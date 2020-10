Estados Unidos demanda a Google por monopolio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Google, alegando que la compañía ha desarrollado una conducta anticompetitiva para preservar sus monopolios de búsqueda.

Un total de 57 páginas completan la demanda presentada ante los tribunales en Washington, donde la acusación principal destaca la práctica monopolística de Google al imponer acuerdos restrictivos a su competencia, dominando así el mercado, donde alcanza una cuota del 80%.

Entre sus alegatos, el Departamento de Justicia de EEUU, hace mención a los miles de millones de dólares que Google paga a fabricantes de teléfonos inteligentes como Apple, Samsung y otros para que el motor de búsqueda sea el predeterminado en sus dispositivos.

La acusación no es novedad, pues el buscador más famoso del mundo ya ha estado bajo la lupa con anterioridad ante acusaciones de usar su popular función de búsqueda para favorecer sus productos, como YouTube, así como a grandes anunciantes. Compañías como Yelp han argumentado que son mejores que Google para ayudar a los consumidores a encontrar algunos servicios, pero que a menudo aparecen en las búsquedas bajo un cuadro de recomendaciones de Google, lo que resulta en menos clics.

Desde Google han emitido un comunicado alegando que: “La búsqueda de Google ha puesto la información del mundo al alcance de más de mil millones de personas. Nuestros ingenieros trabajan para ofrecer el mejor motor de búsqueda posible, mejorándolo y afinándolo constantemente. Creemos que es por eso que una amplia muestra representativa de estadounidenses valora y a menudo ama nuestros productos gratuitos”.

Según la compañía, la demanda del Departamento de Justicia de los EE.UU. tiene muchos defectos. “La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas. La queja del Departamento de Justicia se basa en dudosos argumentos antimonopolio para criticar nuestros esfuerzos por hacer que la Búsqueda de Google esté fácilmente disponible para las personas” expresaron y añadieron: “Sí, como muchas otras empresas, pagamos para promocionar nuestros servicios. Por lo tanto, negociamos acuerdos con muchas empresas para obtener espacio en esos estantes al nivel de la vista. Pero seamos claros: nuestros competidores también están fácilmente disponibles, si deseas utilizarlos”.

Para concluir, Google explica que la ley antimonopolio estadounidense está diseñada para promover la innovación y ayudar a los consumidores, no inclinar la balanza en favor de competidores en particular ni dificultar que las personas obtengan los servicios que desean. “Confiamos en que un tribunal determinará que esta demanda no cuadra ni con los hechos ni con la ley”.

Todo parece indicar que estamos ante una larga batalla legal sobre si Google ha abusado de su poder o si por el contrario, ha actuado de forma completamente legal.