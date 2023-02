Google Voice: telefonía inteligente que facilita el home office y el trabajo híbrido  

Ya está disponible el sistema de telefonía inteligente Google Voice en México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Este servicio de Google ayuda a las personas a conectarse y a ser productivas a través de comunicaciones unificadas, tales como email, smartphone o videoconferencia. Su flexibilidad permite utilizar la infraestructura de telecomunicaciones de las empresas y mantener un servicio ininterrumpido con su operador actual.

Al estar integrado con Google Workspace, por medio de Google Voice se pueden hacer y recibir llamadas directamente desde Gmail; llamar sin costo en las reuniones de Google Meet en HD o sincronizar las horas fuera de la oficina y las horas de trabajo desde el Calendario.

“Empresarios y trabajadores pueden recibir cualquier llamada directamente en su teléfono celular y no están obligados a proporcionar su número personal, ya que pueden generar números infinitos válidos en múltiples países; también se puede programar una recepcionista virtual en varios idiomas; los mensajes de voz se convierten en texto que llegan al correo electrónico y el registro de llamadas puede descargarse en un reporte, entre otras funciones prácticas y eficientes para los usuarios. El plus es que este servicio está basado en la nube, por lo que no se debe invertir en hardware o software”, explicó Santiago Jiménez Abad, cofundador y Chief Technology Officer (CTO) de Nubosoft, Partner Premier de Google Cloud y primera empresa en México en usar y comercializar Google Voice.

Google Voice es una solución telefónica nativa en la nube y fácil de administrar, que usa la inteligencia artificial de Google para ofrecer una experiencia de llamada intuitiva que ayuda a las personas a mantenerse conectadas entre sí, con sus clientes y con cualquier persona, a la vez que ahorran tiempo. Con la mejor seguridad de su clase, ya que ofrece una infraestructura de llamadas confiable, lo que permite dedicar menos tiempo a gestionar la tecnología para enfocarse en expandir el negocio.

Cabe mencionar que Google Voice utiliza la infraestructura mundial de Google, soporta el cumplimiento de la norma internacional ISO 27001, que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y el manejo cifrado de datos en reposo y tránsito.

Nubosoft ofrecerá Google Voice en las dos versiones disponibles en Latinoamérica: Standard y Plus, con soporte completamente gratuito, facturación local y con todos los servicios que esta empresa mexicana ofrece como Partner Premier de Google Cloud. “Los planes Standard tendrán un costo mensual de seis dólares, mientras que los planes Plus costarán ocho dólares”, informó el CTO de Nubosoft.

Tres razones por las que las empresas deben usar Google Voice

1. Es flexible porque permite trabajar en cualquier lugar y en diversas circunstancias

· Una sola línea telefónica y funciona a la perfección en teléfonos fijos, móviles y teléfonos de escritorio.

· El modo “No molestar” favorece los periodos de mayor concentración.

· La consola de administración intuitiva permite personalizar los grupos de llamada y los números de puerto, así como añadir nuevos usuarios a escala.

2. Útil: ahorro de tiempo con Google ID

· Las operadoras automáticas dirigen a las personas que llaman al lugar adecuado e incluyen conversión de texto a voz en varios idiomas.

· La detección de spam basada en inteligencia artificial elimina las llamadas no deseadas.

· La transcripción del buzón de voz ayuda a que los mensajes se conviertan en texto y lleguen rápidamente.

3. Confiable

· La seguridad y la infraestructura de confianza de Google Voice está disponible en 14 países y sigue creciendo.

· Ayuda a evitar las llamadas interrumpidas y a elegir la conexión más fiable.

· La administración es intuitiva y la experiencia de usuario final está diseñada para facilitar su uso.