El primer vistazo al Wi-Fi 7

La omnipresente tecnología Wi-Fi no sólo ha permitido que se convierta en una de nuestras principales herramientas de comunicación, sino que también es ahora vista como un servicio social básico que es reconocido globalmente. De acuerdo con el documento Covid-19 and the Economic Value of Wi-Fi, propuesto por la Wi-Fi Alliance, el tráfico global de Wi-Fi aumentó en un 80% durante la epidemia. A lo largo del día, y en particular durante el periodo laboral de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el tráfico máximo de Wi-Fi incrementó en un 94%, llegando a duplicar su valor antes del crecimiento de la pandemia.

Desde su creación en 1997, Wi-Fi ha sufrido 7 generaciones de evolución estándar, desde la primera generación 802.11 hasta la más reciente 802.11be, esto es Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 heredó el espectro de 6 GHz del Wi-Fi 6 E con la base de 2.4 GHz y 5 GHz. Disfrutando de tecnologías innovadoras como operaciones multi-link, Wi-Fi 7, mejora profundamente el espacio disponible de recursos e incrementa el rango teórico de Wi-Fi a 30 Gbps por segundo. Consiguiendo un incremento 3 veces mayor con respecto al Wi-Fi 6.

Generaciones de estándares Wi-Fi

Huawei ha sido un participante activo en la formulación de estándares para la industria Wi-Fi, y activamente contribuye al futuro de la industria entera. Por ejemplo, el Dr. Osama, de Huawei, ha servido como el jefe del equipo de trabajo 802.11ax (Wi-Fi 6), y el Dr. Edward, como editor técnico del equipo de trabajo 802.11 be (Wi-Fi 7), ambos han estado completamente involucrados en la formulación y lanzamiento del estándar Wi-Fi 7.

A lo largo de los años, Huawei se ha comprometido a invertir una vasta cantidad de capital humano y de recursos materiales en la formulación de estándares Wi-Fi. De acuerdo con un reporte público lanzado en 2021, Huawei ha registrado el número más elevado de contribuciones estándar para Wi-Fi 4, 5, 6 Y 7. Hasta ahora, Huawei ha acumulado muchas tecnologías innovadoras y patentes, ha sido el líder en la industria del estándar Wi-Fi.

Posición de contribución al estándar de Wi-Fi. Fuente: IPlytics 2021

El 20 de septiembre, Huawei lanzó la primera AP de Wi-Fi 7 para empresas en HUAWEI CONNECT 2022 en Bangkok, ayudando a las empresas a desarrollar aplicaciones más innovadoras.

Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T.

Rendimiento ultra alto: características innovadoras de software como el CoSR y multi-OFDMA, han mejorado en gran medida el espectro de utilización y aumentado la velocidad máxima a 18.67 Gbps.

Implementación CoSR.

Experiencia óptima: después de que el radio de 6GHz de AP es cambiado a 5GHz, el AP funciona con un radio de 2.4 GHz y dos de 5GHz. Además, las antenas de Zoom dinámico Incluidas en el sistema del AP pueden adaptarse inteligentemente a escenarios omnidireccionales y de alta densidad.

Confiabilidad fenomenal: el innovador corte de interfaz de aire de Huawei y las funciones de recepción dual y recepción selectiva ayudan a controlar la latencia dentro de 10 ms y así logran una confiabilidad del 99.999%. Otra innovación es la arquitectura de hardware del AP, que reduce sus capas de placa de 5 a sólo 3 puntos. Sin placas reflectoras de antena, ya no se necesitan alimentadores ni cubierta de blindaje, lo que mejora significativamente la confiabilidad del hardware.

Implementación de corte de interfaz de aire.

Implementación de recepción dual y recepción selectiva.

Los puntos de acceso de la serie HUAWEI Air Engine Wi-Fi 7 abren la puerta a nuevas experiencias. Las tecnologías Wi-Fi innovadoras se pueden utilizar en una gama más amplia de escenarios. Por ejemplo, en los escenarios de colaboración remota Metaverso y XR, las innovadoras características de software de Huawei proporcionan un ancho de banda ultra alto, baja latencia y comunicaciones altamente confiables para lograr una respuesta en tiempo real. Además, los puntos de acceso Wi-Fi 7 pueden conectarse a un gran número de dispositivos IoT simultáneamente. Esto, a su vez, proporciona un rendimiento potente. Una excelente experiencia y una confiabilidad extraordinaria para ayudar a las empresas a construir un mundo inteligente de IoT.

Todas las comunicaciones inalámbricas deben obtener el derecho de paso (ROW) para las comunicaciones de interfaz aérea. El ROW se conoce a menudo como spectrum. Por ejemplo, la banda de frecuencia de 6 GHz adoptada por Wi-Fi 7 crea un espectro adicional de 1200 MHz que ofrece 7 canales de 160 MHz o 3 canales de 320 MHz. Aprovechando la banda de frecuencia de 6 GHz, el Wi-Fi 7 admite un ancho de banda ultra grande de al menos 30 Gbps, 2.4 veces el de la banda de frecuencia de 5 GHz.

Sin embargo, debido a la novedad que representa esta tecnología, las perspectivas para el uso comercial de Wi-Fi 7 son, por decir lo menos, difíciles. Esto se debe principalmente, a la ambigüedad de las licencias de espectro de 6 GHz y a una cadena industrial incompleta para Wi-Fi 7. Según los datos de la encuesta, sólo 25 de los 233 países y regiones han concedido explícitamente el uso de Wi-Fi 7, y más de 200 países y regiones no han formulado políticas claras para el uso de la banda de frecuencias de 6 GHz, lo que impone desafíos en la aplicación de las tecnologías Wi-Fi 7. El AP de Huawei AirEngine Wi-Fi 7 puede cambiar el radio de 6 GHz a 5 GHz y trabajar con un radio de 2.4 GHz, además de un radio dual de 5 GHz, abordando los desafíos anteriores, se prevé que los puntos de acceso Wi-Fi 7 se pondrán en uso comercial limitado de 2023 a 2024, mientras que la industria de Wi-Fi 6 ha entrado en la etapa de madurez, mientras que el Wi-Fi 6 seguirá siendo dominante durante los próximos 1 a 2 años.

Espectro de 6 GHz licenciado en países y regiones en el mundo. Fuente: Países habilitando Wi-Fi en 6 GHz (Wi-Fi 6E).

Huawei está y permanece comprometido a ayudar a todos sus clientes a construir redes inalámbricas rápidas, estables e inteligentes a través de tecnologías innovadoras. Para introducir las capacidades de software de Wi-Fi 7 a Wi-Fi 6, Huawei propone el marco técnico avanzado de Wi-Fi 6 que extiende el Wi-Fi 6 desde los escenarios del lugar de trabajo hasta la fabricación industrial. Además de varias características nuevas para Wi-Fi 7, el marco técnico avanzado Wi-Fi 6 de Huawei utiliza las tecnologías Wi-Fi 6 mediante la introducción de gigabits en toda la red, control inteligente en tiempo real, y detección de IoT de forma equilibrada.

Red de banda ancha en Gigabits: basados en tecnologías innovadoras exclusivas, como Antenas Inteligentes de zoom dinámico y CoSR, las conexiones de los dispositivos de la línea de producción alcanzan el rendimiento de gigabytes en toda la red, cumpliendo con todos los requisitos de rendimiento de las aplicaciones, así como la inspección de visión artificial en la línea de producción.

Control inteligente en tiempo real: Huawei propone 3 tecnologías innovadoras: el corte de la interfaz de aire, la recepción dual alimentada y selectiva, y la itinerancia sin pérdidas para proporcionar alta fiabilidad y latencia ultra baja para servicios en tiempo real. El corte de la interfaz de aire puede proporcionar una fiabilidad ultra alta y una latencia ultra baja del 99.999% a 10 ms para servicios periódicos, lo que ofrece una experiencia dedicada para los servicios. Además, la innovadora tecnología de recepción dual y selectiva proporciona un 99.999% de confiabilidad y la tecnología de itinerancia sin pérdidas garantiza cero pérdidas de paquetes y un retraso de entrega de itinerancia de menos de 10 ms.

IoT y sensado armonizado: el IoT de un sistema de producción es complejo y varios subsistemas no pueden comunicarse entre sí. Huawei lanzó la solución de convergencia Wi-Fi / IoT, que amplía las capacidades de IoT a través de ranuras integradas para IoT, puertos USB externos y chips IoT integrados para admitir protocolos de IoT como Bluetooth, RFID y ZigBee. Los AP AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei son compatibles con SD-IoT y proporcionan varias interfaces abiertas a través de módulos integrados. Las aplicaciones de terceros se pueden ampliar bajo demanda para detectar el estado de la terminal de IoT y procesar los datos de manera oportuna en el perímetro. Además, Huawei ha desarrollado el Protocolo iConnect que proporciona funciones como módulos de acceso y autenticación. iConnect permite a una red descubrir e identificar con precisión varias terminales IoT, lo que permite un acceso seguro y sin preocupaciones a las redes inalámbricas.

Huawei extiende las innovadoras tecnologías Wi-Fi a los escenarios de fabricación, lo que permite a los usuarios disfrutar de nuevas experiencias que se ofrecen de forma avanzada por Wi-Fi 7. Esto garantiza una transición perfecta a las tecnologías de próxima generación sin desperdiciar el capital de los clientes, cumpliendo con los requisitos de infraestructura de red de la mayoría de los escenarios empresariales para los próximos 3 años.

Por Richard Wu, Vicepresidente de Soluciones de Huawei Enterprise México.