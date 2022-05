El clásico error del tecnólogo

Steve Jobs se enamoró de este “error”, al igual que Steve Sewell, fundador de Builder.io, entre muchos otros. Pero evitarlo sólo requiere un simple cambio de mentalidad.

Los tipos de ingeniería, como los desarrolladores de software, se inspiran en un sentido de las posibilidades inherentes a la construcción de cosas. Esta inspiración los lleva para siempre a cometer un error clásico que ofrece dificultades y arrepentimientos, y la oportunidad de aprender una lección poderosa.

Curiosamente, este problema no es técnico, sino mental.

El error

Este error garrafal puede ser la mayor fuente de fracaso y decepción en el trabajo de los ingenieros de software y otros tipos técnicos. No hace mucho volví a ver la película clásica, “El puente sobre el río Kwai”, y me sorprendió ver el error mental representado nada menos que por el actor de Obi Wan Kenobi, Alec Guinness. En honor a esto, he pensado en ello como el problema del puente sobre el río Kwai.

El error en cuestión es la tendencia a emprender esfuerzos tecnológicos sin su debido contexto, permitiendo que se conviertan en fines en sí mismos.

Esta propensión aparentemente inocua es terriblemente perniciosa. Los fundadores exitosos lo insisten sin descanso, quizá porque han aprendido la lección a través de experiencias dolorosas.

Si detecta que esto sucede en usted mismo o en los demás, puede evitarlo y ahorrarse mucho sufrimiento.

Si se encuentra al final de esta experiencia, lamentando el tiempo y el esfuerzo perdidos, anímese: está en buena compañía. Aprendió muchas habilidades. Ha dominado la lección principal: preste atención al usuario final siempre.

Incluso si ya conoce el problema, es útil recordarlo.

Steve Jobs se enamoró

En caso de que piense que estoy exagerando el tipo de personas que caen presa de este error, aquí está Steve Jobs hablando de hacerlo él mismo cuando recomienda: “Debes comenzar con la experiencia del cliente y trabajar hacia atrás a la tecnología… No se puede empezar con la tecnología y tratar de averiguar dónde se tratará de venderla. Cometí este error probablemente más que nadie en esta sala. Y tengo muchas cicatrices para probarlo!.

“Cicatrices”. Eso es bastante gráfico.

Puedo empatizar fácilmente con las heridas. He sido víctima del error del río Kwai en formas pequeñas y grandes. Me alejé demasiado como codificador de las necesidades comerciales en algunos proyectos, alcanzando una excelencia tecnológica que hizo poco para validar su costo.

Me he adentrado en el desierto como emprendedor con una idea, sólo para detenerme, mirar a mi alrededor y preguntarme: “¿Dónde estoy? ¿Cómo es posible que hacer tan buen trabajo técnico lleve a resultados tan decepcionantes?”

Una vez que está cautivado con las posibilidades inherentes a una idea, y comience a sentir que se cierra la brecha en la capacidad de llevarla a cabo, será fácil sentarse y comenzar a hacer que suceda.

No hay nada intrínsecamente malo allí… todavía. Es bueno y correcto actuar inmediatamente sobre la inspiración. Uno de los mayores pensadores del éxito de todos los tiempos, Napoleon Hill , señala la importancia de pasar a la acción: tener una idea, actuar, seguir intentándolo en función de lo que sucede. Esa es la fórmula central.

Pero como desarrollador de software, valdría la pena encontrar una forma para incorporar los comentarios de los usuarios, clientes humanos vivos, en la tercera fase del ciclo. Debería mantenerlo en su cabeza, y probablemente necesite un compañero que pueda hacerlo mejor que usted. Debe validar que está construyendo algo que la gente realmente necesite.

Si no lo hace, comenzará a realizar proyectos que no están garantizados. Arreglará errores que no son importantes. Realmente no sabrá si su idea original era buena. Probablemente lo fue, si lo afina con algunos comentarios.

Un viaje arquetípico

En una charla reciente con Steve Sewell, fundador de Builder.io, hicimos hincapié en este punto al ofrecer consejos a los líderes de empresas emergentes: “El mayor de mis aprendizajes consiste en estar religiosamente obsesionado por los clientes”.

Vale la pena profundizar en la historia de Steve. Es ilustrativo y arquetípico, diría yo.

“Dejé mi empleo y comencé a trabajar en [el proyecto Builder.io]… al cual le dediqué un año entero y construí varias versiones… Levanté mi cabeza en diciembre y comencé a mostrársela a clientes potenciales… Al cabo de 10 minutos me di cuenta que no había dado en el blanco en un par de aspectos importantes… las decisiones fundamentales que tomé tan aprisa no iban a funcionar… esto iba a ser un fracaso… no van a adoptar el producto. No es lo que necesitan”.

Al escuchar lo que decía Steve Sewell, pensé: sí. Un tenue, sabiendo que sí.

“Estaba tan decepcionada y solo tenía otro año de pasarela… solo una oportunidad más para no cometer ese error… Decidí que lo haría de manera fundamentalmente diferente. Voy a hacer lo más mínimo para ponerlo en manos de alguien, y no voy a hacer nada hasta que me digan que lo necesitan”.

Y pensé, “¡SÍ!” Está el renacimiento y la redención del fundador.

Puede ver el esquema de todo el proceso que se desarrolla allí mismo: se le ocurrió una idea, se entusiasmó, se puso a trabajar, se olvidó de validar, se quemó.

¿Por qué los ingenieros hacen esto?

La realidad es que, si es usted programador, probablemente disfrute programando. Es posible que sienta placer al enfrentar desafíos técnicos imponentes y superarlos. Es un poco adictivo, la verdad. (Esta adicción es la fuente de otros problemas (como el equilibrio entre trabajo y vida personal).

Construir hacia atrás a partir de la experiencia

Guillermo Rauch, fundador de Vercel, hace eco de la importancia de mantenerse en el objetivo cuando dice: “Siempre hemos estado muy enfocados en la experiencia del cliente. Construimos hacia atrás a partir de la experiencia ideal que sabíamos que querían los desarrolladores”.

Como fundador en serie, podemos imaginar que Guillermo ha tenido esta lección grabada profundamente en su ADN empresarial. Él destaca la experiencia del cliente como un componente clave, y voy a decir con confianza que este enfoque es el principal impulsor del rápido éxito de Vercel.

Como ingeniero, ahora escuche esto: puede ser tan divertido construir algo que la gente realmente esté usando como un proyecto puramente de ingeniería. ¡Y mantendrá las máquinas virtuales en línea mientras lo hace!

¿Realmente quiere que la gente use lo que está construyendo? Los usuarios no son sólo una distracción frustrante. Debe encontrar una manera de incorporarlos a su burbuja de fascinación técnica.

De vuelta al “puente”

Alerta de spoiler: en la película “El puente sobre el río Kwai”, un grupo de soldados británicos es capturado por los japoneses durante la ocupación de China en la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros tienen la tarea de construir un puente para ayudar a abastecer a los invasores. Uno de estos prisioneros es un oficial llamado Nicholson, interpretado por Alec Guinness.

Por supuesto, el principal objetivo del soldado británico es sobrevivir y resistir a los ocupantes. Son prisioneros de guerra en un conflicto espantoso; construir el puente es un proyecto contrario a estos esfuerzos.

A pesar de esto, el propósito y el significado que le otorga el puente ejercen un poder sobre Nicholson. Llega al punto en que algunos de sus compañeros de prisión tienen la posibilidad de sabotear el puente y él actúa para evitarlo.

Por supuesto, nuestro típico ingeniero o fundador de software no se enfrenta a circunstancias tan duras y peligrosas. En el caso de la película, tal vez el puente ideal sea uno que se construya con la suficiente lentitud para evitar represalias, hasta que llegue la ayuda. El puente no es el punto; sus requisitos sí lo son. Es un medio para un fin, como toda tecnología.

En el último momento de la película, Nicholson mata a su compañero oficial británico y de repente recupera el sentido. Entonces exclama, incrédulo: “¿Qué he hecho?”.

Él, amigo lector, cayó presa del error de ingeniería más clásico de todos los tiempos: anteponer la ingeniería a todo lo demás.

Mattew Tyson, CIO.com