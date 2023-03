El “Llamamiento de Roma para la ética de la IA”: ¿deberían los CIO prestarle atención?

Microsoft e IBM renovaron recientemente su apoyo al “Llamamiento de Roma para la ética de la IA”, que describe seis breves principios para guiar el desarrollo y el uso de la Inteligencia Artificial en las organizaciones.

A medida que las empresas recurren cada vez más a la Inteligencia Artificial (IA) para respaldar, acelerar o incluso suplantar la toma de decisiones humana, se han hecho llamados para que el uso y el desarrollo de la IA estén sujetos a un poder superior: nuestro sentido colectivo del bien y del mal.

Una de esas entidades que sopesa la necesidad de una ética de la IA es el Vaticano, que hace exactamente tres años, el 28 de febrero de 2020, reunió a representantes de Microsoft e IBM para firmar por primera vez el “Llamado de Roma para la ética de la IA” (foto principal), un compromiso para desarrollar la IA. que sirve a la humanidad en su conjunto.

Este compromiso ético, que reúne a líderes religiosos y de alta tecnología, así como a universidades y entidades gubernamentales, se renovó en enero de 2023, con representantes de las religiones musulmana y judía uniéndose al Vaticano.

En muchos sentidos, el “Llamamiento de Roma” es simbólico y hace cumplir los principios que muchos proveedores y empresas de TI ya están adoptando en torno al uso y desarrollo de la IA. Pero también eleva el perfil de un problema emergente que tiene un impacto real en las personas de todo el mundo, algo que los CIO deben considerar en sus enfoques de la IA.

Sentando las bases

IBM y otros en la industria de TI habían estado pensando en la ética de la IA desde mucho antes de firmar el “Llamamiento de Roma”, explica Christina Montgomery, directora de privacidad de la compañía y presidenta de su junta de ética de IA.

“Es esencialmente una reiteración de los principios que habíamos adoptado internamente, que Microsoft había adoptado internamente y que varias empresas estaban adoptando o pensando en ese momento”, asegura.

Es natural que IBM, una empresa que remonta sus orígenes a más de un siglo, adopte una visión más holística de su tecnología, dice. “Somos muy diferentes culturalmente de muchas empresas de nuevas tecnologías y pensamos profundamente en la tecnología que estamos poniendo en el mundo”.

La reflexión profunda sobre la ética de la IA es algo que IBM está fomentando de otras maneras, apoyando el desarrollo de una red de universidades que incorporarán los principios del “Llamamiento de Roma para la ética de la IA” en sus currículos, algo que eventualmente conducirá a una nueva generación de graduados mejor equipados para considerar tales preguntas.

Los seis principios

El “Llamamiento de Roma” en sí consta de un preámbulo y seis principios breves a los que se comprometen los partidarios. En su totalidad, son:

Transparencia: los sistemas de IA deben ser comprensibles para todos. Inclusión: Estos sistemas no deben discriminar a nadie porque todo ser humano tiene igual dignidad. Responsabilidad: Siempre debe haber alguien que se responsabilice de lo que hace una máquina. Imparcialidad: los sistemas de IA no deben seguir ni crear sesgos. Fiabilidad: la IA debe ser fiable. Seguridad y privacidad: Estos sistemas deben ser seguros y respetar la privacidad de los usuarios.

Si bien los proveedores de software Microsoft e IBM fueron las dos primeras empresas en respaldar el Llamado de Roma, su espíritu está dirigido de manera más amplia a cualquier organización que utilice la tecnología, en empresas, gobiernos y sociedad civil.

Será más fácil para las empresas cumplir con algunos de estos principios que con otros. La confiabilidad y la seguridad se pueden tener en cuenta en todos los niveles, pero es posible que los CIO deban integrar la inclusión y la imparcialidad en los requisitos del proyecto en una etapa temprana.

El principio de responsabilidad requerirá una aceptación más amplia, ya que requiere un cambio cultural para evitar culpar a un algoritmo por decisiones no deseadas, ya sea basado en IA o no.

Sin embargo, la transparencia es otra cuestión.

Obstáculos para contestar la llamada

Shlomit Yanisky-Ravid, profesor invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, afirma que a menos que entendamos lo que realmente está haciendo una IA, no podremos pensar en los problemas éticos que la rodean. “Ahí es donde veo muchas brechas y conflictos entre la industria y las demandas éticas y legales”, señala.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea ya incluye disposiciones que algunos académicos interpretan como un derecho a la explicabilidad del software en general. Los artículos 13 a 15 otorgan a quienes están sujetos a los efectos de decisiones automatizadas el derecho a “información significativa sobre la lógica involucrada”.

Para Montgomery, de IBM, está claro: “Usar modelos de IA en sus operaciones que no se puedan explicar, que no sean transparentes, podría tener consecuencias no deseadas”.

Pero hay un problema, advierte Yanisky-Ravid: “Podemos hablar de transparencia, podemos hablar de explicabilidad, pero realmente no podemos hacer que suceda, al menos por ahora”.

Su especialidad es el derecho de propiedad intelectual, donde la opacidad de los sistemas de IA está generando casos interesantes que involucran el derecho moral de las IA a ser reconocidos como inventores o creadores.

Algunos de esos casos involucran a Stephen Thaler, creador de una herramienta de IA llamada Dabus que usó para diseñar un novedoso contenedor de comida. Sus intentos iniciales de acreditar a Dabus como co-inventor en solicitudes de patentes en todo el mundo fueron rechazados, y las autoridades de patentes insistieron en que solo un ser humano podría ser responsable del proceso de invención. Sin embargo, Thaler luego ganó un caso en apelación: IP Australia, la agencia gubernamental, reconoció a Dabus como inventor. Otras apelaciones están en curso.

Algunos pueden desanimarse por el hecho de que los primeros signatarios de la convocatoria incluyeron a un representante de la Academia Pontificia de la Vida, un grupo de expertos en ética dirigido por la Iglesia Católica, pero Montgomery de IBM dice que nunca tuvo la intención de ser sólo una convocatoria religiosa. “El objetivo es extenderlo tanto como sea posible”.

Independientemente de sus creencias, los CIO deberían abordar las cuestiones éticas en torno a la IA en este momento, asegura. “Si usted espera, será demasiado tarde”, concluye.

Peter Sayer, CIO.com