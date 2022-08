¿Están las pymes invitadas a la fiesta de la transformación digital?

Hay valor para las empresas de menor tamaño en aumentar las inversiones en transformación digital. Hacerlo es fundamental para su supervivencia.

Si bien las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las nuevas empresas (startups) a menudo tienen las mismas preocupaciones funcionales que las empresas grandes –como flujo de efectivo irregular, objetivos de ingresos no alcanzados, quejas de servicio al cliente y productividad deficiente de los empleados–, todos estos desafíos tienen un impacto significativamente mayor en la continuidad de una pequeña empresa.

La buena noticia es que la tecnología y los procesos ágiles que impulsan su implementación se han convertido en grandes niveladores en la era de la información actual. Muchas PYMES han probado el éxito (y han crecido exponencialmente) debido al aumento paralelo de la economía colaborativa y las soluciones SaaS asequibles.

Como resultado, las PYMES ven valor en aumentar las inversiones en transformación digital con objetivos primarios y secundarios específicos para la empresa. Una quinta parte de más de 3,600 pymes encuestadas por Techaisle informaron que las interrupciones causadas por la pandemia habían ampliado su creencia en la transformación digital de toda la organización, lo que las llevó a verla de manera más holística y estratégica.

Exploremos cómo las PYMES pueden trazar su viaje de transformación digital y asegurarse de que la tecnología brinde valor comercial en cada área y proceso operativo.

Siga impulsando la adopción digital desde dentro

La mayoría de las PYMES se detienen cuando escuchan “transformación digital” debido a la percepción de que es algo complejo que está más allá del alcance de sus recursos limitados.

Esto cambia con el término básico “adopción digital”, que es simplemente el despliegue de múltiples tecnologías para varios procesos. Estos podrían ser tan simples como usar herramientas de productividad de Software como Servicio (SaaS), proporcionar acceso móvil a aplicaciones críticas para el negocio o rastrear análisis de ventas y marketing. Las plataformas actuales eliminan la necesidad de habilidades tecnológicas especializadas al proporcionar plataformas unificadas con interfaces de usuario simples e intuitivas para administrar cualquier función comercial bajo el sol.

Con la creciente disponibilidad y simplicidad de las herramientas de automatización, las PYMES están adoptando la tecnología en evolución de todo corazón. La Encuesta de Negocios Digitales de IDG encontró que la Inteligencia Artificial (IA), los entornos de múltiples nubes, el almacenamiento y las redes definidos por software y el Internet de las Cosas (IoT) figuran entre las tecnologías más comúnmente adoptadas.

Al aumentar la velocidad y la amplitud de la adopción de la tecnología, puede ampliar sus flujos de trabajo digitales, lo que da como resultado una mayor productividad de los empleados, conversiones de clientes potenciales más rápidas y mejores conocimientos de los datos de uso de productos o clientes. Esto, a su vez, ayuda a tomar decisiones precisas y oportunas: la diferencia entre ganar o perder para las PYMES.

En términos del alcance de la adopción, el estudio State of Digital 2021 Transformation de TEKsystems encontró que las PYMES ya pasaron las primeras etapas del viaje y ya están evaluando proveedores o implementando pilotos.

Un liderazgo sólido y un sistema de soporte interno son clave para acelerar y escalar su transformación digital , especialmente si tiene objetivos múltiples o de gran alcance. La adopción digital puede requerir un gran cambio cultural, obtener la aceptación del personal en todos los departamentos, superar los problemas de cumplimiento, la creación rápida de prototipos y el envío de cambios de productos, presentar el caso comercial para la implementación de tecnología, así como eliminar procesos bien establecidos.

Sea transparente en sus objetivos con su fuerza laboral: asegúrese de que sepan cómo cambiarán sus roles durante y después de la transformación. Promueva líderes que puedan impulsar este cambio de abajo hacia arriba. Establezca objetivos claros y estratégicos para los propietarios y gerentes de productos, y bríndeles la flexibilidad y los presupuestos para ser ágiles y pensar (y actuar) con rapidez.

En última instancia, esto es lo que aumentará las posibilidades de éxito de su iniciativa y brindará más valor al cliente.

Comprenda cómo el cambio afecta a sus clientes

La adopción digital puede mejorar las empresas (haciéndolas más eficientes y organizadas a través de la automatización) sin transformarlas. Pero, por supuesto, la transformación de los procesos comerciales puede ocurrir en ráfagas y pequeños incrementos. Las aplicaciones habilitadas para IA y ML nivelan el campo de juego para las PYMES y les brindan información de gran alcance sobre los consumidores y el mercado en general que anteriormente solo estaba disponible para empresas con mucho dinero.

La transformación digital no es una actividad aislada que se realiza con la cabeza abajo sin levantar la vista hasta que se realiza. El cambio impregna y afecta todas las áreas y componentes de una pequeña empresa, incluidos los procesos, los empleados y los clientes.

Sin embargo, los clientes dominan prácticamente todos los mercados en la actualidad. Tienen acceso a la información de cualquier producto, solución y empresa al alcance de la mano. Por lo tanto, cuanto más pequeña sea la empresa, más enfocada será en brindar una excelente experiencia al cliente (CX).

No sorprende entonces que los encuestados por TEKsystems eligieran “mejorar la experiencia y el compromiso del cliente” como el objetivo principal de sus esfuerzos de transformación digital. Estos hallazgos se ven reforzados por la investigación de BCG : descubrió que casi 9 de cada 10 empresas tenían objetivos orientados al cliente como sus principales objetivos comerciales para la transformación digital.

Si bien abundan los ejemplos de cómo las principales marcas reconocieron el cambio hacia la digitalización en su industria y transformaron su estructura comercial en consecuencia (Dominos para entrega de alimentos, por ejemplo), las pequeñas empresas pueden lograr casi los mismos resultados con chatbots simples.

Los que se complementan con aplicaciones de mensajería instantánea populares como Facebook Messenger le permiten interactuar de manera proactiva con los visitantes de su sitio, hacer ofertas oportunas, nutrir clientes potenciales, acelerar la resolución de problemas de servicio y ofrecer contenido exclusivo y personalizado.

A medida que los estilos de vida se ven cada vez más influenciados por los teléfonos inteligentes, los sitios web y otros canales digitales, las pymes deben aprovechar la “economía de la experiencia” al hacer que la experiencia del cliente digital (DCX) sea el vehículo mediante el cual brindan valor experiencial y económico a sus clientes.

Cómase ese elefante, de bocado en bocado

La urgencia de la transformación digital ha aumentado a raíz de la pandemia y sus efectos posteriores. Más aún para las pequeñas empresas que tienen mucho que perder o ganar con el impacto económico omnipresente de COVID-19. Dicho esto, las pequeñas empresas tienen la ventaja de poder experimentar con nuevas tecnologías, incorporar nuevos métodos y modelos, modificar sus estrategias y cambiar de rumbo rápidamente cuando sea necesario.

Las PYMES pueden obtener los beneficios de la transformación digital identificando su problema más apremiante, la mayor amenaza para su supervivencia, por así decirlo, y lidiando con él primero. “Tome su negocio y divídalo en partes más pequeñas y comience a construir cosas. Y no resuelva problemas que aún no existen o que aún no ha enfrentado”, aconsejó Pieter Jordaan, CTO de TUI Group.

Eso no es tan difícil como parece. Con la profundidad y el alcance del ecosistema de software actual, la mayoría de las veces, la solución lo está mirando directamente a la cara.

Si usted trabaja en una pequeña o mediana empresa, no puede ignorar el hecho de que la tecnología está cambiando rápidamente el comportamiento del consumidor, y viceversa, independientemente de la industria en la que opere. La fiesta de la transformación digital está en marcha y las grandes marcas también están bailando al compás.

Dipti Parmar, CIO.com