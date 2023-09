IA, el elemento que puede impulsar el crecimiento económico mundial

El término inteligencia artificial ha estado en boga recientemente y genera curiosidad entre las personas. Por esa razón, son múltiples los mitos que la acompañan, pero también los aportes que desde esta disciplina informática se brinda a sectores productivos. Desde sistemas que ayudan a gobiernos hasta softwares que facilitan tareas de investigación en la academia y automatización de procedimientos en numerosas industrias.

La IA es una de las áreas de desarrollo de la informática y de la tecnología que mayor proyección económica mantiene, en el corto, mediano y largo plazo. De conformidad con el estudio “Inteligencia artificial: valor de mercado mundial 2021-2030 publicado por Statista, el valor podría rebasar la barrera de los 300,000 millones de dólares en 2025.

Por otro lado, The Economist Intelligence Unit formuló el estudio “Intelligent economies: AI’s transformation of industries and society” que dilucida cómo la IA está en camino de transformar la economía global y organizaciones de todo el mundo, según la encuesta realizada a más de 400 altos ejecutivos de empresas internacionales y responsables políticos.

Durante los próximos cinco años, 90% de los encuestados esperan que la IA tenga un impacto positivo en el crecimiento, 86% consideran que tendrá un efecto determinante en la productividad, 84% en la innovación y 69% en la creación de nuevos empleos. Es decir, más de las tres cuartas partes de los encuestados esperan mejorar la sostenibilidad del crecimiento económico de cara a los retos venideros.

La innovación es crucial en el desarrollo empresarial para gestar un entorno de trabajo eficiente, con la capacidad de adaptación y transformación necesaria para sobresalir en el mercado y contribuir con el desarrollo económico local e internacional en la búsqueda de modelos sostenibles.

La inteligencia artificial en el manejo de la gestión documental

Optimizar tiempos y recursos es una de las ventajas de la inteligencia artificial que ayuda a dinamizar los procesos para tener un mayor y mejor alcance operativo. En el manejo de datos y documentos, es importante considerar que hay una serie de servicios que facilitan la gestión documental en cualquier rubro.

Servicios Administrados de Impresión: Utilizan softwares integrales de seguridad, análisis, digitalización y servicios en la nube para mejorar la experiencia de trabajo más fluida a través de plataformas de papel y digitales.

Utilizan softwares integrales de seguridad, análisis, digitalización y servicios en la nube para mejorar la experiencia de trabajo más fluida a través de plataformas de papel y digitales. Servicios de Captura y Contenido: Redefinen la forma de gestionar la captura de datos físicos y electrónicos con servicios de recolección aprovechando la IA y el aprendizaje automático, de esta forma, se puede validar la información contenida en documentos.

Redefinen la forma de gestionar la captura de datos físicos y electrónicos con servicios de recolección aprovechando la IA y el aprendizaje automático, de esta forma, se puede validar la información contenida en documentos. Servicios de Participación del Cliente: Mejoran la comunicación directa con cada uno de los clientes, pudiendo distribuir contenido relevante y personalizado a través de los canales determinados con campañas bajo demanda e individualizables.

Mejoran la comunicación directa con cada uno de los clientes, pudiendo distribuir contenido relevante y personalizado a través de los canales determinados con campañas bajo demanda e individualizables. Automatización de las tareas rutinarias: El trabajo es mucho mas fácil cuando se cuenta con herramientas que le respaldan. Esta tecnología impulsa a todas las empresas grandes o pequeñas, particularmente a las Pymes con soluciones que mejoran la productividad, el flujo de trabajo, y la seguridad.

Ahora es posible diseñar y gestionar un entorno de trabajo flexible con la ayuda de los softwares conducidos por IA que permiten crear una estructura escalable en la nube, la cual ofrece seguridad integral, información de retroalimentación y auditorias constantes para mejorar el performance tanto en tiempos como en presupuesto.

Con el desarrollo de una plataforma que integre estos servicios, es factible no solamente planificar procesos operativos en la producción, también se pueden administrar materiales impresos y digitales en campañas de comunicación y marketing. Con la personalización multicanal bajo programas de colaboración en línea se puede supervisar el rendimiento de cualquier acción y optimizar sus resultados usando la analítica.

Por ejemplo, en el ámbito de la salud, se está mejorando el acceso a los datos de los pacientes y liberando espacio físico en hospitales con la creación de expedientes 100% digitalizados y en línea, lo que facilitan la tarea de almacenamiento y seguimiento personalizado por paciente, mejorando el tiempo de búsqueda, gestión y atención.

En el sector de la banca, se ha conseguido digitalizar los procesos de altas de clientes con la incorporación de servicios de captura y contenido, pudiendo avanzar de forma automática con la administración de información desde cualquier fuente de acceso, ya sea de papel o electrónica. De esta forma, se pueden resguardar de manera segura los datos por cliente para indexar y recuperar contenido cuando sea requerido.

Con la precisión que ofrece la automatización promovida con IA, es posible determinar los costos de operación para calcular el presupuesto de inversión final y reducir el desperdicio, esta misma dinámica funciona con los materiales a usar para reducir la merma y causar un impacto favorable en el aprovechamiento de recursos, practica indispensable en el diseño de un modelo de desarrollo sustentable en cualquier industria que considere la reducción de la huella de carbono a favor del medio ambiente.

Por: Ricardo Karbage, General Manager Brazil and Latam Enterprise Business Leader for Xerox.