El e-learning empresarial como estrategia de capacitación para el talento humano

Uno de los comportamientos post pandemia que se intensificó y que ha permanecido en la actualidad es el uso de la tecnología para facilitar la capacitación y la actualización tanto de líderes, como de colaboradores dentro de las empresas. Gracias al e-learning, o aprendizaje electrónico, todos los equipos de trabajo pueden mejorar sus habilidades en liderazgo, planeación de objetivos o en la documentación de los procesos de sus colaboradores a través de diversas herramientas informáticas que puedan adaptarse a los tiempos de cada persona.

Según los datos de Tech Jury, las organizaciones que implementan el e-learning empresarial pueden aumentar hasta el 42% de sus ingresos, dato que no deja de sorprender, ya que 2 de cada 5 compañías de Fortune 500 utilizan esta herramienta educativa para fortalecer las competencias de su personal.

En México y otros países como España y gran parte de Sudamérica, Methodia, ha innovado en el e-learning para empresas, especializándose en la documentación de procesos en la que cualquier entrepreneur puede aprender de manera autodidacta, muy DIY (Do It Yourself) con cursos pre grabados o como si fuera un salón de clases a distancia con sesiones virtuales en tiempo real a través de su plataforma para emprendedores Methodia School.

Dichos recursos nos muestran cómo el ordenamiento y clasificación de los procesos son las claves principales para un flujo de trabajo efectivo dentro de las empresas, sin importar su giro comercial. A través del e-learning en Methodia School se refuerzan las habilidades de todos los miembros de una organización en temas como Planeación estratégica, Procesos in House, Recursos Humanos y Onboarding, KPIs, OKRs, BSC y más conocimientos útiles para la organización de una compañía ya establecida o para cualquier tipo de emprendimiento, ya que el reconocimiento de los procesos dentro de una empresa es un paso imprescindible para el crecimiento de los negocios.

Los actuales usuarios de esta plataforma digital revelan parte del panorama actual de las personas interesadas en esta forma de aprendizaje, ya que en su mayoría se encuentran entre los 22 y 55 años de edad, con un nivel socioeconómico principalmente A/B, C+, los cuales son alumnos con características autodidactas y con interés en dar más formalidad a sus emprendimientos a través de la documentación de sus actividades, designación de responsabilidades de cada colaborador y más temas enfocados en dar un orden estructural.

La importancia de que todos los miembros de una organización conozcan los principales procesos internos es vital para evitar errores o una mala comunicación entre los colaboradores que ponga en riesgo las finanzas de la empresa o no se cumpla con los objetivos establecidos. Por ello, Methodia School profundiza dichos conocimientos a través de su plataforma digital en la que empresarios y entrepreneurs, así como sus respectivos equipos de trabajo puedan capacitarse constantemente de manera didáctica y práctica.