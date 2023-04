IA generativa, el comienzo de un nuevo y audaz futuro empresarial: Accenture

La Inteligencia Artificial (IA) generativa y otras tecnologías en rápida evolución están marcando el comienzo de un nuevo y audaz futuro para las empresas, a medida que los mundos físico y digital se vinculan cada vez más.

Así lo señala el informe Accenture Technology Vision 2023, titulado Cuando los átomos se encuentran con los bits: Los cimientos de nuestra nueva realidad, el cual explora las tendencias tecnológicas que sustentan la convergencia de lo físico y lo digital, a medida que las empresas buscan acelerar la reinvención empresarial en el aquí y el ahora.

“La próxima década estará definida por tres megatendencias tecnológicas –la nube, el metaverso y la IA– que, colectivamente, colapsarán la distancia entre nuestros mundos digital y físico”, explicó Paul Daugherty, director ejecutivo de Accenture Technology.

Agregó que si bien la IA generativa tendrá un impacto de gran alcance, los líderes deben sumergirse ahora para lograr toda su promesa, ya que requerirá inversiones significativas en datos, personas y personalización de los modelos básicos para satisfacer las necesidades únicas de las organizaciones.

El meteórico ascenso de ChatGPT ha captado la atención mundial sobre el poder de la IA generativa para aumentar la capacidad humana. Accenture estima que hasta un 40% de todas las horas de trabajo se verán apoyadas o aumentadas por la IA basada en el lenguaje. Entre los líderes empresariales, el 98% de los encuestados está de acuerdo en que los modelos básicos de IA desempeñarán un papel importante en las estrategias de su organización en los próximos tres a cinco años.

Cuatro tendencias clave

Accenture Technology Vision 2023 identifica cuatro tendencias que son clave para desbloquear esta nueva realidad compartida:

IA generativa: casi todos los ejecutivos coinciden en que la IA generativa impulsará la creatividad y la innovación (98%) y marcará el comienzo de una nueva era de inteligencia empresarial (95%).

Identidad digital: La capacidad de autenticar a los usuarios y activos digitales -la base para atravesar los mundos digital y físico- es vista ahora por el 85% de los ejecutivos como un imperativo empresarial estratégico, no sólo como una cuestión técnica.

Mis datos, tus datos, nuestros datos: La IA no podrá alcanzar todo su potencial hasta que las empresas no sepan qué hacer con los datos. Eso significa romper los silos de datos y modernizar sus bases de datos. De hecho, el 90% de los ejecutivos creen que los datos se están convirtiendo en un diferenciador competitivo clave dentro de las organizaciones y en todos los sectores.

Nuestra última frontera: El bucle de retroalimentación entre la ciencia y la tecnología es cada vez más rápido, y cada una acelera el avance de la otra, de forma que el 75% de los encuestados cree que podría empezar a desbloquear los grandes retos del mundo.

Sobre la base de años de investigación y trabajo con clientes, Accenture ha creado un equipo para toda la empresa, el Centro de Excelencia de IA Generativa y Grandes Modelos de Lenguaje (LLM), que reúne a 1,600 profesionales dedicados a la IA generativa y aprovecha la profundidad y experiencia de más de 40,000 profesionales de IA y datos en todo Accenture. Para ayudar a orientar e informar a los líderes empresariales, Accenture ha publicado A New Era of Generative AI for Everyone (Una nueva era de IA generativa para todos), un estudio en profundidad de la IA generativa/LLM que proporciona información práctica sobre cómo los líderes pueden utilizar mejor esta tecnología disruptiva.