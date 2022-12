Guía de obsequios de un CIO para colegas de negocios y de TI

En esta temporada navideña, muestre su aprecio ofreciendo algunos obsequios ganados con tanto esfuerzo a aquellos profesionales de TI “difíciles de satisfacer” y a los que están en su lista.

Érase una vez que retrasé mis compras navideñas hasta mediados de diciembre por una razón más práctica: la procrastinación. Simplemente me gusta pensar que me adelanté a mi tiempo al atrasarme en mis compras.

Pero ahora es diciembre. El tiempo de la procrastinación ha pasado. Esta es la lista de compras de la temporada festiva del CIO para sus colegas comerciales y de TI, así como para sus seres queridos (e incluso para usted):

Para el Jefe de Desarrollo de Aplicaciones: una metodología diseñada para el trabajo que realmente hace el desarrollador de aplicaciones, que, por cierto, no consiste en desarrollar aplicaciones. No, el desarrollador de aplicaciones suele ser responsable de configurar e integrar soluciones COTS (software comercial estándar instalado en las instalaciones) y SaaS (software comercial estándar alojado en la nube).

Los candidatos habituales son Scrum, Kanban y Lean Development. El candidato adecuado es Conference Room Pilot que consiste en configurar un nuevo paquete para que sea compatible con los procesos comerciales deseados por los usuarios. Pero eso deja a los desarrolladores en el limbo cuando llega el momento de diseñar e implementar el sólido conjunto de conectores ESB que necesitarán para mantener el proceso de integración manejable.

Usted deberá hacer algunas compras y probablemente rascarse la cabeza para conseguir esa pieza del rompecabezas. Sugerencia: comience con SOA.

Para el Jefe de Operaciones de TI: un conjunto completo de pruebas de integración y regresión automatizadas, precisas y correctas. Sí, el regalo es para App Dev, no para Ops. Pero eso está bien. Un conjunto de pruebas automatizado en el que todos pueden confiar para asegurarse de que los cambios en la aplicación no bloqueen PROD puede ser utilizado por App Dev, pero Ops obtiene la mayor parte del beneficio.

Para el equipo de liderazgo ejecutivo de su empresa: una varita mágica que usted pueda agitar para que ellos entiendan por qué las mejoras y la remediación de la arquitectura, que es tanto arquitectura comercial como técnica , son razones legítimas para aprobar la acción.

Para su mesa de servicio de TI: varios barriles de empatía junto con docenas de damajuanas de paciencia para compartir, según sea necesario, tanto con los usuarios finales como con los analistas de la mesa de servicio cada vez que un incidente frustrante corre el riesgo de desbordarse y volverse personal.

Para sus SINO (Sponsors in Name Only o patrocinadores sólo de nombre): Un trozo de carbón. Un SINO es el ejecutivo o gerente comercial que es el patrocinador oficial de un proyecto, pero que se siente intensamente apático con respecto a su finalización exitosa.

Pero esto no es necesariamente culpa del SINO. A veces, el jefe de un gerente asigna o ofrece a alguien para que actúe como patrocinador de un proyecto en caso de que una propuesta de proyecto prometedora carezca de uno. Si ese fuera el caso, el gerente de SINO obtiene un trozo de carbón también.

Para los patrocinadores de su negocio, los reales, que entienden la naturaleza de su función: una pizza de plato hondo ceremonial, servida en la celebración de finalización del exitoso proyecto que patrocinaron. Se lo merecen, porque la mayoría de los proyectos necesitan que su patrocinador se arriesgue varias veces para resolver las situaciones difíciles que los gerentes de proyecto carecen de la autoridad y la influencia para abordar.

Para sus gerentes de proyecto: una trayectoria profesional. Algunas empresas todavía tratan la gestión de proyectos como una función de prueba para los empleados con la promesa de gestionarlos. El resultado es que, cuando un proyecto tiene éxito, el director del proyecto es ascendido a un trabajo de gestión “real”, lo que garantiza que la empresa nunca construya un cuadro de directores de proyecto competentes y experimentados, lo que prácticamente garantiza una alta tasa de fracaso del proyecto .

Para sus seres queridos: un medicamento para ayudarles a superar las migrañas que usted les provoca al compartir sus pruebas y tribulaciones profesionales.

O aún mejor, quédese el medicamento para usted. Esto tiene sentido, ya que es probable que, al sofocar su deseo de compartir, le dé las migrañas que está ahorrando a sus amigos y familiares.

Para usted: una dosis diaria de perspectiva, para superar sus molestias diarias y recordar que, al final, la profesión que elegió le permite jugar con muchos juguetes geniales, ya sea personalmente o indirectamente, que alguien más paga.

Para todos ustedes, sobrevivientes del CIO: un feliz Hanukkah, el día de San Nicolás, el solsticio de invierno, Diwali, Navidad, el cumpleaños de Sir Isaac Newton, el Boxing Day, Kwanzaa, el día de Año Nuevo, Perihelio, Isra y Mi’raj, o cualquier festividad estacional que deseen celebrar y que, de alguna manera, volveré a perderme. Así es el trabajo de un CIO.

Nos vemos en 2023.

Bob Lewis, CIO.com