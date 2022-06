¿Hacia dónde lleva la Web 3.0 a la industria del software?

La Web 3.0, el Blockchain y la descentralización son ideas cargadas, con partidarios y críticos vocales. Pero se está realizando un trabajo real aquí que tendrá un impacto profundo en la industria del software.

Como muchos avances, la idea central detrás de Blockchain es simple, aunque oscurecida por los adornos y el alboroto que la rodean. En el fondo, la idea es puramente técnica, seductora por su contraintuición: al transmitir información, se vuelve más segura.

El punto cero de la idea del Blockchain es el documento técnico de Satoshi, que presenta un enfoque novedoso para evitar el problema del doble gasto en las monedas digitales. Al firmar criptográficamente bloques de transacciones y publicarlos ampliamente, se logra un registro de quién posee qué que es resistente a la manipulación.

Encima de esta base hay un reino de aplicaciones de orden superior, desde prometedoras hasta absurdas. Ese reino es la web 3.0.

Blockchain y criptomoneda

Esta noción central de Blockchain se ha reivindicado con respecto a la moneda digital. Es un objetivo móvil, pero la capitalización de mercado de la moneda criptográfica habilitada por la tecnología Blockchain ronda los 2 mil millones de dólares . Podemos decir con confianza que, en lo que respecta a la industria financiera, Blockchain es un desarrollo significativo, porque lo estamos viendo suceder.

Más allá de ese hecho básico, hay mucha incertidumbre.

¿Existen casos de uso válidos además del financiero? ¿Están realmente descentralizadas las finanzas descentralizadas? ¿Qué tan estable es? ¿Qué impacto tendrá en la industria del software y en el mundo en general?

Una crítica dirigida a la criptomoneda es la doble crítica de que es un esquema piramidal cuyo activo subyacente no tiene valor. La noción de la pirámide es algo válida, pero no más que las acciones en las bolsas: compre barato, venda caro, intente capturar nuevos activos que están infravalorados. La segunda crítica no da en el blanco por completo: las criptomonedas están destinadas a ser monedas. Su valor está en el valor de seguimiento. Hasta ahora, Bitcoin y otros están denotando valor con éxito.

Más allá de lo financiero

Encima del Blockchain se ha propuesto e implementado un mundo de mejoras y aplicaciones de orden superior. Quizás la declaración más clara de lo que podría ser posible se encuentra en el documento técnico de Ethereum. La idea fundamental allí es construir una máquina completa de Turing basada en el Blockchain público.

Con esta idea, podríamos imaginar una máquina virtual distribuida globalmente, públicamente visible pero segura. Un almacén único y descentralizado de capacidad informática en el que las personas pueden participar contribuyendo o consumiendo energía. Esa es la visión.

Muchos aspectos prácticos han influido en la visión. Quizás el más fundamental es lo que se denomina tarifas de gas o tarifas de transacción. A las aplicaciones que se ejecutan en el Blockchain, generalmente conocidas como contratos inteligentes, se les cobra una tarifa por ejecutar su lógica. Así es como la red se paga sola. Para muchas aplicaciones, estas tarifas pueden ser altas en comparación con hacer el mismo tipo de cosas con una solución tradicional, y se consideran altas incluso para hacer cosas intrínsecas como transferir Ether entre billeteras.

Trilema del Blockchain

Las tarifas se relacionan con la escalabilidad de la red: a medida que aumenta la demanda de cómputo, su precio aumenta. La escalabilidad es una parte del “trilema” de Blockchain, un término acuñado por el fundador de Ethereum, Vitalin Biturek. Esta idea es un marco útil para comprender hacia dónde está tratando de evolucionar Blockchain y muchas de las críticas pueden verse como resultado del trilema.

En resumen, el trilema es hacer una red Blockchain que armonice los tres ideales de descentralización, escalabilidad y seguridad. Esto es similar al teorema CAP en el diseño de bases de datos distribuidas: cada ideal tiende a implicar un compromiso en los demás. No existe una solución perfecta que le dé los tres en raciones perfectas; tienes que lograr un equilibrio que aporte la mayor cantidad posible de cada porción.

Blockchain y la empresa

Blockchain todavía tiene que afianzarse realmente en la empresa, en parte porque es más barato y se entiende mejor construirlo con servicios de nube tradicionales, pero más allá de eso, es una preocupación más esencial. Blockchain, tal como se ha encarnado hasta ahora, está dirigido a la esfera pública, a aplicaciones estrechamente relacionadas taxonómicamente con la idea de la moneda. La empresa tiende a participar en la esfera pública, pero por su naturaleza también centraliza el control. La descentralización de Blockchain es un punto de tensión con los modelos empresariales tradicionales.

Esta tensión sistémica es la razón más fundamental por la que Blockchain aún tiene que expandirse mucho más allá del ámbito financiero de las criptomonedas.

¿De qué manera podría cambiar esto? Una posibilidad es el uso creativo de la moneda criptográfica en los modelos comerciales. Otra es que las grandes empresas o naciones podrían crear Blockchains en los que participe la gente. Una última es que el trilema se mejore lo suficiente como para que las aplicaciones distribuidas se conviertan en una alternativa viable a las soluciones tradicionales.

4 posibilidades que se exploran hoy

Token en Brave

Para la incorporación creativa de la criptomoneda en el modelo de negocio, mire el token de atención básica (BAT). BAT es parte de una propuesta de solución a las insuficiencias de la publicidad digital. Se utiliza como medio de intercambio entre usuarios y anunciantes en el navegador Brave. Aquí, Blockchain se aprovecha por su naturaleza segura y anónima.

Es un experimento en curso que representa una integración creativa de empresa y Blockchain.

Moneda digital del banco central (CBDC)

Entre las posibilidades de crear un híbrido de Blockchains públicos/privados se encuentra la moneda digital del banco central, o CDBC. Aquí la idea es que un banco central como la Fed adopte y promueva una criptomoneda como moneda de curso legal. De esta forma, se convierte en la moneda fiduciaria digital de la nación.

Hay mucha actividad en torno a esta idea . El Salvador ha dado el paso de adoptar Bitcoin (BTC) como su moneda oficial, lo que quizás sea un movimiento aún más radical que adoptar un CDBC. Si una economía importante emprendiera un CDBC, indicaría un cambio radical.

Tokens no fungibles (NFT)

De los negocios en cadena más allá de la moneda que han visto la mayor cantidad de publicidad, destacan los NFT. En esencia, un NFT aplica una transacción verificada por Blockchain a un activo. La idea es que el token no reproducible represente la propiedad del activo.

Aunque hasta ahora esto ha significado en gran medida obras de arte digitales, existe la posibilidad de que la idea se aplique a cosas como bienes raíces. De manera más exótica, podría usarse para votar. (Algunas comunidades de Blockchain ya usan esto para la gobernanza).

Metaverso y juegos

Otra área potencial en la que Blockchain puede volverse cada vez más común es en los juegos y el concepto relacionado del metaverso. ¿Es probable que veamos una realidad alternativa global participativa basada en Blockchain? Tal vez no, pero ya hay intentos por unir los juegos con la idea de las recompensas o la propiedad en el juego usando Blockchain.

Prediciendo el futuro

A medida que se mejore el trilema, haciendo que el Blockchain sea más adecuado para los casos de uso comercial típicos, y el Blockchain público se vuelva más sólidas, veremos un impacto significativo tanto en el software como en la sociedad. En lugar de verlo como una nueva herramienta radical, como la infraestructura de la nube, que ingresó y modificó la industria, podemos verlo más como dos paradigmas diferentes que van a encajar, o tal vez, chocar como continentes a la deriva.

Los efectos de esta colisión son difíciles de predecir en los detalles (dónde se formarán los valles y las montañas), pero en general, podemos decir que la geografía se verá alterada. Donde la promesa de Blockchain de datos seguros y descentralizados tiene sentido, desplazará lo que ya está allí. Por ejemplo, considere esta presentación del laboratorio de investigación de Auth0. Aquí están sintiendo dónde pueden funcionar la identidad y la seguridad en la cadena.

¿Pueden las billeteras reemplazar las contraseñas, por ejemplo? Si es así, el enfoque actual de la autenticación parecerá un poco medieval en comparación. La gestión de acceso e identidad (IAM) es un área en la que Web3 puede representar una disrupción de los modos convencionales.

Al navegar por la colisión tectónica de los modos tradicionales con Blockchain, las guías más grandes deben ser una mente abierta y un espíritu de verificación. Continuará habiendo callejones sin salida que no funcionan, pero habrá casos de uso que parecerán deslumbrantemente obvios desde el 20/20 en retrospectiva. Tenemos que permitir que los últimos hablen para usar, mientras estamos atentos a los primeros.

Matthew Tyson, CIO.com