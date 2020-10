Empresas eliminan firewalls heredados debido a los altos costos e incapacidad para detener los ciberataques

Más del 60% de las organizaciones creen que los firewalls heredados son ineficaces para prevenir ciberataques dañinos contra aplicaciones, centros de datos y datos en la nube, de acuerdo con el informe “Repensar los firewalls: seguridad y agilidad para la empresa moderna“, realizado por Ponemon a petición de Guardicore.

Como resultado, el 53% de los encuestados buscan activamente reemplazar los firewalls heredados con soluciones de seguridad modernas que sean más rentables, brinden mayor flexibilidad y puedan igualar la velocidad y agilidad que requiere la transformación digital. Dicho informe encuestó a más de 600 profesionales de seguridad en los EE. UU. para obtener información sobre cómo se utilizan los firewalls heredados en la empresa moderna.

El informe demostró cómo las tecnologías de seguridad heredadas, como la red y los firewalls de “próxima generación”, dificultan la agilidad y no protegen los datos y las aplicaciones en los centros de datos y los entornos de nube.

“Los hallazgos del informe reflejan lo que muchos CISOs y profesionales de la seguridad ya saben: la transformación digital ha dejado obsoleto el firewall heredado”, dijo Pavel Gurvich, cofundador y CEO de Guardicore. “A medida que las organizaciones adoptan la nube, IoT y DevOps para volverse más ágiles, las soluciones de seguridad de red anticuadas no solo son ineficaces para detener los ataques a estas propiedades, sino que en realidad obstaculizan la flexibilidad y la velocidad deseadas que esperan alcanzar”.

Conclusiones clave del estudio

● Los firewalls heredados no logran habilitar la confianza cero (Zero Trust): la confianza cero o Zero Tust ha surgido como un marco eficaz para ayudar a las organizaciones modernas a proteger la infraestructura de la nube, las fuerzas de trabajo distribuidas y las aplicaciones. Según el informe, mientras que el 49% de los encuestados ha implementado un modelo de seguridad Zero Trust hasta cierto punto, el 63% consideró que los firewalls heredados de sus organizaciones no están habilitando Zero Trust en toda la empresa.

● Los firewalls no detienen los ataques, dejan a las organizaciones vulnerables: las tecnologías de seguridad heredadas no minimizan la superficie de ataque y dejan cada vez más vulnerables a las organizaciones ante los ciberataques. El 61% de los encuestados dijo que los firewalls de sus empresas no podrían contener una brecha en el perímetro de su centro de datos, mientras que el 64% consideró que los firewalls heredados son ineficaces contra ataques modernos como el ransomware.

● Los firewalls heredados obstaculizan la agilidad y cuestan demasiado de mantener: las organizaciones creen cada vez más que los firewalls son perjudiciales para la transformación digital y carecen de la flexibilidad y velocidad necesarias para los entornos modernos. El 57% de los encuestados indicó que puede llevar de tres semanas a más de un mes cambiar las reglas del firewall para adaptarse a una actualización o una nueva aplicación. Esto está impulsando el desgaste de los firewalls, con más del 53% de las organizaciones que se alejan de los firewalls debido a los costos y la complejidad.