras, donde la distribución es casi mitad hombres y mitad mujeres. Asimismo, el 87.3% de los internautas tienen redes sociales ¿Qué significa esto? Muchas posibilidades de match.

A diferencia del pasado donde los relacionamientos sociales se daban gracias a actividades presenciales (conocer amigos de amigos, vincularse en eventos, en el trabajo, en la calle…), ahora las redes sociales nos permiten expandir nuestros círculos sociales con personas que de otra forma nunca hubiésemos conocido.

Así pues, conocer a alguno de los millones de solteros en el país es una tarea más fácil de lo que pensamos, no sabemos si es mejor, pero es posible y definitivamente diferente. Por cierto, mejor vayámonos acostumbrando, porque aun desconocemos la longevidad de esta pandemia que, en el mejor de los casos, nos permitirá “evolucionar a una nueva anormalidad”.

Coqueteo y ligue en línea

No es de sorprender que el aislamiento, la soledad y/o el aburrimiento hayan impulsado a la mayoría a buscar una pareja romántica o sexual por internet.

De acuerdo con datos generados por la encuesta anual de “El Amor en los Tiempos de las Telecom” de The Competitive Intelligence Unit, actualmente 59.1% afirma haber tenido una relación con alguien que conoció en línea, un aumento del 31.9% respecto al año anterior. Crecimiento relacionado con el “empujón digital” que en este año ha desplazado la vida social a un espacio digital.

Figura 1. Porcentaje de personas que ha tenido una relación con alguien que conoció en línea

En la Figura 1 se observa el crecimiento del porcentaje de personas que afirman tener un ligue en línea en los últimos 3 años.

Si extrapolamos el crecimiento a un periodo con una tendencia lineal simple, se puede estimar que para 2022, que casi siete de cada 10 habrá tenido una relación con alguien que conoció a través del internet.

Figura 2. Red social o aplicación de mensajería favorita para ligar (%)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2020 y 2021

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook parecen mantenerse, respecto al año pasado, como las favoritas de los internautas para ligar, como lo muestra la Figura 2.

Apps de ligue

Respecto de las apps específicamente diseñadas para el ligue (Tinder, Bumble, Grindr, etc.), los internautas reportan que la mitad las ha usado y su experiencia ha sido para el 70% Buena o Regular.

Estas apps se han vuelto tan comunes que hoy en día, que 7 de cada 10 usuarios regulares afirman que no les avergüenza admitir con su círculo social y familiar que las usa.

Las más populares son: Tinder (con funciones como swipe, match super like, boost, rewind entre otras), Bumble (aplicación no sólo dedicada al mercado del ligue sino también a la formación de amistades y contactos profesionales), Badoo (basada en la geolocalización y en las personas que “te encuentras” en el camino), Happn (permite identificar a otro usuario en el momento en el que te cruzas con él en la vida real) y Grindr (chat abierto enfocado en encuentros entre parejas gay) como se observa en la Figura 3.

Figura 3. Aplicaciones de ligue más populares

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2021.

Lo que buscan los internautas en estas aplicaciones es muy diverso, desde compañeros para actividades particulares, relaciones formales, sexo casual, amistad, o una mezcla de todo.

En la Figura 4 se muestra cómo se distribuyen estos intereses entre los usuarios.

Figura 4. ¿Qué buscan los usuarios de las apps de ligue?

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2021.

Un tercio de los internautas menciona tener activa sus cuentas en estas aplicaciones, el resto afirma que ha desactivado su cuenta por diversas razones como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Razones para desactivar cuenta en apps de ligue

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2021.

Resalta que la razón más común para desactivar su cuenta sea porque ha encontrado a alguien especial en las apps de ligue (32.6% de las respuestas).

¿Cómo aumentar tus posibilidades de match?



Según los internautas: Verbo mata carita.

Y es que lo que más buscan en otra persona en una app de ligue es tener intereses en común (mencionada 8 de cada 10 veces), por encima de que sea alguien guapo/guapa o con buen físico, incluso por encima de buscar a alguien que sea soltero (lo que aumenta mucho más las posibilidades de match).

En la Figura 6 se muestra el comparativo de lo que los internautas resaltan en sus perfiles contra lo que buscan en los demás.

Figura 6. ¿Qué ofrecen y qué buscan los usuarios en los perfiles de las apps de ligue?

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2021.

Y si bien de la charla nace el amor, según los internautas, esto no los detiene para querer lucir sus mejores rostros y cuerpos retocando sus imágenes antes de subirlas a sus perfiles pues el 24.2% afirma que lo hace. Al parecer uno que otro abusa de estas herramientas pues casi 4 de 10 afirma que ha tenido una cita con alguien que no se parecía a las fotos que subió a su perfil en estas aplicaci0nes.

Ahora bien, se dice que el amor no va a llegar si no se sale a buscar y ciertamente los internautas ligadores son conscientes de eso, por lo que reportan que en su mayoría utilizan hasta tres veces por semana las aplicaciones de ligue, un día sí y un día no.

El 13.9% afirma que incluso en los últimos seis meses, ha realizado pagos en estas apps, 81% invirtió hasta 200 MXN al mes.

Seguridad en las apps de ligue



Los internautas reportan que en una escala de 1 al 5, en donde 1 es muy inseguro y 5 muy seguro, casi la mitad (45.7%) se posiciona en rango medio, en el 3. Algunas de las medidas que mencionan tomar dentro de las apps de ligue para dar “me gusta” a un perfil, son que sea un perfil verificado y que tenga más de una foto.

Las demás prevenciones se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Medidas de prevención para dar “me gusta” a un perfil

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2021.

Asimismo, los internautas afirman que si llegan a tener una cita por primera vez con alguien que conocieron por internet:

8 de cada 10 procurarán hacerlo en un lugar público

5 de cada 10 lo comentará con alguien de confianza

4 de cada 10 compartirá su geolocalización con un amigo o familiar durante toda la cita

4 de cada 10 hablará por teléfono con su cita antes de verse.

Aunque las citas presenciales hayan disminuido por las restricciones sanitarias, los internautas reconocen que la seguridad es un aspecto muy valioso dentro de su experiencia de ligue virtual. Por esto procuran cubrir criterios de seguridad antes de un “me gusta” y antes y durante de una cita presencial.

Los amorosos virtuales



Si Jaime Sabines reescribiera su famoso poema en nuestra realidad hiperconectada probablemente comenzaría “Los amorosos esperan un match” porque, ¿quién no ha sentido la desidia de esperar un encuentro virtual con alguien especial?

La encuesta “El Amor en los Tiempos de las Telecom-COVID 2021” nos revela cuán importante sigue siendo la actividad de relacionamiento social en tiempos de pandemia. Posiblemente hoy, más que siempre, anhelamos encontrar un amigo, una pareja o tener un encuentro físico con alguien que nos ayude a desconectarnos de un encierro ya longevo.

En este sentido, el conjunto de recursos de conectividad como las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea y las apps de ligue se convierten el espacio digital donde todos pueden encontrar lo que buscan.

Los datos no mienten, las apps de ligue, por ejemplo, resultan ser sumamente eficaces cuando 3 de cada 10 dice haber encontrado a su match.

Pero que sea una actividad remota no significa que no requiera de recursos como el tiempo y la creatividad pues la mayoría suele conectarse en apps para ligue hasta tres veces por semana y una que otra vez hacen de su talento artístico para retocar sus imágenes.

Finalmente, conviene reconocer que la relación causal entre hombre y tecnología se vuelve más difusa conforme el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y redes sociales aumenta.

En efecto, tanto el hombre genera las tecnologías para mantenerse conectado como las tecnologías dictan los límites sobre los que el hombre puede socializar en el internet.

-Paulina Castañeda / Ernesto Piedras, The Competitive Intelligencie Unit