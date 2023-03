El valor de la IA comienza con la gestión de la conversación de C-suite

Los CIO deben saber que la IA ha capturado la imaginación del público, incluidos sus colegas de negocios. El diálogo es clave para corregir conceptos erróneos y orientar la empresa hacia la creación de valor.

Todos los futuristas y pronosticadores con los que he hablado están convencidos de que la tecnología transformadora de los próximos siete años es la inteligencia artificial. Todo el mundo parece estar hablando de IA. Desafortunadamente, la mayoría de estas conversaciones no conducen a la creación de valor ni a una mayor comprensión. Y, como líder de TI, puede apostar que estas mismas conversaciones están repercutiendo en toda su organización, en particular, en el C-suite.

Los CIO deben saltar a la vorágine conversacional, descubrir qué partes interesadas están hablando sobre IA, hacer un inventario de lo que dicen, remediar los conceptos erróneos tóxicos y guiar la discusión hacia proyectos y procesos que crean valor.

Una breve historia de la exageración y el impacto de la IA

La IA ha sido parte de la conversación sobre TI desde que el término fue acuñado por el científico informático de la Universidad de Stanford, John McCarthy, en 1956. Las conversaciones sobre la IA generalmente han seguido múltiples oleadas de entusiasmo y valles de decepción por la tecnología. En 1983, la conversación predominante sobre la IA era “¡Viene, viene!” gracias en parte a The Fifth Generation: Artificial Intelligence and Japan’s Computer Challenge to the World de Edward Feigenbaum y Pamela McCorduck . Y luego, solo un año después, en 1984, un subconjunto de empresas emergentes de IA en Silicon Valley se derrumbó, dando paso espectacularmente a un período conocido como “el invierno de la IA”. En ese momento, las conversaciones de IA, cuando ocurrieron, generalmente concluyeron con la determinación “todavía no”.

Alrededor del cambio de siglo, la mayoría de nosotros sin saberlo, entramos en la era de la inteligencia artificial estrecha (ANI), a veces denominada “IA débil”. ANI es AI que se especializa en un área. John Zerelli, escribiendo en A Citizen’s Guide to Artificial Intelligence , afirma: “Todas las IA importantes que existen hoy en día son específicas de un dominio”, es decir, ANI.

El camino general a seguir para ANI ha sido que se mueve hacia un dominio determinado y de 7 a 10 años después se vuelve imposible competir/realizar esa tarea/actividad en particular sin IA. Los ejecutivos deben tener conversaciones tácticas con respecto a qué dominios y áreas de actividad, es decir, en la jerga de la IA, qué problemas definibles y metas medibles deben abordarse con qué recursos de ANI.

Para 2009 estábamos rodeados de ANI invisible, en forma de recomendaciones de compra, visualización y escucha; diagnósticos médicos; tareas de admisión a la universidad; colocación laboral; etc. Hoy en día, la ANI es omnipresente, invisible y fundamentalmente incomprendida. Ray Kurzweil, informático, futurista y director de ingeniería de Google, sigue diciéndole a la gente que si los sistemas de inteligencia artificial se declaran en huelga, “ nuestra civilización quedaría paralizada ”.

Hoy en día, la población en general no habla de manera sustantiva sobre la IA, a pesar del hecho de que los líderes de alto rendimiento que están a la vanguardia han llegado a la conclusión de que uno nunca puede superar a los que usan la IA de manera efectiva.

En La era de la IA: y nuestro futuro humano , Henry A. Kissinger, Eric Schmidt y Daniel Huttenlocher nos dicen que “la IA marcará el comienzo de un mundo en el que las decisiones se toman de tres formas principales: por humanos [que es familiar]; por máquinas [que se está volviendo familiar], y por la colaboración entre humanos y máquinas”. Las organizaciones necesitan tener conversaciones que detallen cómo se tomarán las decisiones críticas.

Tomando medidas prácticas

Las organizaciones necesitan tener conversaciones con cada empleado para determinar sus preferencias con respecto a qué tipo de asistencia de IA necesitan para maximizar su desempeño/compromiso.

Una de las conversaciones más importantes sobre la IA que no está ocurriendo lo suficiente hoy en día es cómo debería regularse. En su mega-best-seller Future Shock , aún relevante , mi exjefe Alvin Toffler profetizó correctamente un futuro intensivo en tecnología y aconsejó la necesidad de un defensor del pueblo tecnológico, “una agencia pública encargada de recibir, investigar y actuar sobre las quejas que tienen que ver con la aplicación irresponsable de la tecnología”.

Avance rápido hasta 2017 cuando el erudito legal Andrew Tutt escribió ” Una FDA para algoritmos “, en Administration Law Review , explicando la necesidad de un “pensamiento crítico sobre la mejor manera de prevenir, disuadir y compensar los daños que causan” y una agencia gubernamental específicamente diseñado para ese propósito.

Una de las conversaciones que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener es con nuestros representantes electos. Cuál es su posición, cuál es su comprensión de la IA: sus impactos y daños potenciales.

Demis Hassabis, CEO de DeepMind Technologies, la empresa adquirida por Google que creó AlphaGo, el programa que derrotó al campeón mundial de Go en 2016, advierte que la IA ahora está “en la cúspide” de poder crear herramientas que podrían ser profundamente dañinas para civilización humana.

Elon Musk, Martin Rees, astrónomo real, astrofísico y autor de On The Future: Prospects for Humanity , y el difunto Stephen Hawking han advertido sobre el mal uso, la incomprensión, la mala gestión y la regulación insuficiente de la IA.

John Brockman, quien se ha desempeñado como agente literario para la mayoría de los pensadores seminales en el espacio de la IA y es editor de Possible Minds: veinticinco formas de ver la IA , argumenta que “la IA es demasiado grande para cualquier perspectiva”. La mejor manera de expandir la comprensión de este tema increíblemente importante es entablar conversaciones. Y eso incluye dentro de las paredes de su negocio.

No permita que su organización se desvíe del camino con un enfoque demasiado entusiasta de la IA.

Thornton Mayo, CIO.com