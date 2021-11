El crecimiento exponencial de las empresas pasa por la cultura de la innovación: el caso Rappi

En el mundo de los negocios, la prospección de futuro también consiste en analizar lo incierto, con diferentes contextos y situaciones. El año pasado, por ejemplo, nos dejó una gran lección en este sentido. Las empresas se están transformando todo el tiempo.

No terminamos con una transformación y enseguida llega otra. Es un cambio rápido, dinámico, confuso y nada lineal. Las empresas que apuntan hacia un crecimiento exponencial siguen esta trayectoria. De hecho, implica algunos desafíos, pero ciertamente vale la pena atravesarlos.

Hace 14 años, Steve Jobs anunciaba la creación del primer iPhone, un dispositivo, según él, revolucionario, que abriría al mundo una capacidad inimaginable hasta ese momento para la innovación de la telefonía celular. Jobs no inventó el smartphone, aunque fue disruptivo al quitar el teclado físico de los dispositivos, enfocándose en la facilidad de uso y brindando una interacción entre software y hardware. Sin lugar a duda, este dispositivo transformó toda la industria de la telefonía celular y la forma en que las personas se comunican, de una manera inimaginable en ese entonces. Y aceleró el crecimiento exponencial de Apple a nivel mundial.

La empresa creada por Jobs no está sola en este camino. Desde el consumo de bienes y servicios hasta la salud, son varios los segmentos que han avanzado en la última década con una evolución tecnológica a un ritmo sin precedentes. Es aquello que Azeem Azhar, creador de la plataforma Exponential View, denomina “era exponencial” en su libro The Exponential Age: How Accelerating Technology is Transforming Business, Politics and Society.

De acuerdo con su visión, estamos en medio de un cambio radical en la sociedad, impulsado por una serie de tecnologías exponenciales que están transformando la forma en que vivimos e interactuamos entre nosotros y con el mundo que nos rodea.

A medida que la IA, la biología sintética, las energías renovables, por mencionar algunas, maduran, van transformando la forma en que las industrias, las economías y las sociedades se reorientan en torno de estas tecnologías.

Lo caótico es transformador

Y este cambio sólo puede ocurrir de manera no lineal y caótica, a diferencia del pasado. Antes, el pensamiento en las empresas era lineal, basado en la suposición de que el cambio tardaría décadas en ocurrir, y no meses, como vivimos ahora.

El ritmo de las transformaciones impulsado por la transformación digital y la velocidad con la que la sociedad absorbe y se adapta a los nuevos parámetros es sorprendente, incluso para los estudiosos como Azhar.

Lo que vimos en las últimas décadas es que todas las empresas que nacieron o abrazaron esta cultura de la innovación se convirtieron en negocios exponenciales –Netflix, Airbnb, Spotify, sólo por citar algunos de los negocios digitales exitosos de este movimiento. Actuando como un socio que brinda soluciones de conectividad y tecnología para empresas de los más variados sectores, acompañamos (y ayudamos a desarrollar) las innovaciones que han ido dando forma a este nuevo momento, la 4ª Revolución Industrial. Recientemente, nos reunimos virtualmente para compartir esas experiencias entre empresarios durante el foro Lumen LATAM, realizado en agosto.

La tecnología de las cosas increíble: el caso Rappi

Uno de los casos presentados fue el del socio Rappi, empresa unicornio colombiana, creada en 2015, que ya ha tenido éxito en otros países de América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, Costa Rica y Uruguay.

Juan Sebastián Rúales, uno de los fundadores y director global de nuevos negocios, habló sobre la historia de la empresa, enfocándose en la transformación y crecimiento exponencial de esta trayectoria. Una vez más, el pensamiento disruptivo siempre estuvo presente en el modelo de negocio que apuesta por la verticalidad de una serie de funciones específicas para sus usuarios.

Actualmente, además de centrarse en las entregas ultrarrápidas y en el servicio de suscripción, Rappi invierte en alianzas con el sector bancario para ofrecer una forma inteligente de crecimiento y cambio de la mentalidad financiera. Cuando Rappi y todas estas empresas innovadoras comenzaron a operar, no se imaginaron que recorrerían el camino que los trajo hasta aquí. Pero todas compartían la creencia de que el futuro podría ser revolucionario. Y que la tecnología y el pensamiento exponencial serían la plataforma para que sucedieran las cosas increíbles.

_____________________

Marcos Malfatti, Presidente de Lumen Brasil.