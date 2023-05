El DR esencial que los líderes de TI no pueden pasar por alto

Con demasiada frecuencia, las empresas ignoran la parte de relaciones públicas en sus planes de DR (Disaster Recovery), una omisión que puede tener peores consecuencias comerciales que las causadas por el desastre en sí.

Hace varios años, un terremoto golpeó una comunidad de la costa oeste de Estados Unidos y dejó fuera de línea a casi todos los centros de datos. Hubo cortes eléctricos regionales e interrupciones en las comunicaciones, y los sistemas fallaron.

Es un recuerdo vívido porque yo era el CIO de una institución financiera del área en ese momento.

Pasamos al modo de conmutación por error de recuperación ante desastres, con todas las personas del área de TI enfocadas en hacer que los sistemas volvieran a funcionar. Nuestros respaldos de batería, respaldos del sistema y contingencias eran buenos, por lo que confiábamos en que volveríamos a tener todo en línea tan pronto como se restauraran las redes eléctricas y de comunicaciones regionales, pero no vimos el otro lado del desastre.

Ese otro lado eran las relaciones públicas: las comunicaciones con las partes interesadas y el público sobre lo que estaba sucediendo y cuándo esperábamos recuperar los sistemas.

Y como sabe cualquier CIO que haya lidiado con una experiencia similar, la pieza de relaciones públicas que a menudo se pasa por alto puede poner en peligro incluso los planes de recuperación ante desastres más a prueba de balas.

Anatomía de un desastre PR DR

Así es como se desarrolló un escenario de comunicaciones y relaciones públicas bastante difícil a raíz de aquel escenario de recuperación ante desastres.

Cuando ocurrió el terremoto y los sistemas se desconectaron por primera vez, a los clientes de las sucursales bancarias les preocupaba que los sistemas estuvieran desconectados porque querían completar sus transacciones. Pudimos continuar con el negocio sin los sistemas de TI porque teníamos personal en las sucursales que aún recordaba cómo mantener los libros de contabilidad manuales para poder ingresar los datos de las transacciones más tarde cuando los sistemas volvieran a estar en línea.

Por supuesto, a los clientes todavía les preocupaba que los sistemas no estuvieran disponibles y querían saber que su dinero estaba seguro. Un cliente le preguntó a un cajero en una sucursal local cuándo pensaba que volverían los sistemas y el cajero respondió: “Realmente no lo sé. Creo que escuché que el centro de datos estaba dañado”.

En cuestión de minutos, los reporteros de la radio y los periódicos locales estaban llamando. Habían escuchado que el centro de datos de la institución financiera estaba dañado y querían saber si podíamos continuar con las operaciones. La ansiedad se acumuló en la comunidad y comenzó a provocar una corrida bancaria. Dado que los teléfonos fijos aún funcionaban, nos pusimos a trabajar llamando a las partes interesadas, la junta, los medios locales, los funcionarios del gobierno local, etc., para poder calmar la situación.

Entonces nos dimos cuenta que el verdadero desastre contra el que estábamos luchando eran las Relaciones Pública (PR), no la Recuperación ante Desastres (DR). Eso nos hizo repensar nuestro enfoque. Desde entonces, me he llevado esta lección mientras consulto con otras organizaciones sobre la importancia de tener una estrategia de relaciones públicas bien desarrollada que pueda coincidir con lo que hace usted con la recuperación del sistema en un desastre.

7 pasos para consolidar su plan PR/DR

La lección aprendida fue que no era sólo lo que hacía para recuperarse de una interrupción del negocio, sino cómo se comunicaba al respecto. Esta lección es oportuna hoy, porque aún me encuentro con muchas empresas y sucursales que tienen planes de recuperación ante desastres de TI, pero que operan sin un plan formal de comunicaciones ante desastres.

Aquí hay siete pasos que usted puede seguir para solidificar el lado de relaciones públicas de su plan de recuperación ante desastres:

1. Desarrolle un guión de comunicaciones e inclúyalo en su plan de DR

Las comunicaciones variarán según la naturaleza de la interrupción del negocio, pero hay elementos básicos del mensaje que deben transmitirse, como el compromiso de la empresa de mantener a todos informados sobre el progreso, o informar a las partes interesadas y a los clientes sobre el problema, etc.

Las partes genéricas de estas comunicaciones se pueden programar por adelantado. Si lo hace, ayudará a los comunicadores, que pueden estar nerviosos por derecho propio e inseguros sobre qué decir. También prevé que las comunicaciones en toda la organización permanezcan consistentes. Los guiones de mensajes se pueden incluir en el plan PR/DR.

2. Definir una cadena de mando de comunicaciones

Cuando ocurre un desastre, éste lo informan quienes lo experimentan primero y luego lo comunican a los demás. En el plan de comunicaciones de RP, debe haber una cadena de mando definida para la comunicación que designe quién recibe primero la información de RD y luego el orden en que se difunden las noticias.

En muchos casos, el área TI, o cualquier otra que esté experimentando inmediatamente la interrupción del negocio, informa el desastre. Usando una cadena de mando de comunicaciones, la información de DR debe transmitirse a la dirección ejecutiva. A partir de ahí, Marketing/PR puede hacerse cargo de la distribución de mensajes al mundo exterior y a los mandos intermedios, quienes luego pueden transmitirlos a sus supervisores y personal.

Es importante mantener esta cadena de mando de comunicaciones, porque si se rompe, el mensaje puede confundirse, generando un pánico innecesario en los empleados, clientes y partes interesadas.

3. Identificar voceros de respaldo para los comunicadores designados

Por cada persona designada como vocero en un árbol de comunicaciones DR/PR, debe haber personal de respaldo. Hace algunos años, estaba visitando a un gerente de TI en una empresa que había sido golpeada por el huracán Katrina. Durante el desastre, la empresa perdió a varios miembros del personal clave en TI y marketing, por lo que otros tuvieron que intervenir y cubrir.

4. Identificar los medios de comunicación

Los medios locales y el público querrán saber qué pasó. Incluso podrían llamar a TI directamente. Esto se puede evitar cuando Marketing/PR se hace cargo y se pone en contacto con el exterior.

Si el desastre es un problema de TI, la administración de TI debe trabajar enérgicamente con Marketing para desarrollar mensajes apropiados para fuentes externas sobre la naturaleza del desastre, cuándo se anticipa la recuperación y cómo se brindarán las actualizaciones.

5. Ensayar el plan PR/DR

Las áreas de TI y Recursos Humanos a menudo coordinan reuniones anuales con el equipo de administración para repasar el plan de recuperación ante desastres y asegurarse de que el plan cubra todo. Se debe realizar un recorrido similar con la parte de relaciones públicas del plan de recuperación ante desastres.

6. Formar a los empleados para delegar hacia arriba

Los empleados a los que no se les asignan responsabilidades de comunicaciones de DR (esto incluye al personal de TI) deben derivar a los clientes y partes interesadas a sus gerentes. Esto ayuda a garantizar comunicaciones precisas y reduce la posibilidad de difundir información inexacta.

7. Recuerde que DR es un problema comercial, no un problema de TI

Probablemente haya algunos CIO que se pregunten por qué la parte de relaciones públicas de una recuperación ante desastres debería afectar a TI, pero lo hace. Esto se debe a que demasiadas empresas aún sienten que TI es dueña de DR.

La recuperación ante desastres y la continuidad del negocio no son propiedad exclusiva de TI. Este es un tema que el CIO puede necesitar discutir con el CEO, la junta y otros ejecutivos.

El mensaje es que su área de TI puede asumir el papel de “recuperador” ante un desastre inducido por el sistema, pero la otra parte de la recuperación consiste en asegurar a las partes interesadas y a clientes externos que la empresa realmente controla el desastre.

Mary Shacket, CIO.com