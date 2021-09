EXiS, nueva opción en telefonía móvil en México

Bajo el lema, “tú tienes el control”, EXiS, un nuevo operador de telefonía móvil de alta velocidad 4G en México, inició operaciones en el país con una agresiva oferta de paquetes donde el usuario obtendrá los mejores precios y la mayor flexibilidad. “El objetivo es que los clientes disfruten sobre un esquema de prepago todas las ventajas de un servicio pospago”, expuso Natalia Sáenz, directora general de la compañía.

En conferencia virtual, la directora resaltó la flexibilidad que ofrecerá la empresa como convertir llamadas o mensajes SMS que el usuario no use en datos de navegación, todo mediante una interfase amigable y sencilla: “en EXiS el plan se ajustará a los clientes y no los clientes al plan”, dijo.

Para los consumidores de alto consumo se tendrán paquetes de 6GB ó 21.5GB. Todos los paquetes están en un rango de 50 a 260 pesos, y con posibilidad de navegación en México, Estados Unidos y Canadá, sin plazos forzosos.

Otras ventajas que ofrecerá este nuevo proveedor de telecomunicaciones son los servicios adicionales y de cobertura en zonas rurales, para lo cual se aliaron con destacadas firmas para lograr su cometido.

Alianzas estratégicas con empresas globales

En alianza con la empresa ADT, firma dedicada a la seguridad en hogares y comercios, se brindará un servicio de botón de pánico por medio de una plataforma que dará asistencia en casos de seguridad, emergencia médica e incendio, todo desde un dispositivo móvil.

En colaboración con VOXOX, empresa en marketing en voz y SMS, y COCOOMM, compañía que ofrece soluciones en teléfonos de sobremesa con tecnología móvil, los emprendedores del país contarán con un ecosistema de telefonía fija, móvil, extensiones telefónicas enlazadas por medio de una aplicación, recepcionista virtual, flujos de atención al cliente, todo por paquetes desde 400 pesos mensuales. La propuesta de EXiS es que los empresarios del país superen los obstáculos que enfrentan en sus negocios de una manera sencilla y a bajos costos.

EXiS estará también enfocado en proveer conectividad en zonas rurales, empezando con un piloto en Hidalgo y con planes de despliegue para Oaxaca, Chiapas y el sureste del país. El objetivo es llevar conectividad WiFi a partir de antenas satelitales en donde no hay actualmente redes comerciales ni servicios, en un esquema escalonado, con servicios gratuitos, patrocinados y de paga a precios bajos. Complementando esta oferta con los servicios EXiS de móvil e internet hogar a partir de tecnología 4.5G en donde sea posible.

Natalia Sáenz indicó que EXiS es una empresa enfocada en la buena experiencia del usuario, donde el control siempre estará en la palma de su mano. Habló de la facilidad de la compra del SIM, la adquisición del paquete que cumpla sus necesidades, en la página exis.mx, hasta las configuraciones de la cuenta que el usuario puede llevar consigo mediante la APP EXiS, resaltando las funcionalidades de regalar y transformar.

En tanto, Liébano Sáenz, presidente y co-fundador de EXiS, expuso que este proyecto surgió hace dos años con la meta de cubrir las necesidades de las telecomunicaciones de los usuarios en su vida diaria sin complicaciones y a costos accesibles: “el país ahora tiene un abanico variado de ofertas y los usuarios han sido los más beneficiados. A quienes traemos servicios al mercado nos ha obligado a pensar en más y mejores respuestas para nuestros clientes. EXiS llega puntual a México, en un momento en el que interconectar a todos es la clave para un mejor futuro, y llegamos con una propuesta de dar más y mejores soluciones”, concluyó.

EXiS conectará a más mexicanos

Por su parte, Javier Lizárraga, director de Alianzas y Proyectos Estratégicos de EXiS, apuntó el rezago que enfrenta México en materia de conectividad, donde más del 50% de las personas en el medio rural no son usuarios de internet -contra un 23% de las personas en zonas urbanas que no lo son-, por falta de cobertura y no tener servicios que resuelvan sus necesidades de la vida diaria. “Imaginen a un niño o niña en el medio rural sin acceso a Internet, cómo puede competir y buscar una oportunidad de desarrollo, comparada con un niño o niña que están conectados y recibiendo servicios adecuados”, comentó.

El directivo refirió que el uso principal que le dan los mexicanos a internet es el entretenimiento, búsqueda de información y uso de redes sociales en un 90%, contra un 20 a 30% que cubre necesidades cotidianas como compras, servicios en la nube, trámites en el gobierno, servicios bancarios, lo que justo será el mercado que EXiS espera atacar, de una manera sencilla y amigable.