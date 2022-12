Estos son los trabajos de tecnología más demandados en México

De acuerdo con una encuesta realizada por Indeed a tomadores de decisiones de empresas en México, en el último trimestre del año, criptografía y finanzas (41%), ciberseguridad (41%) y desarrollo de software (39%), son algunas de las habilidades duras más difíciles de encontrar, según los responsables entrevistados, a la hora de buscar al candidato perfecto.

Esto es relevante porque las habilidades relacionadas con la tecnología son requeridas en una gran variedad de empleos, por ejemplo, systems technician, technical support engineer, software developer, CNC programmer, automation engineer, así como, e-commerce analyst, son algunos de los que crecieron en el mercado mexicano laboral de enero a diciembre de 2022, en cuanto a empleos relacionados con la tecnología.

Mientras que data engineer, back-end developer, product owner, technical support specialist y systems engineer, tuvieron una baja respecto a la industria laboral tecnológica, lo que no implica que ya no sean requeridos por las empresas o que haya menos profesionales, sino que es probable que hayan sido desplazados o sustituidos, en parte, por otras áreas, informó Indeed.

“Somos testigos de cómo la tecnología está jugando un papel cada vez más relevante en los empleos y en las empresas para resolver problemas de todo tipo, por lo que es importante conocer el mercado, tanto lo que buscan los empleadores como lo que pueden ofrecer los candidatos”, dijo Madalina Secareanu, Senior Corporate Communications Manager de Indeed en LATAM.

Además, la encuesta de Indeed mostró que incluso cuando los profesionales o especialistas en un área determinada buscan un lugar que desafíe sus habilidades, los tomadores de decisiones también son conscientes de que necesitan ofrecer beneficios para retener a esos candidatos. Cuando se les preguntó qué tipo de beneficios ofrecen para cubrir puestos difíciles de cubrir, los responsables de la toma de decisiones resaltaron: salarios competitivos (57%), formación y capacitación para actualizar sus habilidades (50%) y el desarrollo interno (50%), como factores que pueden contribuir a la hora de hacer una oferta.

En otros casos, en el informe “Hiring & Workplace Trends 2023” de Indeed y Glassdoor, los trabajadores mostraron su interés por la facilidad de trabajar a distancia, lo que tiene sentido si tenemos en cuenta que en la mayoría de los empleos relacionados con la tecnología las actividades se realizan en gran medida a través de computadoras u otros dispositivos. Esto se refuerza con otra encuesta realizada por Indeed a más de 500 buscadores de empleo mexicanos, donde destacaron la relevancia de una mayor flexibilidad (50%) y una menor distancia entre el trabajo y el hogar (42%) como ventajas importantes para ellos.