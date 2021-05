El aumento de inversión en tecnología se traduce en crecimiento de ingresos

Accenture demuestran en su último estudio —“Da el salto, ¡y lidera! (Make the Leap, Take the Lead)”— que las empresas denominadas “líderes” que han intensificado las inversiones en la nube, la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías, han incrementado sus ingresos cinco veces más rápido que las “rezagadas”, cifra muy superior a la de 2019, cuando crecían a doble velocidad.

“La fortaleza de los sistemas, la transformación digital y un mayor foco en la innovación permiten a los ‘líderes’ aumentar paulatinamente su crecimiento y diferencia sobre los ‘rezagados’”, afirmó Bruno Chao, managing director de Accenture Technology en España, Portugal e Israel. “Mientras tanto, las compañías ‘liebres’ también están mostrando un enorme progreso, manteniendo la fortaleza de los sistemas e infundiendo innovación en toda la organización. De hecho, ahora mismo están aumentando sus ingresos cuatro veces más que los ‘rezagados’”.

Con este estudio, Accenture analizó los avances en transformación digital e innovación tecnológica del sector empresarial y, en función de los resultados, diferencia entre las empresas “líderes” —que suponen un 10% en la muestra total — y las “rezagadas” — que son el 25% a nivel global —. El informe también identificó la aparición de una nueva categoría de empresas, “liebres”, que se caracterizan por haber sabido alcanzar rápidamente el equilibrio entre la solidez de los sistemas y una mayor innovación. Las “liebres” han conseguido acortar en el tiempo sus transformaciones digitales mediante una estrategia tecnológica rápida y progresiva, que ha convertido los desafíos del año pasado en oportunidades de negocio y ventajas para este. Estas empresas son el 18% de la muestra total.

Si las empresas consiguen dominar estos tres imperativos, las estrategias tecnológicas tienen más éxito. Para ello, Accenture recomendó redefinir la plataforma, puesto que con la migración a Cloud, las compañías eliminan redundancias y dependencias innecesarias en su entorno de TI, a la vez que ganan en potencia y flexibilidad; redefinir el enfoque.

En opinión de la consultora, las denominadas “liebres” tratan las recesiones económicas y las crisis del mercado como oportunidades para innovar a escala con nuevas tecnologías. El escalado de nuevas innovaciones se convirtió en la principal prioridad para las “liebres” durante la pandemia y, el 67% ha buscado aumentar sus ingresos en líneas de negocio distintas a las habituales; y redefinir el alcance a través de la expansión de la tecnología a todas las funciones internas del negocio para generar valor. O lo que es lo mismo: mejorar las competencias de los empleados, su bienestar y salud mental.

Casi dos tercios (65%) de las empresas líderes prioriza la felicidad de los empleados proporcionando políticas de flexibilidad laboral frente al 43% de los rezagados.

-IDG.es