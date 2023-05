Gestionar flujos de datos para seguir el ritmo del negocio: Bernardo Godar, VP y Director General para Iberia y Latam de Denodo

Bernardo Godar Urdiales publicó en el año 2003 un artículo para la Harvard Review donde presagiaba la Gestión del dato. En este artículo aseguró que la información se puede adaptar para guiar a las compañías hacia una correcta evolución.

Godar destacó hace poco en el corporativo Iberia como director general de Informática. Y hoy, con 35 años de experiencia en el sector, es el nuevo vicepresidente y director general de Denodo para Iberia y Latinoamérica. Con un expertise que también incluye temas comerciales, asume el puesto con una visión fresca, estratégica y con un gran interés de acercamiento con los equipos, partners y clientes de esta empresa de gestión de datos.

En entrevista con CIO México, Godar adelantó que inicialmente su estrategia se concentrará en “un Go To Market con un enfoque mejorado”, para concentrarse en los desafíos de los clientes. Aseveró que con este enfoque no sólo resolverán problemas, sino también se aportará un valor concreto.

El directivo destacó que durante los dos primeros meses en su nuevo cargo, llevó a cabo sesiones con los equipos de Denodo para establecer estrategias centradas en el Gobierno de datos, Journey To Cloud e Industria 4.0, por mencionar algunas. “Actualmente, la mayoría de las empresas ya dieron el paso hacia la digitalización, pero deben asegurarse que los datos fluyan de manera adecuada. Y esto no es posible si no se gestionan correctamente. Denodo permite esta gestión y proporciona datos al servicio del negocio”.

Con relación a la madurez en la que se encuentra Latinoamérica en la gestión de datos, Godar opinó que está muy próxima a Estados Unidos, y aunque todavía tiene un camino por recorrer, la región se encuentra en la senda correcta. Por ello, dijo, es importante que las empresas conozcan exactamente cuál es el nivel de su gestión de datos, pues siempre habrá la posibilidad de mejorar.

Nueva estrategia basada en el cliente y en los datos

Para Godar, no es posible hablar de transformación e innovación de las empresas si no integramos lo digital. Partiendo de ello, Denodo alinea punto a punto las tecnologías de las empresas con una capa lógica, trayendo como beneficio una evolución mucho más segura y sin ningún impacto para el negocio, comentó el directivo. “Hoy nos enfrentamos a procesos que evolucionan rápidamente. Ayudamos a nuestros clientes agilizando sus procesos permitiendo hacer negocios de una manera digital y rápida”, añadió.

Su propuesta es el Logical Data Fabric, que gestiona flujos de datos de manera ágil y eficaz para seguir el ritmo del negocio. Esta pieza, colocada de forma central, simplifica y expone los datos de la compañía para aplicarlos a las estrategias. “Con esta metodología, dijo, los proyectos de innovación reducen sus tiempos de ejecución”.

Con su llegada a México, Bernardo Godar se enfocará en entender las necesidades y problemáticas de las empresas en el país. Y les propondrá la visión y experiencia de Denodo, que cuenta con miles de clientes en todos los sectores alrededor del mundo. “Mi misión es aplicar esta visión para ayudar a las compañías a crecer con objetivos numéricos definidos. Y qué mejor que Denodo para hacerlo”, concluyó.

-César Villaseñor. CIO México