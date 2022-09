Empleados de Google, en desacuerdo con la empresa por el contrato de defensa con Israel

El gigante de las búsquedas se enfrentó a críticas internas por su compromiso con proyectos de defensa que algunos empleados equiparan con el apoyo al apartheid.

Un grupo de empleados de Google está hablando una vez más en contra de los contratos de defensa de Google, esta vez pidiendo a la compañía que deje de lado su contrato del Proyecto Nimbus de 1.2 mil millones de dólares para el gobierno y el ejército israelí. Google se asoció con Amazon para ofertar por el proyecto.

Bajo la presión de los empleados, Google abandonó previamente un contrato de defensa del gobierno de Estados Unidos (Proyecto Maven) y rehuyó otro (JEDI).

En un video publicado en Youtube, un grupo de empleados de Google, incluidos personal palestino, judío, musulmán y árabe, expresaron su preocupación por el Proyecto Nimbus que, según afirman, proporcionará vigilancia y otras formas de poderosa tecnología de Inteligencia Artificial al gobierno y al ejército israelí. También se pronuncian en contra del “sesgo antipalestino” del que han sido testigos dentro de la empresa.

“Al hacer negocios con el apartheid israelí, Amazon y Google facilitarán que el gobierno israelí vigile a los palestinos y los obligue a abandonar su tierra”, informó el grupo que se autodenomina Diáspora judía en tecnología .

Si bien Google dijo que el Proyecto Nimbus es un mero contrato de computación en la nube para el gobierno israelí, un informe de The Intercept señaló documentos y videos de capacitación que mostraban que Google está brindando al gobierno israelí un conjunto completo de herramientas de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático que le darían capacidad a Israel para vigilar a las personas y procesar grandes cantidades de datos sobre la población palestina.

La protesta de los empleados de Google contra el Proyecto Nimbus ha sido encabezada por un empleado judío, Ariel Koren, quien renunció a la empresa esta semana después de protestar durante más de un año contra el proyecto y lo que ella llama los intentos de Google de silenciarla.

“En lugar de escuchar a los empleados que quieren que Google cumpla con sus principios éticos, Google busca agresivamente contratos militares y elimina las voces de sus empleados a través de un patrón de silenciamiento y represalias hacia mí y muchos otros”, escribió Koren en una carta. a sus colegas explicando su decisión de renunciar.

Koren, quien trabajó en la división de marketing de Google, habló por primera vez sobre el problema en un grupo interno para los empleados judíos de Google, pero dijo que algunos miembros del grupo la “pusieron en moderación”, prohibiéndole publicar cualquier cosa en el grupo.

Posteriormente, ella y otros empleados iniciaron el grupo Jewish Diaspora in Tech para continuar su protesta contra la empresa.

Cuando Koren renunció a Google, al menos otros 15 empleados publicaron testimonios en audio contra el sesgo “anti-palestino” de la empresa. Muchos de los activistas también están dando conferencias de prensa en una protesta en varias ciudades de Estados Unidos.

Gigantes tecnológicos enfrentan críticas por desacuerdos políticos

Los desacuerdos políticos entre los empleados han estado chocando con el desarrollo tecnológico y haciendo que la escasez de talento sea un problema aún mayor entre los gigantes tecnológicos que constantemente intentan superar la competencia con nuevos avances en IA y otras áreas.

Hace cuatro años, Google se vio obligado a poner fin a su participación en un gran contrato del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Proyecto Maven, que se suponía que usaría IA para interpretar información de video para apuntar a ataques con drones. Cuatro mil empleados de Google firmaron una petición exigiendo que la empresa y sus contratistas se mantengan alejados de la construcción de tecnología bélica.

Al ver esas protestas, cuando llegó la hora de presentar una oferta para otro proyecto del Departamento de Defensa llamado JEDI (Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta), Google decidió retirarse.

Los empleados de Microsoft y Amazon han hecho llamados similares contra proyectos que tienen inclinaciones políticas o implicaciones en las guerras. Los trabajadores de la tecnología en toda la industria han estado participando en varias protestas mientras se levantan y denuncian la injusticia .

Si bien Google ha estado a la defensiva en protestas anteriores, esta vez Google no parece estar retrocediendo, ya que redujo la contratación y empujó a los empleados a trabajar más duro .

En una clara señal de que la disidencia ya no sería tolerada en la empresa, la portavoz de Google, Shannon Newberry, habló con The New York Times sobre las acusaciones de Koren y expresó: “Prohibimos las represalias en el lugar de trabajo y compartimos públicamente nuestra política muy clara. Investigamos a fondo el reclamo de este empleado, como lo hacemos cuando surge cualquier inquietud”.

Varun Aggarwal, CIO.com