Filtran lista del spyware ‘Pegasus’; hay unas 50 personas cercanas a AMLO

Al menos 50 personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), incluida su esposa, hijos, asistentes y un médico, están en la lista de 15 mil números telefónicos en la mira de dependencias del gobierno mexicano para ser vigiladas por el spyware Pegasus antes de ser electo presidente de México, informó el diario The Guardian.

También fueron seleccionados los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como la esposa de éste, Margarita Zavala.

De acuerdo con el diario británico, mientras López Obrador estaba en campaña, los clientes mexicanos de la empresa israelí NSO “seleccionaron a casi todos en su círculo íntimo como personas de interés”, entre estos su esposa, tres hijos, tres hermanos y dos ex choferes.

Ya que AMLO casi nunca utilizaba su teléfono móvil y confiaba en el de su asistente y jefe de comunicaciones, el gobierno de Peña Nieto seleccionó esos números, además de los de su jefe de gabinete, Alfonso Romo, su asesor legal, Julio Scherer Ibarra, y su coordinador de comunicaciones, Jesús Ramírez Cuevas, indica el análisis de datos revisados por el equipo internacional de medios Proyecto Pegasus.

El gerente del equipo de béisbol amateur en el que juega el Presidente, así como su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz Fernández, también aparecen en la lista.

La salud de López Obrador era fuente de especulación en 2013, cuando se le realizó una cirugía tras un ataque cardiaco, lo que suscitaba dudas sobre su capacidad para gobernar. The Guardian destacó esto como una posible razón de que Ortiz fuera blanco de un posible espionaje.

Decenas de militantes de Morena aparecen en la lista de 15 mil personas seleccionadas, incluida Claudia Sheinbaum antes de convertirse en Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La extraordinaria cantidad de números de ciudadanos mexicanos en los datos filtrados –incluidos teléfonos pertenecientes a sacerdotes, víctimas de delitos patrocinados por el estado y los hijos de figuras de alto perfil–, socava las afirmaciones de NSO de que sus clientes sólo utilizan su software de piratería para combatir delitos graves. y terrorismo.

Según el diario británico, no está claro cuántos teléfonos fueron realmente atacados o infectados con éxito, pero “las conversaciones privadas, incluida una entre el hijo de AMLO y un alto funcionario de Morena, se filtraron con frecuencia a los medios de comunicación”.

Cabe señalar que en la investigación del proyecto Pegasus participan los medios de información The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz , PBS Frontline, Aristegui Noticias y Proceso.