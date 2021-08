El COVID no es la única pandemia: las “otras cifras”

Si bien la crisis sanitaria de coronavirus ha sido un acelerador digital sin precedentes, también dio cabida a hackers y organizaciones criminales que han aprovechado esta y los actos delictivos por Internet y ciberataques han aumentado de manera proporcional a todos estos avances dando nacimiento a un nuevo termino: La ciberpandemia.

El confinamiento y distanciamiento social provocado por la crisis sanitaria de COVID-19 ha afectado de manera profunda la forma habitual de producir, comprar, ofrecer servicios, viajar, etcétera. Sin embargo, con el paso del tiempo vamos entendiendo las ventajas de esto, especialmente en cuanto a tecnología se refiere. descubrimos que el teletrabajo es posible, las corporaciones han logrado realizar mejoras exponenciales en sus sistemas, se han generado nuevas herramientas para coordinar eventos virtuales masivos, el Internet de las Cosas ha tomado fuerza con nuevos rumbos y la educación a todos niveles se ha tecnificado. En resumen: La pandemia ha sido un acelerador digital sin precedentes.

Para poner esto en perspectiva, el streaming de video ha crecido un 40% promedio mundial en el último año y el uso de Internet se ha incrementado en un 70% (1).

Para Zoom, herramienta de videoconferencia, esta pandemia ha representado un crecimiento de uso de la herramienta de 30x, su valor de capitalización subió de 15 mil millones a 58 mil millones de dólares a tan sólo dos meses de declararse la pandemia y registrando un pico de 300 millones de usuarios diarios (2).

Pero no todo es “miel sobre hojuelas” para la industria de tecnologías de información. Hackers y organizaciones criminales también han explotado este fenómeno y los actos delictivos por Internet y ciberataques han aumentado de manera proporcional a todos estos avances dando nacimiento a un nuevo termino: La ciberpandemia.

En 2020, los hackers de todo el mundo se habían apoderado de 36 mil millones de registros personales de distintas fuentes (3), el número de sites maliciosos se incrementó en un 22%, los ataques de tipo ransomware/malware han aumentado un 36%, el phishing se ha incrementado en un 59% y los fake news han tenido un crecimiento del 14%.

Lo más preocupante es que estos números continúan en alza, ya que la Interpol reporta “un importante movimiento de los ataques dirigido a personas y pequeños negocios moviéndose al ataque de grandes corporativos”.

Las principales áreas de preocupación rondan en:

Estafa en línea (Phishing) donde se busca obtener información en especial claves de acceso de las victimas esto mediante mensajes y correos electrónicos en su mayoría;

Malware disruptivo (DDoS y Ransomware) donde buscan afectar la infraestructura tecnológica de las organizaciones y solicitar un pago para la liberación de las mismas;

Ataques de cosecha de datos (Remote Access Trojan, infostealers, spyware y banking Trojans) donde los criminales buscan apoderarse de claves de entrada, cuentas bancarias e información personal de los usuarios para hacer mal uso de ella;

Dominios Maliciosos (Malicius Sites) donde han hecho uso de noticias y temas relacionados con la pandemia para atraer usuarios que se registren y poderse apoderar de su información.

Estos puntos marcan un claro llamado a las organizaciones para fortalecerse en temas de seguridad, protección de la información y protección de accesos en sus infraestructuras de tecnologías de la información. El uso de estrategias claras y precisas en contra de estas formas de ciberataques puede marcar la diferencia entre la continuidad operativa o la perdida de dinero, confianza de los clientes o reputación en el mercado.

La moraleja es sencilla: Si podemos aceptar que la tecnología ha ayudado en la digitalización de nuestras sociedades y la continuidad de nuestras vidas con un apoyo virtual, debemos proteger y custodiar ese apoyo con más cuidado y decisión que nunca.

Al depender más de la tecnología, hay ahora más aspectos de nuestra cotidianidad expuestos a los ataques cibernéticos, por lo que lentamente la ciberseguridad deja de ser una cuestión que sólo concierne a las grandes corporaciones y se vuelve, urgentemente, un tema de agenda pública para sostener los avances que hemos logrado gracias a la implementación de herramientas y soluciones digitales que construyeron esta nueva normalidad, la cual no debemos dar nunca por sentada.

Manuel Belaunzarán, director de Preventa de Neoris.

