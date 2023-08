Empresas deben garantizar la protección de datos bajo cualquier ambiente: VeeamOn Tour 2023

Veeam realizó la cuarta edición de su VeeamOn Tour en la Ciudad de México, donde dieron a conocer tendencias, casos de éxito, estrategias y soluciones que ayudarán a las empresas a mejorar su protección de datos ante cada vez más entornos donde se mueve la información, desde multi-nube, híbridos, máquinas virtuales, contenedores y más.

Abelardo Lara, Country Manager para México de Veeam.

El evento dio inició con las palabras de bienvenida de Abelardo Lara, Country Manager para México de Veeam, quien destacó el crecimiento de la compañía en México, así como el aumento del interés de las organizaciones de todos los sectores y tamaños por una protección de datos más inteligente, automatizada, flexible, ágil y resiliente. “El mercado mexicano se está moviendo velozmente en adopción de nuevas tecnologías como ambientes multinube o contenedores, y en estos y más ambientes Veeam puede proteger su información, incluso ya tenemos casos de éxito en el país donde garantizaron el estado de sus datos bajo este y cualquier ambiente. Nosotros podemos respaldar cualquier tipo de información e instancias que tengan nuestros clientes”, comentó.

Ransomware, el gran enemigo de la protección de datos

Durante años, diferentes especialistas han destacado a los datos como el activo más valioso de las organizaciones, sin embargo, garantizar que estén siempre disponibles para agilizar procesos y mejorar las decisiones de negocio conlleva a riesgos de protección, especialmente de ransomware. Según el Reporte de Tendencias de Ransomware 2023 de Veeam, un 85% de las organizaciones sufrieron un ataque ransomware en 2022, un 73% lo sufrió en más de una ocasión durante este periodo, atentando en un 93% contra los repositorios de respaldo.

“Estamos incorporando nuevas funcionalidades a nuestra plataformaVeeam Backup & Replication v12 para apoyar a las organizaciones con temas cada vez más complejos y que se encuentran en las prioridades de preocupación de los clientes, como el ransomware. Según nuestro último estudio de ransomware, 85% de las organizaciones sufrió al menos un ataque de este tipo durante el 2022; lo preocupante de esta cifra, es que sólo el 19% de ellos se pudieron recuperar sin pagar el rescate, incluso 1 de 4 usuarios que decidieron pagar el rescate no les devolvieron su información. En Veeam buscamos que nuestros clientes sientan la certeza de si en algún momento sufren un ataque que vulnere su información, podrán recuperarla sin pagar un sólo dólar”, aseguró Lara.

Julia Morgado, Product Strategy Technologist de Veeam.

Por su parte, Julia Morgado, Product Strategy Technologist de Veeam, destacó cómo esta nueva versión, presentada febrero de este año, cuenta además con un nuevo seguro de protección contra ransomware, ofreciendo una compesación monetaria que cubre el costo de la recuperación de datos por hasta 5 millones de dólares, en caso de que la empresa no logre recuperar su información ante un ataque ransomware. “En Veeam intentamos contar una historia sobre las consecuencias de no contar con un correcto respaldo de información. Aún muchas empresas no ven este punto como una parte importante de sus estrategias, piensan que a ellos no les va a pasar, sin embargo, cuando ocurre, las pérdidas van más allá del costo de una inversión en protección de datos y en un mundo cada vez más digital, la pregunta no es si les va a pasar, sino cuándo, y más vale estar preparados”, puntualizó.

Las organizaciones deben prepararse para ganar la guerra al ransomware, y dos puntos para lograrlo son la inmutabilidad y el almacenamiento instantáneo, así como adoptar mejores prácticas, como la Protección de Datos Moderna que la compañía presentó hace años y consiste en respaldos en 3-2-1-1-0, es decir, tener al menos 3 copias de sus datos; los datos críticos deben almacenarse en al menos 2 tipos diferentes de almacenamiento; 1 o más respaldos guardados fuera del sitio; 1 medio debe mantenerse aislado de la red e internet y programado como inmutable; y hacer pruebas de los DRP para garantizar que hay 0 errores.

“Latinoamérica se ha convertido en una región de interés para los atacantes y están tomando a las empresas desprevenidas. México es el segundo país de la región con más ataques ransomware, y, según nuestro estudio, tardan hasta 200 días en que una compañía se dé cuenta de que los atacantes están dentro, lo que provoca que muchas veces logren dañar información sensible sin que se den cuenta”, aseveró Morgado.

Por ello, dijo, las empresas deben protegerse en todos los frentes, al contar con seguridad de datos, múltiples dominios de resiliencia, seguridad basada en roles y multifactor de autenticación, respaldos inmutables y encriptación punto a punto; recuperación de datos con rápida respuesta en ataques cibernéticos, detección de cifrado de ransomware integrado, escaneo de datos online y offline, y restauración segura; y libertad de datos con respaldos automáticos, movilidad entre nubes e hipervisores, y protección contra pérdida de contraseñas de encriptación.

“Nuestra tecnología sirve como último punto de defensa ante cualquier ataque de ransomware. Tenemos una serie de herramientas que permiten reaccionar ante el ransomware antes, durante y después de un ataque, un ejemplo de ello es nuestra herramienta de monitoreo Veeam One, que detecta anormalidades en el entorno, funcionando de una manera proactiva antes de que estos intrusos logren acceder a los datos sensibles”, puntualizó Abelardo Lara.

Ante la inminencia de un posible ataque de ransomware, para una gran mayoría de las áreas de TI empresariales es urgente hacer una revisión de sus planes de recuperación, pues en muchos casos siguen presentando fallas, como una documentación no actualizada o errónea, falta de pruebas formales o reportes, información en silos, etcétera.

Los ejecutivos del VeeamON Tour México 2023 profundizaron sobre la infraestructura híbrida y multi-nube, los desafíos a la seguridad, la complejidad de las infraestructuras de TI y la funcionalidad de la tecnología de la compañía.

“Veeam ha evolucionado de una compañía de respaldo a una empresa que acompaña a las organizaciones en garantizar la continuidad del negocio. Hoy, la protección de datos es un asunto de negocio, no sólo del área TI, definiendo las prioridades de información para crear una estrategia robusta”, finalizó Abelardo Lara.

– Karina Rodríguez, Computerworld México.