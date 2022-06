En qué se equivocan las empresas sobre la transformación de datos

Muchas organizaciones siguen luchando por aprovechar sus datos. Para volverse impulsadas por los datos, las organizaciones deben comprometerse a tratar los datos como un producto y a transformar su cultura.

Durante años, los líderes de TI y datos se han esforzado por ayudar a sus empresas a impulsar más los datos. Según la mayoría de las cuentas, las empresas están haciendo las inversiones necesarias, como lo demuestra la mayoría de los jefes de TI (52%) que afirman que el análisis de datos y el aprendizaje automático impulsarán la mayor inversión en TI en sus organizaciones este año, según el informe State of the de CIO.com. Encuesta de CIO.

Pero la inversión en tecnología por sí sola no es suficiente para que su organización se base en datos. Requiere la visión, la cultura y el compromiso correctos.

“Muchas organizaciones han tratado de tratar los datos como un proyecto”, comenta Traci Gusher, líder de análisis y datos de EY Americas. “No se puede tratar como un proyecto; tiene que ser tratado como una función. Hasta que las organizaciones comiencen a tratar los datos como una unidad operativa imperativa, continuarán luchando para obtener algún tipo de consistencia y calidad en los datos”.

Estos pasos estratégicos en falso pueden indicar un problema continuo en el nivel C, ya que los líderes de la empresa reconocen la importancia de los datos y el análisis, pero no logran realizar los cambios estratégicos y las inversiones necesarias para el éxito.

Un informe reciente de Alation y Wakefield Research encontró que el 71% de los líderes de datos están “menos que muy seguros” de que el liderazgo de su empresa vea un vínculo entre invertir en datos y análisis y mantenerse por delante de la competencia, y el 51% espera obtener la mitad o menos de la cantidad que dicen que necesitan. De hecho, dos tercios de los líderes de datos dijeron que el liderazgo de la empresa era un obstáculo para obtener la financiación que necesitaban; el 35% de ese grupo citó la falta de apoyo del liderazgo de la empresa y el 42% dijo que los líderes de la empresa hacen promesas, pero no las cumplen.

Un remedio para esta desconexión ha sido dar a los datos un asiento en la mesa de C-suite, con muchas empresas en los últimos años contratando directores de datos (CDO) para dirigir las iniciativas de datos. Pero en 2021, Harvard Business Review señaló que la permanencia promedio de un CDO es de dos a dos años y medio.

“No es porque estén desprotegidos”, explicó Gusher de EY. “Es porque no obtienen los recursos que necesitan, no obtienen los fondos que necesitan o se los considera ineficaces porque no están progresando. Creo que eso dice mucho sobre el tipo de compromiso que las organizaciones tienen que hacer con los datos para realmente mover la aguja”.

Lo que realmente funciona

Entonces, si el financiamiento y la atención de C-suite no son suficientes, ¿cuál es entonces la clave para garantizar que la transformación de datos de una organización sea exitosa? Las empresas que se comprometen a tratar los datos como un producto y a transformar su cultura son las que tienen éxito, asegura Doug Laney, miembro de innovación de estrategia de análisis y datos de West Monroe. Laney, ex analista vicepresidente distinguido de Gartner, estudió cómo las empresas usaban sus datos cuando estaba en la firma de investigación.

“Descubrimos que las empresas que tratan los datos más como un activo tienen una relación de valor de mercado a valor contable que es casi dos veces mayor que el promedio del mercado. Y las empresas que venden productos de datos o derivados de datos de algún tipo tienen una relación de valor de mercado a valor contable de 3 veces”, señala.

Según Alation, las empresas que tienen una sólida cultura de datos superan a sus pares. En su encuesta, Alation descubrió que el 90% de las empresas con culturas de datos de primer nivel alcanzaron o superaron sus objetivos de ingresos en los últimos 12 meses. La empresa define la cultura de datos como compuesta por tres disciplinas clave:

Búsqueda y descubrimiento de datos: esto es, la capacidad de encontrar rápida y fácilmente los datos correctos para un propósito específico.

esto es, la capacidad de encontrar rápida y fácilmente los datos correctos para un propósito específico. Alfabetización de datos: la capacidad de sacar conclusiones válidas de los datos, incluida la comprensión de los límites de interpretación y la conciencia de los sesgos comunes

la capacidad de sacar conclusiones válidas de los datos, incluida la comprensión de los límites de interpretación y la conciencia de los sesgos comunes Gobernanza de datos: el proceso general mediante el cual se gestionan los activos de datos para garantizar la confiabilidad y la responsabilidad, incluido el cumplimiento de políticas y regulaciones.

Las empresas con culturas de datos de primer nivel han adoptado ampliamente las tres disciplinas en todos los departamentos, dice Alation.

Por supuesto, construir una visión y una cultura en torno a los datos que lleven a su empresa a ese punto es el truco. El primer paso, según EY, es adoptar una estrategia visionaria de datos básicos. Dicha estrategia debe conectar cómo los datos informarán, respaldarán e impulsarán los planes comerciales estratégicos a corto y largo plazo de una organización. También debería reducir las amenazas identificadas en los planes de gestión de riesgos empresariales y ayudar a capitalizar las oportunidades. Esto requiere un equipo de datos dedicado con liderazgo, recursos y apoyo ejecutivo, afirma Gusher de EY.

“Con demasiada frecuencia, las empresas piensan que los datos son un problema tecnológico y no lo son”, agrega Gusher.

Anatomía de una estrategia de datos

Específicamente, EY señala que una estrategia de datos bien desarrollada debe incluir varias áreas clave:

Identificación de casos de uso de alta prioridad: esto debería servir como guía para la estrategia de datos, incluidas expectativas claras sobre la monetización de datos e informar la transformación de datos como un activo. También debe incluir el desarrollo de un suministro de datos, incluidas fuentes de datos tanto internas como externas. Un plan de gobierno de datos: este plan debe especificar cómo se administrarán los datos, incluidas las políticas, la administración y el modelo operativo para orquestar la administración de datos adecuada para el propósito. Plan de arquitectura de alto nivel: para permitir la ejecución de casos de uso y la gobernanza, la arquitectura de la organización debe estar informada por los tipos de tecnología necesarios para integrar, transformar, habilitar y consumir datos. Un plan para aumentar la alfabetización de datos: Es esencial democratizar los datos en toda la empresa y ponerlos en manos de los responsables de la toma de decisiones a nivel estratégico y táctico.

Un quinto elemento vital es lograr una gestión de cambios correcta, comenta Mike Giresi, director digital del fabricante de productos electrónicos Molex, y agrega que la clave para hacer que su empresa se base más en los datos es ayudar a todos a comprender por qué deben hacer las cosas de manera diferente.

“Creo que la razón principal por la que la mayoría de estos esfuerzos fracasan es que el aspecto de la gestión del cambio no debería consistir solo en capacitar a las personas sobre cómo hacer algo mejor”, dice Giresi. “Realmente se trata de conectarlos con por qué deberían querer hacerlo de manera diferente y luego incentivarlos con una cultura que refuerce eso. No tiene nada que ver con la tecnología. Tiene todo que ver con la comprensión de la propuesta de valor contra la que se está desempeñando la empresa”.

Y este esfuerzo de cambio debe provenir de lo más alto, añade Giresi, lo que requiere mucho compromiso del CEO.

“Es fantástico que las bases estén conectadas con él y lo apoyen, pero en última instancia tendrá que cambiar el modelo mental del liderazgo de la unidad de negocios en términos de lo que valoran y cómo apoyan e incentivan el cambio”, asevera.

Y eso hace que educar al C-suite sobre la importancia de la transformación de datos sea una tarea clave del CIO en la actualidad.

Thor Olavsrud, CIO.com